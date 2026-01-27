10 món đồ bếp rẻ nhưng khiến việc thời gian nấu ăn và công sức nhẹ đi một nửa

1. Bông thấm dầu cho máy hút mùi - Món nhỏ nhưng cứu cả khu bếp

Nếu nhà bạn có máy hút mùi, đây là món nên mua ngay không cần suy nghĩ. Bông thấm dầu có cấu tạo hai lớp: mặt trước thấm dầu cực nhanh, mặt sau là lớp màng chống rò rỉ, giúp dầu mỡ không chảy ngược ra ngoài.

Điểm “ăn tiền” là có thể cắt theo mọi kích thước, dùng được cho hầu hết các loại máy hút mùi. Khi bẩn, chỉ cần tháo ra và bỏ đi, không phải kỳ cọ, không phải ám mùi. Một món nhỏ nhưng giúp bếp sạch hơn thấy rõ.

2. Thùng rác nhà bếp phân loại - Đổi một lần, đỡ việc mỗi ngày

Thùng rác bây giờ không còn là “cái xô đặt góc bếp” nữa. Loại thùng rác phân tách rác ướt – rác khô giúp giảm mùi, sạch sẽ và văn minh hơn hẳn.

Nhiều mẫu còn có ngăn kéo nhỏ để túi rác, chiều cao ngang mặt bàn nên đổ rác rất tiện. Đổi một chiếc thùng rác đúng nghĩa là đổi luôn cảm giác khi đứng trong bếp.

3. Hũ đựng mỡ lợn - Nhỏ xinh nhưng cực kỳ thực tế

Nếu bạn từng do dự chuyện mua hũ đựng mỡ, thì đây là lúc nên mua. Hũ gốm sứ nung nhiệt cao, kèm thìa riêng và khe luồn thìa rất gọn gàng, sạch sẽ.

Ngoài mỡ lợn, bạn hoàn toàn có thể dùng để đựng ớt sa tế, hành phi, tóp mỡ… Vừa tiện, vừa gợi cảm giác “bếp nhà có người chăm”.

4. Phễu inox có lưới lọc - Mua một lần dùng cả đời

Một chiếc phễu thép không gỉ, kèm lưới lọc mịn, giúp bạn lọc sạch cặn dầu sau khi chiên để tái sử dụng. Ngoài dầu, còn dùng để rót nước tương, giấm, nước mắm mà không đổ tràn.

Đây là kiểu món đồ mua về ít ai khoe, nhưng dùng rồi mới thấy không có là thiếu.

5. Kẹp nướng dài - Dùng rồi là bỏ đũa ngay

Chiếc kẹp này trông giống nhíp dài, làm từ thép không gỉ 304, nhẹ, gọn và cực kỳ chính xác. Chiên trứng, lật cá, gắp thịt nướng đều rất “đã tay”.

Giá không cao, nhưng hiệu quả thì hơn hẳn đũa thường - đặc biệt với những món cần sự gọn gàng và an toàn khi dầu nóng.

6. Cọ phết dầu tích hợp chai - Cứu cánh cho người ghét lau bếp

Cọ quét dầu liền chai giúp không nhỏ giọt, không bẩn mặt bàn. Chai thủy tinh không chì, miệng rộng dễ đổ dầu, dùng rất tiện cho chiên trứng, làm bánh, nướng thịt.

Dùng xong chỉ cần đặt lại vào chai, sạch sẽ và gọn gàng. Nhỏ thôi, nhưng ai từng dùng cọ thường sẽ hiểu vì sao món này “đáng đổi”.

7. Lọ gia vị bấm một tay - Kiểm soát lượng muối dễ đến bất ngờ

Mỗi lần bấm ra đúng 0,5 gram gia vị, giúp bạn nêm nếm chính xác hơn, nhất là khi nấu ăn hàng ngày.

Không cần mở nắp, không sợ rơi vãi, rất hợp với những ai muốn nấu ăn gọn gàng và lành mạnh hơn.

8. Giá để ráo bát đĩa cạnh bồn rửa - Đỡ hẳn một công đoạn

Rửa xong không cần lau, chỉ cần đặt bát đĩa vào giá để ráo. Bát úp ngược, nước chảy thẳng xuống khay hứng, không đọng nước, không bẩn mặt bếp.

Có thêm giỏ đựng đũa thìa riêng, bếp trông gọn gàng hơn hẳn dù không dọn kỹ.

9. Móc trượt gắn cửa tủ - Giải pháp cho bếp nhỏ

Một chiếc móc nhỏ gắn vào cánh tủ, trượt linh hoạt, dùng để treo muôi, vá, kéo… những món không dùng thường xuyên.

Không khoan đục, không chiếm chỗ, mà lại giải phóng mặt bàn cực tốt - rất hợp với căn bếp chung cư.

10. Muỗng cơm silicone có giác hút - Nhỏ nhưng tinh tế

Muỗng làm từ silicone an toàn thực phẩm, mềm, không làm đau miệng, đặc biệt có đế đứng nên đặt xuống bàn không chạm mặt.

Nghe thì đơn giản, nhưng dùng rồi mới thấy tiện – nhất là với nhà có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Vì sao những món này “nên mua ngay cả khi chưa có lương”?

Vì chúng không đắt, nhưng giảm việc - giảm bẩn - giảm mệt mỗi ngày. Và đôi khi, chỉ cần bếp gọn hơn một chút, nấu ăn dễ hơn một chút, là bạn đã thấy mình muốn về nhà sớm hơn.

Nếu phải chọn, hãy bắt đầu từ 1-2 món khiến bạn khó chịu nhất khi nấu ăn. Phần còn lại, rất có thể bạn sẽ tự mua nốt… trong một lần đi chợ tiếp theo.

Bếp không cần sang. Bếp chỉ cần đúng.