Nhiều người phải ngỡ ngàng cực độ khi biết người từng đứng đầu danh sách bình chọn "Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh" 4 năm liền và có khuôn mặt nổi danh "Đẹp trai nhất thế giới" lại từng khổ sở vì vấn đề sức khỏe liên quan tới... ngoại hình.

Người đàn ông có gương mặt "triệu người mê'

Robert Pattinson từng là hình mẫu trong mộng của hàng chục triệu cô gái sau khi hóa thân thành ma cà rồng Edward Cullen trong loạt phim Twilight. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu cùng vẻ lạnh lùng đặc trưng giúp nam diễn viên người Anh trở thành một trong những tài tử được săn đón nhất thế giới.

Chàng ma cà rồng Edward Cullen trong loạt phim Twilight một thời khiến phụ nữ cả thế giới "điêu đứng"

Sức hút ấy không chỉ nằm ở cảm nhận của người hâm mộ. Tạp chí Glamour từng tổ chức bình chọn "Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh" và Robert Pattinson đứng đầu trong 4 năm liên tiếp, từ 2009 đến 2012.

Đến năm 2020, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng thế giới Julian De Silva (Anh) công bố kết quả phân tích tỷ lệ khuôn mặt theo công thức Golden Ratio, tức tỷ lệ vàng. Robert Pattinson đạt 92,15%, đứng đầu nhóm nam giới được đánh giá trong cuộc phân tích này. Đây không phải thước đo tuyệt đối về vẻ đẹp, nhưng đủ để cái tên Pattinson một lần nữa gắn với danh xưng "đẹp trai nhất thế giới".

Mới đây, vào ngày 16/11/2026, nam diễn viên tiếp tục trở thành tâm điểm trên toàn thế giới khi được công bố sẽ đảm nhận vai James Bond trong phần phim Điệp viên 007 tiếp theo. Ngoại hình của anh một lần nữa được bàn luận trên diện rộng với cả những người ủng hộ và cũng chẳng thiếu những ý kiến trái chiều.

Robert Pattinson được trong tạo hình James Bond trong phần phim Điệp viên 007 tiếp theo gây nhiều tranh cãi

Nhìn vào sự nghiệp và ngoại hình ấy, thật khó hình dung người Robert Pattinson từng có những ngày tháng khổ sở vì chính diện mạo của mình. Nhưng đó lại là điều nam diễn viên từng thẳng thắn chia sẻ: Được người khác khen đẹp không có nghĩa là bản thân luôn thấy mình ổn.

Mặc cảm ngoại hình và những cơn lo âu không dễ gọi tên

Trong cuộc phỏng vấn với Sunday Style từ năm 2013, Robert Pattinson từng nhắc đến chứng mặc cảm ngoại hình (Body Dysmorphic Disorder - BDD) và tình trạng lo âu nghiêm trọng. Nam diễn viên kể rằng anh thường căng thẳng tột độ trước những sự kiện thảm đỏ, đến mức khoảng thời gian chờ đợi để xuất hiện trước công chúng cũng trở thành một trải nghiệm khó chịu.

Pattinson còn thừa nhận không thích đến phòng gym, không có cơ bụng sáu múi và cảm thấy không thoải mái khi phải cởi áo trước người khác. Điều này ảnh hưởng tới công việc diễn viên đặc thù của anh.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng đây không phải câu chuyện riêng của một ngôi sao Hollywood. Rất nhiều đàn ông hiện đại ngoài đời cũng đang sống trong áp lực tương tự: bụng phải phẳng, vai phải rộng, cơ bắp phải rõ, tóc không được thưa, gương mặt không được xuống sắc. Họ có thể không nói ra, nhưng luôn âm thầm so sánh mình với đồng nghiệp, bạn bè, người nổi tiếng hoặc những hình ảnh hoàn hảo trên mạng xã hội.

Ít ai ngờ, người đàn ông "quến rũ nhất hành tinh", có khuôn mặt "đẹp trai nhất thế giới" lại gặp vấn đề mặc cảm ngoại hình

Vấn đề là khi sự không hài lòng với ngoại hình biến thành nỗi ám ảnh, nó có thể vượt xa chuyện "muốn đẹp hơn một chút".

Chứng bệnh được Robert Pattinson nhắc đến, Rối loạn mặc cảm ngoại hình là tình trạng một người bị bận tâm dai dẳng về những khuyết điểm trên cơ thể mà người khác có thể không nhận thấy, hoặc đánh giá là rất nhỏ. Họ có thể liên tục soi gương, kiểm tra một bộ phận cơ thể, so sánh mình với người khác, tìm cách che giấu khuyết điểm hoặc né tránh những tình huống phải xuất hiện trước đám đông.

Ở nam giới, nỗi ám ảnh ấy đôi khi không nằm ở cân nặng mà còn thường tập trung vào việc cơ thể chưa đủ cơ bắp hay chiều cao. Có người tập luyện hàng giờ nhưng vẫn thấy mình quá gầy; có người liên tục kiểm tra vòng ngực, bắp tay, cơ bụng; cũng có người ngại đi biển, mặc áo sát nách hay thay đồ ở phòng gym vì sợ bị đánh giá.

