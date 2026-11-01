Đóng cặp cùng Im Si Wan trong phim Hàn "gây bão" 2026 Love in Disguise (Tạm dịch: Tình yêu trong vỏ bọc), Seol In Ah giả trai đỉnh tới nỗi khán giả nữ xem phim còn mê cô hơn cả nam chính.

Trước khi bước vào màn giả trai đầy bất ngờ trong Love in Disguise đóng cặp cùng Im Si Wan, Seol In Ah quen mặt khán giả qua hình ảnh những mỹ nhân kiêu kỳ hay tiểu thư tài phiệt sang chảnh như Jin Young Seo ở Hẹn hò chốn công sở .

Sự khác biệt khiến nhiều người không nhận ra của Seol In Ah trong Hẹn hò chốn công sở (trái) với Tình yêu trong vỏ bọc (phải)

Sang tới Love in Disguise, cô hóa thân thành Kang Jae Hee, một nữ cảnh sát giỏi võ cải trang thành thư ký nam để điều tra vụ án liên quan tới thiếu gia tài phiệt Yoon Yi Jun. Cốt truyện đảo chiều khi thiếu gia "đỏng đảnh" lại trở thành người được vệ sĩ giả trai bảo vệ. Thay vì lộ ra nét "diễn cố cho giống đàn ông" như sai lầm nhiều sao nữ khác mắc phải, Seol In Ah ghi điểm nhờ dáng đứng vững, ánh mắt sắc và những pha ra đòn gọn gàng, dứt khoát.

Các cảnh hành động của cô được cho là diễn không thua gì nam chính các phim hành động hạng A tại Hàn. Thậm chí, rất nhiều "mọt phim" cảm thấy nhân vật này rất quen mắt nhưng không tài nào nhận ra được vì sự đối lập quá đỉnh so với các vai diễn nữ trước đó. Cũng có những khán giả khi mới xem phim hay "team người qua đường" xem các đoạn cut tưởng rằng cô là một chàng trai xinh đẹp thật.

Nhiều khán giả khen rằng Seol In Ah diễn ra được chất nam tính còn hơn cả nam chính Im Si Wan

Từ đai đen Taekwondo, boxing đến Hyrox: Cỗ máy thể thao không ngừng chinh phục

Sự dứt khoát và cả thần thái chuẩn chỉnh khi vào vai giả trai của Seol In Ah không phải tự nhiên mà có. Bên cạnh tài năng diễn xuất, nó đến từ nền tảng vận động nặng đô cô rèn luyện ngoài đời thật.

Sở hữu chiều cao 1m67 và cân nặng khoảng 50kg, nữ diễn viên sinh năm 1996 (Seoul, Hàn Quốc) mang dáng vẻ thanh mảnh nhưng ẩn chứa sức bền đáng nể. Từ nhỏ, cô đã tạp rất nhiều môn thể thao, đạt đai đen nhị đẳng Taekwondo, rèn phản xạ nhanh, lực trụ chân và độ lì lợm trong từng thế ra đòn.

Khi tập nhu thuật Brazil (jiu jitsu), cô trau dồi thêm khả năng kiểm soát trọng tâm, khóa siết và xoay xở ở cự ly gần. Để giữ nhịp thể lực ổn định quanh năm, Seol In Ah duy trì chạy bộ nhằm nâng sức bền tim mạch. Chưa kể, cô còn tập yoga để mở khớp và trượt ván khoảng 3 đến 4 buổi mỗi tuần nhằm rèn giữ thăng bằng.

Khi góp mặt ở chương trình thực tế Iron Girls (Biệt đội thiếu nữ sắt), cô thử thách bản thân ở ba môn phối hợp (triathlon) gồm bơi lội, đạp xe và chạy bộ. Chuỗi vận động kéo dài buộc người tập phải biết phân phối nhịp thở, giữ sức bền cơ bắp và chuyển trạng thái mượt mà giữa từng chặng. Sau đó, cô đầu tư vào boxing một cách bài bản, mài giũa bộ pháp di chuyển, cách xoay hông phát lực khi đấm và thể lực thi đấu để tiến thẳng vào vòng chung kết ngay ở giải đấu đầu tay.

