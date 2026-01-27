Cây lan ý “rất thích” loại nước này, biết tưới thì cây ra cực nhiều hoa

Lan ý là một loại cây trồng trong nhà tuyệt đẹp, được biết đến với tán lá xanh mướt và những bông hoa trắng duyên dáng. Việc chăm sóc lan ý nhìn chung khá đơn giản, nhưng loài cây này cũng có những “tính khí” riêng. Đôi khi, hoa lan ý tàn quá sớm, lá đổi màu, hoặc thậm chí cây ra rất ít hoa – tất cả những điều này đều có thể bắt nguồn từ những sai lầm phổ biến khi chăm sóc lan ý.

Chia sẻ trên trang Facebook Peace Lily Family, người yêu thích làm vườn Hannah Saunders đã đăng một bức ảnh chậu lan ý của cô với tám bông hoa trắng rực rỡ. Trong bài đăng, cô giải thích rằng chậu lan ý của mình đã bùng nổ hoa sau khi cô thực hiện một thay đổi đơn giản trong cách tưới nước cho cây.

Cây lan ý là cây trồng trong nhà được nhiều người ưa thích.

Loại nước mà cây lan ý “rất thích”

Thay vì dùng nước máy, Hannah Saunders đã chuyển sang sử dụng nước lọc để tưới cho lan ý. Theo cô, điều này giúp cây ra hoa tốt hơn và cải thiện sức khỏe tổng thể của cây trồng trong nhà.

Hannah viết: “Tôi đếm được tổng cộng tám bông hoa trên chậu lan ý của mình. Cây được tưới nước lọc khi cần, không còn dùng nước máy nữa. Trước đây cây không có nhiều hoa, và lá thì lúc nào cũng rũ xuống và bị nâu.”

Lan ý "thích" được tưới nước lọc hơn là nước máy.

Nếu bạn thấy lá lan ý của mình chuyển sang màu nâu, nước máy có thể là nguyên nhân.

Theo báo Anh Express, cây lan ý có thể phản ứng tiêu cực với fluoride hoặc clo có trong nước máy. Nếu bạn thấy đầu lá bị nâu, hãy cân nhắc sử dụng nước cất để tưới.

Các chuyên gia tại Greeny Gardener cho biết: “Lan ý có thể khá nhạy cảm với các hóa chất có trong nước máy thông thường, đặc biệt là clo và fluoride.”

“Theo thời gian, những chất này có thể tích tụ trong đất và gây ra hiện tượng đầu lá bị nâu, khô giòn. Chúng cũng có thể dẫn đến việc cây không ra hoa.”

Nước máy không hẳn là có hại cho cây trồng trong nhà, nhưng nó cũng không phải là lựa chọn lý tưởng, do các hóa chất có trong quá trình xử lý nước.

Thay vào đó, các chuyên gia cho rằng những “lựa chọn tốt nhất” là nước lọc, nước mưa hoặc nước máy đã được khử clo.

Nước lọc hoặc nước cất được xem là “tiêu chuẩn vàng”, vì không chứa các khoáng chất và hóa chất mạnh. Nước mưa thì miễn phí, tự nhiên và “giàu dưỡng chất mà cây của bạn sẽ rất yêu thích”.

Nếu buộc phải dùng nước máy, các chuyên gia khuyến nghị nên để nước trong một vật chứa mở nắp ít nhất 24 giờ. Điều này cho phép phần lớn clo bay hơi.

Ngoài ra, khi tưới nước cho lan ý, bạn cần chú ý giữ ẩm vừa phải, tránh úng rễ bằng cách chỉ tưới khi đất mặt se khô (thường 1-2 lần/tuần). Khi cây rũ lá là dấu hiệu thiếu nước, hãy tưới ngay để cây phục hồi. Tránh tưới trực tiếp lên lá/hoa và đảm bảo chậu thoát nước tốt.

Khi được chăm sóc đúng cách, lan ý có thể là một trong những cây trồng tuyệt nhất cho căn nhà của bạn vì chúng không chỉ đẹp mà còn có khả năng lọc không khí đã được chứng minh.