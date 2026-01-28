Cách tín đồ TMĐT tận hưởng mùa mua sắm Tết “nhẹ ví”

Lên kế hoạch sớm để mua sắm thảnh thơi, tiết kiệm

Khác với các năm trước, chị Huỳnh Thanh (sinh năm 1994, Thành phố Đà Nẵng) mua sắm Tết 2026 với tâm thế chủ động hơn, từ việc lên danh sách đồ dùng cần mua từ sớm, đến chia nhỏ từng hạng mục để kiểm soát ngân sách. Với việc mua sắm trên sàn TMĐT, chị Thanh lại có "chiến lược" cụ thể: chuẩn bị sản phẩm cần mua, theo dõi thời gian sàn "tung" voucher và chọn đúng thời điểm chốt đơn.

Bí quyết của chị Thanh để mua sắm Tết tiết kiệm, thảnh thơi là lên kế hoạch chuẩn bị từ sớm.

Theo chị Thanh, mua sắm từ sớm không chỉ giúp kiểm soát chi phí mà còn mang lại cảm giác chủ động hơn, đơn cử như đơn áo dài của chị mới đặt mua cho cả gia đình. Tết những năm trước, chị Thanh ưu tiên mặc váy hoặc quần dài để tiện di chuyển và chăm con nhỏ. Năm nay, chị quyết định chọn áo dài làm trang phục chính trong những ngày Tết nên từ cuối năm 2025, chị đã tìm hiểu một số shop bán áo dài trên Shopee.

"Mùng 1 này, gia đình tôi muốn cùng diện áo dài tông màu đỏ - hồng. Chồng và các con tôi đều rất háo hức nên tôi phải tham khảo mua hàng từ sớm. Quyết định cuối cùng đến khá nhanh khi tôi theo dõi fanpage Shopee và biết đến phiên livestream Shopee Style đợt này giới thiệu áo dài với nhiều ưu đãi. Tôi đã mua một mẫu trong livestream cho bản thân và mới sắm thêm áo dài đồng bộ cho chồng con. Cả nhà giờ chỉ mong Tết đến sớm để cùng "xúng xính" mặc áo dài du xuân", chị Thanh hào hứng kể lại.

Mua nhanh - gọn - mọi lúc khi cần nhờ ưu đãi sẵn có của ShopeeVIP

Khác với Huỳnh Thanh cố gắng kiểm soát ngân sách, Trí Thức (sinh năm 1997, Thành phố Cần Thơ) lại ưu tiên sự nhanh gọn. Là hướng dẫn viên du lịch với lịch trình bận rộn vào cuối năm, Thức thừa nhận bản thân không có nhiều thời gian để canh giờ lưu voucher hay theo dõi các phiên livestream. Do đó, Thức lựa chọn đăng ký gói ShopeeVIP với voucher mỗi ngày, ưu đãi phí vận chuyển và ưu đãi riêng từ một số thương hiệu.

Trí Thức đăng ký ShopeeVIP để tối ưu thời gian, công sức mua sắm.

Tết này, anh đặt bánh phồng tôm và tôm khô ở Cà Mau gửi về nhà. Với gia đình anh, đây là những món quen thuộc để nhâm nhi trong các bữa cơm dịp đầu xuân. Năm ngoái, anh đã đặt các sản phẩm này từ một gian hàng Shop Yêu Thích trên Shopee và rất hài lòng với chất lượng sản phẩm, nên năm nay anh quyết định đặt hàng sớm, sử dụng voucher của ShopeeVIP.

"Ngại cận Tết dễ hết hàng nên tôi mua trước mấy hộp tôm khô và bánh phồng tôm từ đầu tháng ngay khi có kế hoạch chi tiêu. Tổng hết hơn 1,3 triệu đồng, nhưng nhờ voucher của ShopeeVIP cho đơn giá trị cao, thêm ưu đãi phí vận chuyển nên tôi chốt được đơn hàng với giá tốt. Nghe tôi kể, mẹ tôi cười bảo mua vậy vừa tiết kiệm, lại yên tâm hàng về đúng hẹn", Thức nói.

Trí Thức nhanh tay chốt đơn sắm Tết với voucher của ShopeeVIP.

Các gian hàng Shopee Mall, Shop Yêu thích cũng là ưu tiên của Thức khi mua sắm. Anh thường xem kỹ đánh giá có hình ảnh sử dụng thực tế từ người mua trước để tham khảo. "Mua sắm nhanh gọn nhưng vẫn cần an tâm nên tôi thường chậm lại một chút để đọc kỹ đánh giá trước khi đặt hàng, nhất là khi cần sắm đồ nhiều như giai đoạn trước Tết."

Kết hợp mua sắm Tết với trải nghiệm giải trí

Với Gia Hân (sinh năm 2003, TP.HCM), mua sắm Tết trên sàn TMĐT gắn liền với trải nghiệm xem các nội dung giải trí, giới thiệu sản phẩm trên Shopee Live, Shopee Video. Hân chia sẻ rằng cô bạn đặc biệt thích mua sắm qua livestream hoặc các show, series giải trí, để có thể vừa tham khảo sản phẩm, sở hữu những ưu đãi dành riêng cho mỗi phiên livestream, vừa tận hưởng không khí vui vẻ, tương tác sôi nổi chỉ có ở các hình thức này.

Gia Hân ưa thích mua sắm thông qua livestream và video ngắn.

Bên cạnh đó, Gen Z này còn cảm thấy an tâm hơn khi được nhận tư vấn sử dụng sản phẩm từ thương hiệu hay KOL. Do vậy, Hân tiếp tục chọn mua đồ cho Tết 2026 thông qua livestream. Gia Hân cho biết vẫn đang "ghim hàng" để chờ đến chương trình "2.2 Tết sale" của Shopee, dự định chốt thêm một số món quà Tết. Cô bạn cũng đang ngóng chờ tập 2 của series Sao Thì Sao kết hợp với diễn viên Đảo Hoa Hậu.

Gia Hân đang chờ đến ngày 2.2 để chốt đơn lần cuối trước Tết.

Ba câu chuyện cho thấy người tiêu dùng Việt ngày càng chủ động khi chuẩn bị Tết, linh hoạt lựa chọn cách mua sắm phù hợp với thời gian và nhu cầu cá nhân: lên kế hoạch sớm, mua nhanh nhờ ưu đãi sẵn có, kết hợp săn deal với trải nghiệm giải trí. Trong bối cảnh đó, sàn TMĐT tiếp tục trở thành kênh mua sắm giúp người tiêu dùng chuẩn bị Tết thuận tiện, tiết kiệm.