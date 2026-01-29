“Đặc sản” Tết chỉ miền Tây mới có

Nếu như miền Bắc không thể thiếu bánh chưng, miền Trung phải có bánh tét nhân thịt thì ở miền Tây, bánh tét nhân chuối là đặc sản nhà nào cũng có vào mỗi dịp Tết. Nghe thì có vẻ hơi "ngang ngược" khi bánh tét mà có nhân trái cây nhưng đây là phiên bản đặc biệt ngon ngọt, hương vị độc đáo được người dân địa phương sáng tạo ra. Cứ cận Tết, người dân miền Tây lại rục rịch gói loại bánh thơm phức này để chuẩn bị bày biện cho những mâm cỗ cúng hay những buổi ăn uống, tụ tập ngày lễ.

Bánh tét nhân chuối - món đặc sản nghe thì lạ nhưng lại rất "miền Tây"

Hình thức bên ngoài không khác bánh tét truyền thống

Bánh tét nhân chuối có giá bán khoảng 35.000đ - 90.000đ

Bánh tét nhân chuối đòi hỏi người gói phải chắc tay, tỉ mỉ. Nguyên liệu cần có gồm lá chuối non; nước cốt dừa để xào với nếp và đậu tạo vị thơm, béo; gạo nếp đã ngâm qua đêm; đậu đen nấu mềm 15 phút (tùy sở thích). "Nhân vật chính" là chuối xiêm chín đã được bóc vỏ, bạn cắt đôi hay để nguyên quả tùy ý rồi ướp thêm đường để tăng vị ngọt. Khi gói, đặt lớp nếp đậu bên ngoài, nhân chuối bên trong. Bánh được nấu chín sẽ mềm dẻo, nhân màu đỏ au bắt mắt, có vị ngọt đậm đà, thơm ngậy của chuối.

Về giá thành, bánh tét nhân chuối được bán với giá khoảng 35.000 đồng cho các loại nhỏ (khoảng 400g) và khoảng 90.000 đồng cho các loại lớn hơn (khoảng 800g). Ở nhiều nơi gói bánh cỡ siêu nhỏ thì chỉ có giá khoảng 10.000đ, tiện để ăn sáng hay làm quà chiều. Một số cửa hàng cũng bán các combo mix bánh tét với nhân chuối với loại bánh nhân khác, giá cả có thể thay đổi tùy theo số lượng và loại bánh.

Nhiều nơi gói bánh cỡ nhỏ, chỉ bằng 1 quả chuối

Nhân bánh đỏ au đẹp mắt. Bánh tét nhân chuối thường được bán với giá 35.000đ - 90.000đ cho 1 đòn bánh.

Loại bánh mang đặc trưng vùng miền, người ăn chay cũng mê

Người miền Tây có niềm đam mê đặc biệt với chuối, thể hiện qua những món ăn chỉ ở đây mới có như chuối nướng, canh chuối, ăn cơm với chuối và đặc biệt là bánh tét nhân chuối cho những ngày Tết. Loại bánh tét này là sự kết hợp giữa hương vị thân thuộc và sự sáng tạo của người dân nơi đây, càng ăn càng thấy thơm ngon, "bánh cuốn". Bánh tét nhân chuối cũng được ưa chuộng vì dễ làm, dễ mua, giá thành rẻ và phù hợp cho cả những người ăn chay. Mọi người vừa có thể dùng làm món ăn trong gia đình, vừa làm quà tết mang đi tặng biếu cũng rất ý nghĩa vì mang nét đặc trưng mộc mạc của vùng miền.