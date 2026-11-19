Khi phát hiện, khối u đã di căn nhiều nơi trong cơ thể, khiến bệnh nhi mất cơ hội phẫu thuật và điều trị triệt căn. Trước đó, bé gái ở Trung Quốc có những dấu hiệu lạ kéo dài suốt 1 năm nhưng không được chú ý đúng mức.

Ngày 10/11, Bệnh viện Nhi đồng Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đăng tải thông tin về trường hợp một bé gái 13 tuổi đến khám với triệu chứng đau bụng và chướng bụng kéo dài 1 năm.

Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhi mắc ung thư dạ dày ác tính, đã di căn nhiều vị trí trong cơ thể. Em được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào nhẫn dạ dày.

Là "vua của các loại ung thư dạ dày" với độ ác tính cực cao và tiến triển nhanh, ung thư biểu mô tế bào nhẫn dạ dày có tiên lượng rất xấu. Khi bệnh đã di căn nhiều nơi, bệnh nhi gần như không còn cơ hội phẫu thuật hoặc điều trị triệt căn.

Các xét nghiệm tiếp theo cho thấy kết quả kiểm tra hơi thở carbon-13 dương tính, xác nhận bệnh nhi nhiễm vi khuẩn H. pylori. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ Thang Vệ Hồng, Trưởng khoa Tiêu hóa tại Bệnh viện Nhi đồng Hàng Châu, bé gái có thói quen ăn các loại rau tự muối, thực phẩm chế biến bằng phương pháp ướp muối và nướng. Em thường xuyên dùng mì ăn liền, đồ nướng thay bữa chính, ít ăn các thực phẩm chính lành mạnh, rau xanh và trái cây.

Chế độ ăn uống thiếu cân bằng, kéo dài khiến cơ thể bệnh nhi rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng. Theo bác sĩ, những thói quen này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe dạ dày của trẻ.

Bác sĩ Thang Vệ Hồng cho biết điều đáng tiếc nhất trong trường hợp này là các triệu chứng đau bụng, chướng bụng của bệnh nhi kéo dài suốt 1 năm nhưng không được quan tâm đúng mức.

Nhiều phụ huynh cho rằng ung thư dạ dày là bệnh của người lớn tuổi, trẻ nhỏ không thể mắc bệnh dạ dày, càng không thể bị ung thư. Chính tâm lý chủ quan này khiến những dấu hiệu bất thường của trẻ dễ bị bỏ qua.

Ảnh minh họa.

Trong suốt 1 năm, bé gái nhiều lần than đau bụng, đầy hơi, chán ăn nhưng các triệu chứng chỉ được xem là rối loạn tiêu hóa, ăn phải thức ăn không phù hợp hoặc trẻ quá nhạy cảm.

Ung thư dạ dày là hiện tượng các tế bào cấu trúc bình thường của dạ dày trở nên bất thường đột biến và tăng sinh không kiểm soát, xâm lấn các mô ở gần hay xa qua hệ thống bạch huyết. Bệnh nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng cách thì có thể chữa khỏi.

Tuy nhiên, ung thư dạ dày giai đoạn sớm thường ít triệu chứng hoặc chỉ gây những biểu hiện không đặc hiệu. Khi xuất hiện, các triệu chứng có thể tương tự nhiều bệnh lý tiêu hóa thông thường.

Đầy bụng, khó tiêu, nhanh no

Người bệnh có thể cảm thấy đầy tức, khó chịu vùng bụng hoặc nhanh no dù chỉ ăn một lượng nhỏ. Đây là những triệu chứng thường gặp ở nhiều bệnh lý tiêu hóa và không đồng nghĩa với ung thư dạ dày. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài hoặc ngày càng tăng, cần đi khám để được kiểm tra.

Đau hoặc khó chịu vùng thượng vị

Đau bụng, đặc biệt ở vùng trên rốn, có thể xuất hiện ở người bệnh ung thư dạ dày. Tuy nhiên, triệu chứng này cũng thường gặp trong viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản và nhiều bệnh lý khác. Vì vậy, không nên tự chẩn đoán chỉ dựa vào cảm giác đau.

Chán ăn, buồn nôn

Mất cảm giác thèm ăn, nhanh no hoặc buồn nôn kéo dài có thể khiến người bệnh giảm lượng thức ăn đưa vào cơ thể. Nếu những triệu chứng này kéo dài, đặc biệt khi kèm sụt cân, cần đi khám.

Sụt cân không chủ ý, mệt mỏi

Sụt cân không rõ nguyên nhân, nhất là khi diễn ra trong thời gian ngắn và đi kèm chán ăn, đau bụng hoặc buồn nôn, là dấu hiệu cần được đánh giá.

Nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen

Đây có thể là biểu hiện của xuất huyết đường tiêu hóa. Không phải mọi trường hợp đều do ung thư, nhưng nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen cần được khám sớm, đặc biệt khi kèm chóng mặt, mệt lả hoặc dấu hiệu mất máu.

Ợ nóng, ợ chua kéo dài

Ợ nóng và khó tiêu khá phổ biến, phần lớn không phải dấu hiệu của ung thư dạ dày. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài, tái diễn hoặc xuất hiện cùng sụt cân, nôn ói, khó nuốt, đau thượng vị hay xuất huyết tiêu hóa, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Các triệu chứng trên không phải dấu hiệu đặc hiệu của ung thư dạ dày. Nhiều bệnh lý lành tính cũng có thể gây những biểu hiện tương tự. Tuy nhiên, chủ quan hoặc tự điều trị kéo dài có thể làm chậm quá trình chẩn đoán.

Người có yếu tố nguy cơ cao như tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày, nhiễm H. Pylori, viêm teo dạ dày, dị sản ruột hoặc một số hội chứng di truyền cần trao đổi với bác sĩ về kế hoạch theo dõi. Ở những nhóm nguy cơ phù hợp, nội soi tiêu hóa trên có thể được sử dụng để phát hiện tổn thương bất thường và sinh thiết khi cần.

Ung thư dạ dày được phát hiện càng sớm càng có nhiều cơ hội điều trị hiệu quả. Khi xuất hiện các triệu chứng tiêu hóa kéo dài, đặc biệt là sụt cân không chủ ý, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, chán ăn hoặc nhanh no, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân thay vì tự dùng thuốc kéo dài.

(t/h theo Znews, Sức khỏe & Đời sống)