Loại quả tỷ đô của Việt Nam được người Mỹ và Trung Quốc đặc biệt yêu thích: Có thể hạ huyết áp, bổ tim

Loại quả đang được nhắc tới chính là quả dừa. Nước dừa được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt dùng để giải khát trong những ngày hè oi bức. Không dừng lại ở đó, quả dừa còn gây ấn tượng với vị thế của mình trên bản đồ xuất khẩu nông sản. Báo Tiền Phong trích dẫn số liệu từ cơ quan hải quan cho thấy, tính đến cuối năm 2024, kim ngạch xuất khẩu dừa tươi của Việt Nam đạt 390 triệu USD, tăng 61% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ dừa đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng hơn 20% so với năm 2023. Đây là lần đầu tiên sau 14 năm, trái dừa Việt Nam cán mốc tỷ USD.

Báo Tiền Phong dẫn lời của ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký VINAFRUIT: “Người Mỹ và Trung Quốc đặc biệt yêu thích dừa Việt Nam vì mùi thơm và vị ngọt đặc trưng”. Bên cạnh Trung Quốc và Mỹ, dừa Việt Nam còn được ưa chuộng tại các thị trường khó tính như Liên minh châu Âu, Canada và Hàn Quốc.

Bên cạnh giá trị về kinh tế, dừa cũng là loại trái cây có nhiều lợi ích với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết.

5 lợi ích sức khỏe bất ngờ của quả dừa

Dừa là loại quả tỷ đô của Việt Nam (Ảnh: Getty)

1. Giàu dinh dưỡng

Theo chuyên trang sức khỏe Very Well Health, quả dừa có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất như protein, sắt, đồng, selen, mangan, phốt pho, kali,... Trong quả dừa cũng có nhiều chất chống oxy hóa. Ngoài ra, dừa là loại quả đặc biệt vì giàu chất béo, nhất là ở phần cùi. Cùi dừa rất giàu triglyceride chuỗi trung bình (một loại chất béo bão hòa), được hấp thụ toàn bộ ở ruột non và được cơ thể sử dụng để sản xuất năng lượng.

2. Kháng khuẩn

Theo thông tin từ chuyên trang sức khỏe Healthline, một số nghiên cứu đã phát hiện dầu dừa có thể giúp ngăn chặn sự phát triển của một số loại vi khuẩn, ví dụ như tụ cầu, Streptococcus mutans, Staphylococcus epidermidis và Escherichia coli.

3. Kiểm soát đường huyết

Quả dừa có ít carbohydrate nhưng nhiều chất xơ, chất béo, chất chống oxy hóa, đồng thời có đặc tính chống viêm. Những đặc điểm này khiến dừa là thực phẩm có thể mang lại lợi ích trong việc kiểm soát đường huyết. Healthline trích dẫn một số nghiên cứu cho thấy, quả dừa thậm chí còn có thể giúp hạ đường huyết, cải thiện tình trạng kháng insulin.

Tuy nhiên, nước dừa có chứa một lượng đường đáng kể, do đó cần tránh sử dụng quá mức.

Nước dừa rất được yêu thích vào mùa hè (Ảnh minh họa)

4. Chống oxy hóa

Healthline thông tin, cùi dừa chứa nhiều phenolic. Đây là các chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương DNA. Các hợp chất phenolic chính được tìm thấy trong cùi dừa gồm:

Axit gallic

Axit caffeic

Axit salicylic

Axit p-coumaric

5. Hạ huyết áp, tốt cho tim mạch

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trong nước dừa có L-arginine, vitamin C, calci, magie, kali và các chất khoáng có tác dụng giảm lượng cholesterol, triglycerid và tăng HDL (một loại cholesterol có lợi) ở ruột, từ đó giúp giảm hình thành mảng xơ vữa. Tờ báo này cũng trích dẫn một nghiên cứu cho thấy cytokinin (kinetin và trans-zeatin) trong nước dừa có khả năng ngăn ngừa hình thành cục máu đông, giảm nguy cơ mắc nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

(Nguồn: Healthline, Very Well Health, Sức khỏe và Đời sống, Tiền Phong)