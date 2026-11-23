Loại rau dân dã này giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng miễn dịch, tốt cho tim mạch. Đáng chú ý, một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy loại rau này có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học BMC Complementary Medicine and Therapy do nhóm nhà khoa học thuộc Đại học bang Tennessee (Mỹ) thực hiện.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng chiết xuất từ lá khoai lang ruột tím cùng lá và thân khoai lang ruột vàng để thử nghiệm trên tế bào ung thư phổi và ung thư vú trong môi trường thí nghiệm.

Kết quả cho thấy, các chiết xuất từ rau khoai lang có khả năng làm chậm và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Đáng chú ý, chiết xuất từ lá khoai lang ruột tím có tỉ lệ ức chế tế bào ung thư vú lên tới hơn 96% trong môi trường thí nghiệm.

Phát hiện này được đánh giá là mở ra tiềm năng lớn trong việc nghiên cứu các hợp chất chống ung thư có nguồn gốc tự nhiên. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng đây là kết quả thu được từ chiết xuất cô đặc, không phải từ rau khoai lang được sử dụng trực tiếp trong bữa ăn hằng ngày. Do đó, không nên hiểu nhầm rằng ăn rau khoai lang có thể điều trị hoặc phòng ngừa ung thư một cách trực tiếp.

Những lợi ích sức khỏe của rau lang

Theo Tencent News, không chỉ là món ăn quen thuộc, rau lang còn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể. Từ cải thiện tiêu hóa đến hỗ trợ tim mạch, loại rau này xứng đáng có mặt trong bữa ăn nếu biết ăn hợp lý.

Giúp làm sạch ruột, hỗ trợ nhuận tràng

Ảnh minh họa.

Rau lang chứa hàm lượng chất xơ cao, vượt nhiều loại rau phổ biến như cần tây hay hẹ. Nhờ đó, loại rau này giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện tình trạng táo bón.

Dưỡng dạ dày, giảm cảm giác đầy bụng

Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, rau lang có tính bình, vị ngọt, phù hợp với hệ tiêu hóa. Thành phần protein nhầy trong rau giúp tạo lớp màng bảo vệ niêm mạc dạ dày, từ đó giảm kích ứng và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Những người thường xuyên bị đầy bụng, khó tiêu có thể cải thiện khi bổ sung loại rau này.

Tăng cường miễn dịch, hạn chế ốm vặt

Rau lang rất giàu vitamin A, C và beta-carotene, hai chất chống oxy hóa quan trọng giúp tăng cường sức đề kháng. Việc bổ sung thường xuyên có thể giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, đặc biệt trong thời điểm giao mùa.

Hỗ trợ thải độc, tốt cho tim mạch

Một trong những lợi ích ít được biết đến của rau lang là hàm lượng diệp lục cao trong rau lang, giúp hỗ trợ đào thải độc tố và kim loại nặng. Ngoài ra, rau lang giàu kali, ít natri, đồng thời giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ ổn định huyết áp, phù hợp với người có nguy cơ tim mạch.

Hỗ trợ xương chắc khỏe

Rau lang chứa canxi, magie và vitamin K, những dưỡng chất quan trọng giúp duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương.

Những lưu ý khi ăn rau khoai lang

Dù là thực phẩm lành mạnh, rau khoai lang không nên sử dụng tùy tiện. Mọi người cần lưu ý những điều như sau:

Ảnh minh họa.

- Người có đường huyết thấp cần thận trọng, bởi rau khoai lang có thể khiến đường huyết giảm nhanh, gây mệt mỏi hoặc choáng váng, đặc biệt khi ăn lúc đói.

- Rau khoai lang có tác dụng nhuận tràng, hỗ trợ cải thiện táo bón nhưng nếu ăn quá nhiều có thể gây tiêu chảy.

- Rau cũng chứa oxalic, chất có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận nếu dùng thường xuyên với lượng lớn trong thời gian dài.

- Các chuyên gia khuyến cáo nên ăn rau khoai lang với lượng vừa phải, kết hợp cùng thực phẩm giàu đạm như thịt, cá, trứng hoặc gan động vật để cân bằng dinh dưỡng.

Gợi ý một số món ngon, đơn giản từ rau lang

Theo Baidu Health , không chỉ tốt cho sức khỏe, rau lang còn rất dễ chế biến, phù hợp với nhiều khẩu vị. Dưới đây là những món ăn đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng:

-Rau lang xào tỏi

Cách làm: Phi thơm tỏi với dầu, cho rau lang vào xào nhanh trên lửa lớn, nêm muối hoặc nước mắm vừa ăn. Mẹo: Xào nhanh tay trong 1-2 phút để rau xanh và giòn, không bị dai.

-Rau lang luộc chấm mắm

Cách làm: Luộc rau trong nước sôi khoảng 2-3 phút, vớt ra, có thể chấm với nước mắm tỏi ớt hoặc mắm nêm. Nước luộc rau cũng có thể dùng làm canh rất ngọt.

-Rau lang trộn (gỏi rau lang)

Cách làm: Chần rau lang, để nguội, trộn với tỏi, giấm, dầu mè, lạc rang, có thể thêm thịt luộc hoặc tôm để tăng dinh dưỡng.

-Canh rau lang nấu tôm

Cách làm: Tôm bóc vỏ, giã hoặc băm nhỏ, phi hành, cho tôm vào xào sơ, thêm nước, đun sôi rồi cho rau lang vào. Món này đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi hoặc người cần ăn thanh đạm.

(t/h theo Tuổi Trẻ, Znews)