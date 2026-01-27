Mỹ nhân "dao kéo" thành công bậc nhất showbiz: Gương mặt nhìn 1 lần nhớ cả đời, U50 mà style cuốn hơn thời con gái

Diễn viên Lee Bo Young (sinh năm 1979) là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Hàn Quốc. Cô được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất linh hoạt, tự nhiên cùng gu chọn kịch bản tinh tế. Ít ai biết rằng, Lee Bo Young đã sự lột xác vượt bậc về nhan sắc sau khi "dao kéo" vừa đủ trên gương mặt.

Trước khi hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên sở hữu đôi mắt một mí và gương mặt khá góc cạnh. Sau khi cắt mí và có được đôi mắt to tròn, nhiều biểu cảm đã giúp người đẹp lấn sân thành công sang lĩnh vực phim ảnh. Diện mạo của Lee Bo Young trở nên hài hòa, mềm mại hơn nhưng vẫn giữ được nét tự nhiên, giúp nhan sắc thăng hạng đáng kể. Ở thời điểm hiện tại khi đã 47 tuổi, Lee Bo Young vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài trẻ trung cùng khí chất sang trọng hiếm có.

Lee Bo Young thăng hạng nhan sắc sau khi can thiệp thẩm mỹ vừa đủ

Diện mạo xinh đẹp của Lee Bo Young luôn đủ sức gây thương nhớ trên màn ảnh

Sở hữu đôi chân dài ấn tượng cùng chiều cao gần 1m7, Lee Bo Young luôn khéo léo khai thác lợi thế hình thể trong cách ăn vận. Nhờ đó, phong cách thời trang của nữ diễn viên luôn nhận được nhiều lời khen, dù là trên phim, khi dự sự kiện hay ở những khoảnh khắc đời thường. Lee Bo Young đặc biệt yêu thích các thiết kế tối giản, phom dáng gọn gàng, ít họa tiết. Cách lựa chọn trang phục thông minh giúp cô xây dựng hình ảnh vừa trẻ trung, sành điệu, lại vẫn giữ trọn nét thanh lịch và tinh tế.

Lee Bo Young ghi điểm với phong cách thanh lịch khi kết hợp quần jeans cùng áo cardigan. Công thức phối đồ tưởng chừng đơn giản nhưng mang lại hiệu ứng gọn gàng, trẻ trung, đủ tinh tế để ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh

Gợi ý mua sắm: Cardigan, quần jeans

Áo sơ mi kẻ kết hợp cùng chân váy trắng dáng dài là lựa chọn hoàn hảo giúp Lee Bo Young gây ấn tượng với vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh lịch. Cô hoàn thiện set đồ bằng một đôi giày bệt xinh xắn, tạo nên tổng thể hài hòa, thoải mái

Thay vì chọn họa tiết cầu kỳ, Lee Bo Young ưu tiên tạo điểm nhấn bằng bảng màu tươi sáng. Chiếc áo len cổ V màu vàng được cô phối cùng quần jeans mang đến cảm giác năng động, hiện đại, giúp tổng thể outfit trở nên nổi bật mà vẫn giữ được nét tinh tế, dễ ứng dụng

Set blazer gồm áo khoác và quần suông, kết hợp layer áo mỏng bên trong luôn là công thức “cứu cánh” cho những ngày muốn mặc đẹp một cách nhanh gọn. Kiểu trang phục này giúp vóc dáng trông cao ráo, gọn gàng hơn, nói không với kén dáng người

Gợi ý mua sắm: Set blazer

Lee Bo Young ghi điểm với cách phối cardigan cùng quần suông, lựa chọn bảng màu trắng - nâu vàng hài hòa. Gam màu ấm áp giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng, trẻ trung. Những ai yêu thích phong cách tối giản, thanh lịch như Lee Bo Young chắc chắn rất nên tham khảo

Gợi ý mua sắm: Cardigan, quần suông

Công thức “đơn giản của đơn giản” được Lee Bo Young ưu ái nhất chính là áo thun trắng phối cùng quần jeans. Không cầu kỳ nhưng luôn hiệu quả, set đồ này mang lại cảm giác gọn gàng, hài hòa và xinh sang. Nữ diễn viên thường chọn áo có phom ôm vừa phải thay vì dáng rộng, giúp tổng thể trông chỉn chu và tôn dáng hơn

Gợi ý mua sắm: Áo thun, quần jeans