Robert Pattinson thừa nhận mình từng mắc rối loạn lo âu, gặp khó khăn trong các lễ trao giải lớn

Đáng nói, một người hoàn toàn có thể sở hữu thân hình bình thường, thậm chí rất săn chắc, nhưng vẫn cảm thấy mình chưa đủ tốt. Khi suy nghĩ về ngoại hình chiếm quá nhiều thời gian, gây đau khổ hoặc khiến người đó né tránh cuộc sống, đây không còn là chuyện phù phiếm hay đơn giản là thiếu tự tin.

Chứng bệnh thứ hai được Robert Pattinson đề cập là Rối loạn lo âu (Anxiety Disorder). Đây trạng thái căng thẳng, bất an, sợ hãi có thể xuất hiện trước những tình huống mà người khác thấy rất bình thường.

Nó có thể đi kèm tim đập nhanh, khó thở, bồn chồn, khó ngủ, khó tập trung hoặc cảm giác luôn phải đề phòng ánh nhìn và đánh giá từ người xung quanh. Khi kéo dài và ảnh hưởng đến công việc, quan hệ hay sinh hoạt, người gặp tình trạng này cần được đánh giá và hỗ trợ chuyên môn.

Trong khi đó, đàn ông thường được dạy phải mạnh mẽ, không được lộ điểm yếu càng không nên thừa nhận mình tự ti về ngoại hình. Nhưng việc cố tỏ ra ổn không khiến nỗi ám ảnh biến mất. Đôi khi, nó chỉ khiến người trong cuộc chậm tìm kiếm sự giúp đỡ hơn.

Robert Pattinson và câu chuyện chỉ ăn khoai tây luộc suốt 2 tuần để giảm cân

Áp lực ngoại hình còn có thể đẩy một người đến những lựa chọn ăn uống cực đoan. Robert Pattinson từng kể một câu chuyện khiến nhiều người bất ngờ trong cuộc phỏng vấn với ES Magazine năm 2023. Có thời điểm anh chỉ ăn khoai tây luộc cùng muối hồng Himalaya trong suốt 2 tuần với mục đích "thải độc".

Nam diễn viên cũng nói về việc từng thử nhiều chế độ ăn kiêng khác nhau và nhận thấy chuyện liên tục đếm calo có thể trở thành một thói quen gây nghiện.

Các chuyên gia sức khỏe cho biết, khoai tây vốn không phải thực phẩm xấu. Chúng cung cấp tinh bột, kali và một số vitamin. Nhưng ăn duy nhất một món trong thời gian dài lại là chuyện hoàn toàn khác. Cơ thể cần protein để duy trì cơ bắp, chất béo để hỗ trợ hoạt động nội tiết và hấp thu vitamin, cùng nhiều vi chất khác để vận hành bình thường. Một thực đơn chỉ xoay quanh khoai tây và muối không thể đáp ứng đầy đủ những nhu cầu đó.

Nam diễn viên kể lại từng vì chứng mặc cảm ngoại hình mà chỉ ăn khoai tây luộc suốt 2 tuần liền

Đặc biệt với đàn ông đang tập gym, muốn giảm mỡ hoặc tăng cơ, việc cắt giảm thức ăn quá mức có thể phản tác dụng. Cơ thể không thể xây dựng và duy trì khối cơ chỉ bằng ý chí. Thiếu năng lượng, thiếu protein và ăn uống mất cân bằng có thể khiến hiệu suất tập luyện đi xuống, cơ thể mệt mỏi và quá trình phục hồi kém hơn.

Có một nghịch lý rất phổ biến ở nam giới: Nhiều người bắt đầu tập luyện để khỏe hơn, nhưng sau đó lại biến phòng gym thành nơi trừng phạt bản thân vì chưa đủ đẹp. Họ ăn ít hơn dù đang đói, tập thêm dù cơ thể đã kiệt sức, cân đo từng chút thức ăn và thấy tội lỗi sau một bữa ăn bình thường.

Tập luyện, ăn uống khoa học và chăm chút ngoại hình đều là những điều đáng khuyến khích. Nhưng mục tiêu cuối cùng phải là một cơ thể khỏe mạnh, chứ không phải chạy theo một hình mẫu khiến bản thân ngày càng bất mãn.

Mặc dù đều là chuyện quá khứ, nam diễn viên đã vượt qua được nhưng câu chuyện của Robert Pattinson nhắc chúng ta rằng ngay cả người được cả thế giới khen đẹp cũng có thể không hài lòng với chính mình. Với đàn ông, đôi khi điều cần thay đổi không phải là thêm vài centimet vòng ngực hay giảm thêm vài kilogram cân nặng, mà là cách nhìn nhận cơ thể và sức khỏe của chính mình. Đẹp hơn là một lựa chọn và là nhu cầu chính đáng dù với nam hay nữ, tuy nhiên đánh đổi sức khỏe để đạt được nó thì không nên!

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