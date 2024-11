Loại quả "khắc tinh" của mỡ máu và ung thư, người Việt ăn quanh năm mà không biết

Ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch

Một trong những lợi ích đáng kể của ớt là chúng có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch cực hiệu quả. Hợp chất capsaicin tạo nên vị cay của ớt đã được chứng minh là có tác dụng làm giảm mức cholesterol, giảm huyết áp và cải thiện lưu thông máu, từ đó giúp tăng cường sức khỏe tim mạch.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, những người ăn ớt đúng cách thường xuyên có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 26% so với những người không ăn. Trên thực tế, việc tiêu thụ ớt thường xuyên có liên quan đến việc giảm 25% ca tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào và giảm 23% tử vong do ung thư, so với những người không bao giờ hoặc hiếm khi ăn ớt.

Ớt mang lại loạt lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Ảnh: Getty Images

Tốt cho tiêu hóa

Mặc dù người ta thường cho rằng đồ ăn cay có thể gây kích ứng dạ dày nhưng ớt thực sự có thể thúc đẩy sức khỏe tiêu hóa. Độ cay từ ớt kích thích sản xuất dịch tiêu hóa, giúp dạ dày phân hủy thức ăn hiệu quả hơn. Điều này có thể giúp ích cho các vấn đề tiêu hóa như đầy hơi và khó tiêu.

Tuy nhiên, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Tế bào Thực nghiệm cho biết, ớt chủ yếu có lợi cho sức khỏe đường tiêu hóa khi tiêu thụ ở mức độ vừa phải. Tiêu thụ quá nhiều ớt có thể gây hại cho sức khỏe tiêu hóa của bạn. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Ớt rất giàu vitamin, đặc biệt là vitamin C, rất cần thiết cho hệ thống miễn dịch mạnh mẽ. Không chỉ vậy, ớt còn chứa nhiều vitamin A, E và B, kali, magiê, sắt, canxi và chất chống oxy hóa, tất cả đều được biết đến là có tác dụng cải thiện khả năng miễn dịch, theo MOJ Food Processing and Technology.

Ăn ớt đúng cách thường xuyên giúp tăng cường miễn dịch. Ảnh: Istock

Ăn ớt thường xuyên có thể giúp bạn chống lại các bệnh nhiễm trùng, cải thiện sức khỏe làn da và tăng cường hấp thụ sắt từ các thực phẩm khác. Tuy nhiên, hãy tiêu thụ ở mức độ vừa phải, nếu không nó có thể làm rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống miễn dịch của bạn.

Hỗ trợ giảm cân

Ớt có thể hữu ích cho những người muốn giảm cân. Capsaicin, có trong ớt, đã được chứng minh là làm tăng quá trình trao đổi chất bằng cách tăng nhiệt độ cơ thể, giúp đốt cháy nhiều calo hơn.

Quá trình này được gọi là sinh nhiệt, trong đó cơ thể đốt cháy năng lượng để tạo ra nhiệt. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Appetite cho thấy tiêu thụ capsaicin làm tăng tốc độ cơ thể đốt cháy chất béo và giảm cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, ớt cũng có thể giúp giảm lượng calo nạp vào, hỗ trợ giảm cân.

Giảm nguy cơ ung thư

Ớt có thể giúp giảm nguy cơ ung thư. Capsaicin đã được chứng minh là có đặc tính chống ung thư, vì nó có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và thậm chí kích hoạt tế bào ung thư chết ở một số loại ung thư. Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong ớt cũng góp phần làm giảm nguy cơ ung thư, vì chúng giúp trung hòa các gốc tự do có thể dẫn đến sự phát triển của ung thư.

Theo Health Shots