Năm mới "đổi vận" nhà cửa với 5 món mua trên Lazada: Thật sự đáng tiền rước về nhà

Càng gần Tết, tôi càng có xu hướng chọn lọc kỹ hơn khi mua sắm cho nhà cửa. Không còn mua theo cảm hứng hay thấy gì cũng muốn rước về, mà ưu tiên những món vừa dùng được lâu, vừa tạo cảm giác nhà cửa gọn gàng, đủ đầy hơn để đón năm mới. Với tôi, Tết không cần trang hoàng quá rực rỡ, chỉ cần vài thay đổi đúng chỗ là không khí đã khác hẳn.

Trong lúc chuẩn bị nhà cửa đón Tết, tôi dành khá nhiều thời gian lướt Lazada để chọn đồ. Không phải món nào cũng mua, nhưng có 5 sản phẩm sau khi mang về dùng thử, tôi thấy rõ ràng là tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Có món cải thiện giấc ngủ, có món giúp không gian ấm hơn, cũng có món đơn giản nhưng dùng rất “được việc” trong những ngày Tết bận rộn.

1. Nệm NOOZ Hybrid 25cm

Giá gốc khoảng 7.000.000 đồng, hiện còn khoảng 3.909.000 đồng trên Lazada

Nệm là món tôi cân nhắc lâu nhất vì ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ mỗi ngày. NOOZ Hybrid có cấu trúc kết hợp giữa foam cao su non và hệ lò xo túi độc lập nên khi nằm cảm nhận rõ độ nâng đỡ nhưng không bị cứng. Điểm tôi đánh giá cao là khi người bên cạnh trở mình, nệm hầu như không rung lắc.

Độ dày 25cm khiến chiếc giường trông chắc chắn và sang hơn hẳn. Với mức giá đang giảm mạnh trên Lazada, đây là khoản đầu tư hợp lý cho những ai muốn cải thiện chất lượng giấc ngủ mà không phải chi quá nhiều tiền so với các dòng nệm cao cấp khác.

2. Đèn hoa sen pha lê CHÂN THIỆN MỸ

Giá gốc khoảng 186.875 đồng, hiện còn khoảng 149.500 đồng trên Lazada

Đèn hoa sen là món nhỏ nhưng lại tạo cảm giác rất rõ rệt về mặt không gian. Ánh sáng dịu, không chói, khi bật lên mang lại cảm giác ấm và yên tĩnh. Phần thân pha lê phản chiếu ánh sáng khá đẹp, nhìn kỹ sẽ thấy tinh tế chứ không bị thô. Tôi đặt đèn ở bàn thờ và một góc trang trí nhỏ trong nhà, vừa gọn gàng vừa tạo cảm giác trang nghiêm đầu năm. So với giá bán ngoài cửa hàng, mua trên Lazada tiết kiệm hơn đáng kể.

3. Bộ 6 ly bia thủy tinh Luminarc Benidorm 450ml

Giá gốc khoảng 483.000 đồng, hiện còn khoảng 259.000 đồng trên Lazada

Đây là món tôi mua với suy nghĩ rất đơn giản là cần một bộ ly dùng được cho nhiều dịp. Ly thủy tinh Luminarc có độ dày vừa phải, cầm chắc tay, dung tích lớn nên dùng uống bia, nước ép hay tiếp khách đều phù hợp. Thiết kế không cầu kỳ nên dễ phối với mọi kiểu bàn ăn. Với mức giá đang giảm sâu trên Lazada, bộ ly này đúng kiểu mua một lần dùng lâu, không lo lỗi mốt.

4. Bộ chăn ga gối cotton Tici Lidaco

Giá gốc khoảng 550.000 đồng, hiện còn khoảng 359.000 đồng trên Lazada

Thay chăn ga mới là cách nhanh nhất để làm mới phòng ngủ. Bộ cotton Tici Lidaco có màu trơn nhẹ nhàng, nhìn vào là thấy phòng gọn gàng và sáng hơn. Chất vải cotton nằm mát, không bí, phù hợp dùng quanh năm. Với mức giá hiện tại trên Lazada, đây là lựa chọn hợp lý cho những ai muốn đổi không khí phòng ngủ đầu năm mà không cần đầu tư quá nhiều.

5. Nước hoa Chasense Trà Đen và Phổ Nhĩ

Giá gốc khoảng 967.000 đồng, hiện còn khoảng 721.000 đồng trên Lazada

Mùi hương của Chasense thiên về gỗ và trà, mang cảm giác ấm và trầm. Tôi thường dùng để xịt nhẹ trong phòng hoặc lên rèm cửa hơn là dùng như nước hoa cá nhân. Hương không nồng, lưu lâu và càng về sau càng dịu. Đây là kiểu mùi hương phù hợp để dùng trong nhà đầu năm, tạo cảm giác dễ chịu và thư thái. So với trải nghiệm mang lại, mức giá trên Lazada là khá hợp lý.

