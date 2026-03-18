Xuyên đêm phẫu thuật cứu 4 ngón tay bị máy chém đứt lìa ở TPHCM

Theo bệnh sử, ông Q. nhập viện vào chiều 16/3 trong tình trạng đứt rời các ngón II, III, IV, V của bàn tay phải. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định đây là ca chấn thương phức tạp khi vị trí đứt nằm tại khớp liên đốt gần và đốt xa, kèm theo tình trạng dập nát mô mềm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, bệnh nhân lớn tuổi và có tiền sử hút thuốc lá lâu năm, làm tăng nguy cơ tắc mạch sau khi nối.

4 ngón tay của người bệnh bị đứt lìa sau tai nạn nghiêm trọng

BS-CKII Nguyễn Cao Viễn – Phó trưởng khoa Ngoại chấn thương - Chỉnh hình, Trưởng đơn vị Vi phẫu - Tạo hình của bệnh viện cho biết, ê kíp đã tiến hành ca phẫu thuật vi phẫu kéo dài suốt 8 giờ liên tục, từ 18h ngày 16/3 đến 2h sáng ngày 17/3. Các bác sĩ thực hiện đồng thời nhiều kỹ thuật rất khó như cố định xương, nối mạch máu, thần kinh và khâu nối gân gấp – duỗi cho từng ngón tay.

“Quá trình phẫu thuật gặp không ít khó khăn do mạch máu ở đầu xa rất nhỏ và bị bầm dập nhiều, đòi hỏi thao tác cực kỳ chính xác và tỉ mỉ để bảo tồn mạch máu và đảm bảo việc nối thành công. Sau phẫu thuật các ngón tay của bệnh nhân đã hồng hào, lưu thông máu tốt. Dự kiến người bệnh sẽ tiếp tục được theo dõi và tập vật lý trị liệu để sớm phục hồi chức năng vận động” – BS Viễn nói.

Nỗ lực của các bác sĩ đã giúp người bệnh giữ lại 4 ngón tay

Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo cộng đồng cần tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn lao động, mang đồ bảo hộ lao động để hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Khi gặp trường hợp đứt lìa chi, việc sơ cứu đúng cách có ý nghĩa rất quan trọng đối với khả năng nối lại thành công.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên rửa sạch phần chi đứt lìa (nếu có thể), bọc bằng gạc sạch, cho vào túi ni lông kín rồi đặt vào thùng đá. Cần tránh để phần chi tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh vì có thể gây tổn thương mạch máu, ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật.