Tháng lương cuối cùng của năm: Tôi chọn tự thưởng 5 món thời trang hot nhất Lazada

Cuối năm lúc nào cũng là thời điểm dễ tiêu tiền nhất. Nào là tiệc tất niên, mua sắm Tết, rồi vô số khoản phát sinh không tên. Thế nên khi cầm trên tay tháng lương cuối cùng của năm, tôi tự đặt ra một nguyên tắc khá đơn giản: không mua nhiều, nhưng mua đúng.

Thay vì chạy theo trend một cách mù quáng hay gom đồ giá rẻ rồi mặc chẳng được bao lâu, tôi chọn lọc kỹ hơn những món có thể mặc được trong dịp Tết, dùng tiếp sau Tết mà vẫn hợp thời. Lướt Lazada một vòng, tận dụng các đợt sale cuối năm, tôi chốt lại 5 món thời trang đang được hội mê mặc đẹp săn liên tục, giá sau ưu đãi mềm hơn tưởng tượng mà chất lượng thì xịn đét không điểm chê.

Nếu cũng đang phân vân không biết nên tự thưởng gì cho bản thân trước thềm năm mới, danh sách dưới đây có thể là gợi ý không tệ.

1. Túi đeo chéo Champion giá còn 477.360đ

Một chiếc túi nhìn gọn gàng nhưng đeo lên là thấy ngay phong cách năng động, không bị bánh bèo quá cũng không già. Form túi cứng cáp vừa phải, đựng được điện thoại, ví, son, chìa khóa mà không phồng cộm. Logo Champion đặt vừa đủ để nhận diện thương hiệu nhưng không bị phô. Đi chơi Tết, dạo phố, cà phê hay mặc đồ đơn giản cũng kéo tổng thể lên hẳn. Giá gốc gần 700 nghìn nhưng đang giảm hơn 30 phần trăm nên mua lúc này rất hợp lý.

2. Giày Skechers Slip Ins Retro Lite giá còn 1.703.000đ

Nếu Tết phải đi lại nhiều thì đừng coi thường một đôi giày êm. Đôi này đúng kiểu mang vào là hiểu vì sao người ta mê Skechers. Không cần cúi người buộc dây, chỉ xỏ chân vào là xong. Đế Air Cooled Memory Foam êm rõ rệt, đi lâu không bị mỏi. Kiểu dáng retro nhìn trẻ trung nhưng không quá thể thao nên mặc váy hay quần đều hợp. Giá sau khi giảm gần 40%, so với trải nghiệm mang lại thì rất đáng tiền.

3. Ốp lưng iPhone silicone chủ đề Tết hình ngựa giá còn 186.000đ

Món nhỏ nhưng lại tạo không khí Tết nhanh nhất. Màu đỏ nổi, hình ngựa mang ý nghĩa may mắn nên nhìn vào là thấy không khí đầu năm liền. Chất silicone mềm, ôm sát máy, cầm chắc tay, không trơn. Nếu không thích trang trí nhà cửa cầu kỳ thì đổi ốp điện thoại cũng đủ thấy mình đang bước vào Tết. Giá sau sale chưa tới 200 nghìn, đổi xong là thấy mood khác hẳn.

4. Đầm len dệt mỏng giá còn 236.000đ

Đây là kiểu váy sinh ra cho mấy ngày Tết ăn uống liên miên. Dáng rộng, che bụng tốt nhưng không bị thùng thình nhờ chất len mỏng rủ vừa. Mặc lên nhìn gọn gàng, thoải mái mà không cần suy nghĩ nhiều. Phối cùng giày thể thao hay giày bệt đều ổn, đi chúc Tết hay gặp bạn bè đều hợp. Giá giảm gần một nửa nên mua không thấy xót, lại dùng được suốt mùa đông xuân.

5. Giày New Balance 550 unisex trắng đỏ giá còn 1.200.000đ

Đây là quả thật là đôi giày mua là dùng lâu dài chứ không phải chỉ cho mấy ngày Tết. Form 550 của New Balance quá đỗi nổi tiếng với phong cách classic quen thuộc, phối màu trắng đỏ nhìn nổi nhưng không bị chói. Mang với quần jeans, váy ngắn hay quần ống rộng đều hợp. Giày unisex nên ai thích style basic sporty đều dùng được. Giá gốc hơn 3 triệu nhưng đang giảm sâu còn hơn 1 triệu, đúng kiểu chậm tay là hết. Nàng nào ưng em nó thì lên Lazada chốt đơn ngày đi.

Lazada Việt Nam chính thức khởi động mùa mua sắm "Siêu Sale Tết" diễn ra xuyên suốt từ ngày 15/1 đến 10/2/2026. Chiến dịch là cơ hội để bạn thong dong sắm Tết một cách nhẹ nhàng, thảnh thơi giữa nhịp sống bận rộn những ngày giáp Tết. Không chỉ đa dạng các sản phẩm trong nước, người dùng còn có thể tận hưởng hàng triệu sản phẩm chính hãng quốc tế từ Gmarket Korea và TMALL (gian hàng chính hãng của Taobao). Tất cả đều đang được hưởng ưu đãi "khủng": Giảm giá "phát phát" lên đến 88% Voucher chiến dịch 1 triệu Gói trợ giá lên tới 8 triệu đồng Đặc quyền Freeship toàn sàn Đổi trả tùy ý trong vòng 30 ngày Voucher giảm đến 25% cho người mua mới Cùng Lazada tối ưu chi tiêu dịp Tết này. Mua sắm Tết thông minh tại đây



