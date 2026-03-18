Loại rau được người Nhật coi như "nhân sâm xanh", cực nhiều công dụng tuyệt vời: Mọc đầy Việt Nam nhưng không ít người bỏ phí

Trong mâm cơm của người Việt, có những loại rau quen thuộc nhưng lại thường bị xem nhẹ chỉ vì đặc điểm “khó ăn”, rau đay là một trong số đó. Với độ nhớt đặc trưng khi nấu, loại rau này khiến không ít người e ngại. Tuy nhiên, đằng sau cảm giác “nhơn nhớt” ấy lại là nguồn dinh dưỡng dồi dào, được nhiều quốc gia đánh giá cao và ví như “nhân sâm xanh”.

Rau đay có tên khoa học Corchorus olitorius , còn được biết đến với tên gọi “jute leaves”. Đây là loại rau dễ trồng, phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt trong mùa hè. Những món ăn như canh rau đay nấu cua, cá khô hay ăn kèm cà muối từ lâu đã trở nên quen thuộc trong bữa cơm gia đình.

Không chỉ phổ biến trong nước, rau đay còn được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia châu Á và châu Phi. Ở những nơi này, rau đay không chỉ là thực phẩm mà còn được xem như một vị thuốc dân gian.

Tại Nhật Bản, rau đay được ưa chuộng nhờ công dụng hỗ trợ tiêu hóa và làm đẹp da. Người Nhật cho rằng chất nhớt tự nhiên trong rau giúp giữ ẩm, tăng độ đàn hồi cho da, đồng thời góp phần tăng cường miễn dịch và phòng ngừa loãng xương. Tại Ấn Độ và Malaysia, loại rau này cũng xuất hiện trong nhiều bài thuốc dân gian nhằm cải thiện thể trạng và hỗ trợ phòng bệnh.

Rau đay chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể như vitamin A, C, E, B6, folate; cùng các khoáng chất như canxi, sắt và magie. Ngoài ra, đây còn là nguồn chất xơ dồi dào, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

Đặc biệt, rau đay có chứa omega-3 nguồn gốc thực vật (ALA), một hợp chất có khả năng chống viêm và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Nhờ đó, việc bổ sung rau đay vào chế độ ăn có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Điểm đặc trưng của rau đay là chất nhầy tự nhiên (mucilage), một dạng polysaccharid hòa tan trong nước, tạo độ sánh và cảm giác nhớt khi nấu. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều người không thích loại rau này.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chất nhầy lại mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Khi vào cơ thể, các hợp chất như polysaccharid, inositol và sucrose giúp bôi trơn đường ruột, kích thích nhu động ruột, từ đó hỗ trợ nhuận tràng và cải thiện tình trạng táo bón. Đồng thời, chất này còn giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, giảm kích ứng và hỗ trợ tiêu hóa.

Để giảm độ nhớt, nhiều người thường nấu rau đay cùng rau mồng tơi hoặc rau dền. Cách chế biến này giúp món ăn dễ dùng hơn mà vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng.

Canh cua rau đay là một món ăn dân dã được nhiều người yêu thích

Không chỉ hỗ trợ tiêu hóa, rau đay còn mang lại nhiều lợi ích khác như:

- Tốt cho tim mạch: Chất xơ hòa tan giúp giảm hấp thu cholesterol xấu, góp phần cải thiện mỡ máu.

- Thanh nhiệt, giải độc: Theo y học cổ truyền, rau đay có tính hàn, phù hợp sử dụng trong thời tiết nóng.

- Lợi sữa: Phụ nữ sau sinh có thể sử dụng rau đay để cải thiện lượng và chất lượng sữa.

- Tăng cường xương: Trong 100g rau đay có khoảng 182mg canxi, hỗ trợ phát triển xương và phòng ngừa loãng xương.

- Tăng sức đề kháng: Vitamin A và C giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường.

- Chống oxy hóa: Các hợp chất như lycopene và omega-3 có tác dụng kháng viêm, bảo vệ gan và tế bào.

- Cải thiện giấc ngủ: Hàm lượng magie giúp thư giãn thần kinh, giảm căng thẳng.

- Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá mức.

- Bảo vệ thị lực: Vitamin B6 và folate góp phần giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và các vấn đề về mắt.

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng rau đay cũng cần hợp lý. Người tiêu dùng nên chọn rau tươi, sạch và nấu chín kỹ để đảm bảo an toàn.

Những người có hệ tiêu hóa yếu hoặc dễ bị tiêu chảy không nên ăn quá nhiều trong một lần. Trẻ em dưới 5 tuổi cũng cần hạn chế sử dụng với lượng lớn, do có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu một số vi chất như canxi và kẽm.

(Tổng hợp)