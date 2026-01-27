"Check var" Mai Phương Bùi: Từ vụ nối mi đến tiêm tế bào gốc, nói lố để gắn link affiliate kiếm hoa hồng?

Mai Phương Bùi quảng cáo uống nghệ và sữa ong chúa để đẹp da, dân tình "bóc" rằng cô đã can thiệp nhiều phương pháp làm đẹp công nghệ cao

Mới đây nhất, cộng đồng mạng xôn xao trước một bài đăng gắn link quảng cáo sản phẩm của Mai Phương Bùi. Cụ thể, cô đã chia sẻ hình ảnh khoe làn da căng bóng, mịn màng kèm dòng trạng thái: "Không một ngày nào ngừng uống nghệ và sữa ong chúa. Và đây là tôi khi 30 tuổi. Mọi người chỉ có thể chê tôi xấu, chứ không thể nói da tôi xấu". Bên dưới phần bình luận, Mai Phương Bùi đính kèm link mua 2 sản phẩm nghệ và sữa ong chúa mà cô nhắc đến.

Tuy nhiên, bài đăng nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự hoài nghi khi cho rằng chỉ với 2 sản phẩm bổ sung đơn giản, rất khó để đạt được làn da căng mướt, bóng khỏe như hình ảnh được chia sẻ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng chỉ ra rằng Mai Phương Bùi đã can thiệp các phương pháp làm đẹp công nghệ cao như tiêm tế bào gốc để trẻ hóa và có được làn da căng mướt như hiện tại. Vì vậy, việc cô nhiệt tình lăng xê sản phẩm nghệ và sữa ong chúa để da đẹp khiến không ít người cảm thấy khó thuyết phục. Chưa kể, một số ý kiến còn cho rằng các sản phẩm được cô gắn link affiliate cũng là sản phẩm không thực sự uy tín.

Bài đăng Mai Phương Bùi lăng xê hiệu quả của việc uống nghệ và sữa ong chúa để làm đẹp da

Netizen soi lại những lần Mai Phương Bùi sử dụng các phương pháp làm đẹp công nghệ cao mới là lý do chính giúp cô có được làn da căng bóng, mịn màng

Mai Phương Bùi nói không đeo lens 2 năm nay, dân tình đặt nghi vấn rằng cô vẫn sử dụng

Hồi cuối năm 2025 đến đầu năm nay, trong một số bài đăng, Mai Phương Bùi nhiều lần chia sẻ rằng cô đã không đeo lens khoảng 2 năm vì mắt siêu khô, nếu đeo là bị đỏ và đau mắt. Theo lời kể, chỉ đến khi tìm được loại lens 1 ngày phù hợp cô mới như tìm lại được "chân ái" cuộc đời. Đi kèm mỗi bài đăng là đường link quảng cáo các sản phẩm lens mà cô giới thiệu.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng nhanh chóng soi lại loạt hình ảnh được Mai Phương Bùi đăng tải trong giai đoạn 2024 - giữa năm 2025, cho rằng cô vẫn thường sử dụng lens trong nhiều bức ảnh. Chi tiết này khiến không ít người đặt dấu hỏi về mốc thời gian "tầm 2 năm không bao giờ đeo lens" mà Mai Phương Bùi nhắc đến, đồng thời nghi ngờ việc kể chuyện theo hướng cường điệu nhằm phục vụ mục đích quảng bá sản phẩm.

Mai Phương Bùi chia sẻ rằng tầm 2 năm nay cô không bao giờ đeo lens

Song, tháng 6/2025, hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân của Mai Phương Bùi được cho là cô có sử dụng lens

Hay như bức hình đăng vào tháng 10/2024, netizen cũng đặt nghi vấn rằng cô đã sử dụng lens để mắt thêm long lanh, to tròn

Mai Phương Bùi quảng cáo mi giả, dân tình hoài nghi cô nối mi để thổi phồng hiệu quả sản phẩm

Mai Phương Bùi từng đăng tải bài viết quảng cáo mi giả với những hình ảnh khoe hàng mi cong dày, sắc nét. Tuy nhiên, không lâu sau, một đoạn video ghi lại cảnh cô đi nối mi đã được chủ tiệm đăng tải trên TikTok, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Chi tiết này khiến nhiều người hoài nghi về việc Mai Phương Bùi nối mi để có hàng mi cong đẹp, sau đó lại quảng cáo là dùng mi giả để gắn link sản phẩm. Trước những tranh cãi, Mai Phương Bùi sau đó đã lên tiếng đính chính, cho biết việc nối mi và quảng cáo mi giả là hai thời điểm khác nhau, khẳng định: "Mọi người yên tâm nhé em không dán mi mà em lại dám đi bảo em dán để cho mọi người chửi em".

Hình ảnh Mai Phương Bùi quảng cáo dùng mi giả và hình ảnh cô đi nối mi

Điều này khiến netizen không khỏi hoài nghi về việc Mai Phương Bùi quảng cáo lố

Sau đó Mai Phương Bùi đã lên tiếng đính chính