Seol In Ah chơi rất nhiều môn thể thao ngoài đời thường

Sức bền của Seol In Ah tiếp tục được thử thách và chứng minh ở giải đua thể lực cường độ cao Hyrox, nơi người chơi chạy cự ly dài xen kẽ các trạm bài tập sức mạnh toàn thân đầy bào mòn. Dạng thử thách này đòi hỏi cả sức bền hiếu khí lẫn sức mạnh cơ bắp dưới áp lực mệt mỏi tích lũy.

Ngoài những chặng đua nặng đô ấy, nữ diễn viên còn bộc lộ nét nghệ sĩ dịu dàng qua tiếng đàn guitar cùng giọng hát. Sự giao thoa giữa sức mạnh thể thao, chất nghệ sĩ và nét nữ tính giúp cô linh hoạt biến hóa qua nhiều kiểu nhân vật. Vừa mạnh mẽ nhưng cũng rất ấm áp, dịu dàng và gợi cảm.

Cô đồng thời cũng là một người có khiếu nghệ thuật và thích viết nhật ký

Điều khiến công chúng bất ngờ ở Seol In Ah là theo đuổi hàng loạt môn vận động nặng nhưng cơ thể không hề bị thô cứng. Cô giữ được vòng eo gọn, vùng bụng có đường nét săn chắc tự nhiên và bờ vai thanh thoát cùng đôi chân dài, xương quai xanh mềm mại. Khi diện trang phục dự sự kiện hay những thiết kế tôn dáng, Seol In Ah có thể xinh đẹp như một công chúa hoặc gợi cảm như một quý cô mà không hề tạo cảm giác gượng ép hay ảnh hưởng bởi cơ thể chăm tập luyện nặng đô mỗi ngày.

Tập luyện toàn môn nặng đô nhưng khi cần Seol In Ah vẫn tỏa sáng xinh đẹp, gợi cảm chẳng thua sao nữ nào

Bí quyết để chăm tập nặng mà dáng vẫn gọn đẹp, không thô như Seol In Ah

Nhiều cô gái lo ngại tập luyện cường độ cao dễ làm vai ngang, bắp tay to và mất đường cong mềm mại. Trên thực tế, lượng hormone testosterone ở nữ giới thấp hơn nam giới rất nhiều nên cơ bắp khó phình to quá đà nếu tập đúng kỹ thuật. Để dáng săn chắc, có đường cong mà vẫn giữ nét nữ tính, bạn có thể lưu ý vài điểm quan trọng:

- Tập sức mạnh có kiểm soát để cơ săn gọn: Các bài kháng lực đúng kỹ thuật giúp định hình cơ bắp gọn gàng thay vì làm cơ thể nặng nề. Tập quá sức hoặc bỏ qua khâu hồi phục mới dễ khiến cơ bị căng cứng và gân guốc.

- Kết hợp cardio vừa sức và thả lỏng sau buổi tập: Chạy bộ, đạp xe hay bơi lội giúp đốt năng lượng và duy trì độ linh hoạt. Giãn cơ sau tập giúp giảm cảm giác căng tức cơ bắp và tạo sự thư giãn, không làm thay đổi cấu trúc cơ tự nhiên.

Những hình ảnh đẹp phi giới tính và khỏe khắn của Seol In Ah thời gian gần đây khi đi sự kiện

- Ăn đủ đạm và giữ mức năng lượng hợp lý: Bổ sung đạm từ thịt nạc, cá, trứng, sữa hoặc đậu phụ hỗ trợ phục hồi cơ sau vận động. Lượng calo nạp vào cần cân đối với cường độ tập để vừa giữ cơ vừa không tích mỡ dư thừa làm mờ đường cong.

Tuy nhiên, Seol In Ah tập luyện theo sở thích và giới hạn riêng của bản thân. Cô không nên là hình mẫu của mọi người và cơ địa mỗi người mỗi khác nên tốc độ vào dáng, độ săn cơ hay cách cơ thể đáp ứng với việc ăn tập cũng không ai giống ai. Bạn cần tự điều chỉnh nhịp tập luyện và ăn uống cho hợp với thể trạng thực tế của bản thân nhé!

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