Đường đua áo dài Tết sẽ dễ thất bại nếu nàng chưa sắm 5 item makeup này

Áo dài có thể giống nhau về phom dáng, màu sắc, nhưng thứ quyết định một người trông xuất sắc hay chỉ dừng lại ở mức ổn áp khi du xuân Tết lại nằm ở lớp makeup. Đặc biệt trong những ngày Tết phải gặp gỡ, chụp ảnh liên tục, lớp trang điểm vừa đẹp vừa bền là yếu tố sống còn. Dạo một vòng Lazada mùa cận Tết, tôi nhận ra có 5 item makeup gần như là vũ khí bắt buộc nếu không muốn bị lép vế trên đường đua áo dài.

1. RED CHAMBER Son và Phấn Má Hồng Đa Năng

Giá gốc 702.000 đồng, hiện còn khoảng 423.000 đồng trên Lazada

Món đầu tiên tôi cho vào giỏ hàng trên Lazada là sản phẩm đa năng của RED CHAMBER, vì Tết ai cũng muốn gọn nhẹ. Cây son kiêm phấn má này có kết cấu kem mịn, dễ tán, chỉ cần dùng tay vỗ nhẹ là màu đã tiệp vào da. Điểm cộng lớn là màu sắc thiên tông trong trẻo, rất hợp khi diện áo dài vì không làm gương mặt bị “dừ”.

Khi dùng làm má hồng, lớp màu lên vừa phải, tạo hiệu ứng ửng hồng tự nhiên như da khỏe sẵn. Còn khi dùng làm son, màu bám ổn, không quá khô môi. Với những ngày Tết phải di chuyển nhiều, chỉ cần một item như thế này trong túi là đủ cứu cánh cho cả gương mặt.

2. Flower Knows Phấn Má Hồng Dạng Lăn Swan Ballet Collection

Giá gốc 759.000 đồng, hiện còn khoảng 442.750 đồng, kèm ưu đãi freeship trên Lazada

Nếu bạn thuộc team “makeup cũng phải đẹp từ trong hộp”, thì phấn má dạng lăn của Flower Knows đúng là sinh ra cho Tết. Thiết kế thiên nga mang hơi hướng cổ tích, rất hợp không khí xuân. Nhưng không chỉ đẹp, cách sử dụng của sản phẩm này cũng khá thú vị.

Phấn ở dạng lăn, khi apply lên má tạo lớp màu mỏng, đều, không bị vón. Màu sắc nhẹ nhàng, dễ điều chỉnh đậm nhạt, phù hợp với kiểu makeup trong veo khi mặc áo dài. Dùng trong những buổi đi chúc Tết ban ngày hay chụp ảnh ngoài trời đều ổn. Đây là kiểu sản phẩm mà mua trên Lazada vừa để dùng, vừa để trưng cũng thấy vui mắt.

3. Phấn phủ bột từ tính kiềm dầu CARSLAN màu đen

Giá gốc 500.000 đồng, hiện còn khoảng 239.000 đồng, mua 1 tặng 1 trên Lazada

Tết mà không có phấn phủ kiềm dầu thì coi như thua từ vòng gửi xe. CARSLAN là cái tên tôi thấy xuất hiện rất nhiều trên Lazada mùa này, đặc biệt là dòng phấn phủ dạng bột từ tính màu đen. Sản phẩm có hạt phấn mịn, tán lên da khá nhẹ, không làm mặt bị dày hay bệt.

Điểm đáng giá nhất là khả năng kiềm dầu và giữ lớp nền lâu trôi, kể cả khi đi lại nhiều hoặc ăn uống liên tục. Với những ai hay đổ mồ hôi hoặc da dầu, đây là món gần như không thể thiếu nếu muốn giữ makeup gọn gàng suốt ngày Tết.

4. Sulwhasoo Perfecting Cushion Airy kèm lõi thay thế

Giá gốc 1.800.000 đồng, hiện còn khoảng 1.478.000 đồng, có quà tặng và voucher trên Lazada

Nếu nói đến lớp nền “chanh sả” đúng nghĩa, khó bỏ qua cushion của Sulwhasoo. Dòng Perfecting Cushion Airy tạo lớp nền mỏng, trong, có độ che phủ vừa phải nhưng da nhìn rất mịn và sáng. Khi kết hợp với áo dài, tổng thể gương mặt trông thanh thoát, đúng kiểu đẹp nền nã ngày Tết.

Điểm tôi thích là cushion không làm da bị bí, dùng cả ngày vẫn dễ chịu. Việc mua kèm lõi thay thế trên Lazada cũng giúp tiết kiệm hơn, đặc biệt khi Tết dùng liên tục cho nhiều buổi gặp gỡ.

5. Combo Sữa chống nắng Anessa Mild Milk SPF50 PA

Giá gốc 1.404.000 đồng, hiện còn khoảng 1.049.000 đồng, mua 1 tặng 1 trên Lazada

Cuối cùng, món tưởng như không liên quan nhưng lại cực kỳ quan trọng khi makeup Tết chính là chống nắng. Anessa Mild Milk là dòng chống nắng dịu nhẹ, phù hợp cả da nhạy cảm, dùng dưới lớp makeup không bị vón hay trôi nền.

Kết cấu sữa thấm nhanh, không để lại vệt trắng, giúp da được bảo vệ tốt khi đi chúc Tết, du xuân ngoài trời. Combo mua 1 tặng 1 trên Lazada mùa này khá hời, tính ra dùng được lâu dài chứ không riêng gì Tết.

