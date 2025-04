Loại quả hại thận bậc nhất nhưng rất phổ biến ở Việt Nam, bán nhiều ngoài chợ

Khế là trái cây rất ít calo, 100g khế chỉ cung cấp 30 calo so với nhu cầu trung bình 2.000 calo mỗi ngày, do đó rất được mọi người yêu thích. Đồng thời, trong khế có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng bô rích cho cơ thể, đặc biệt là vitamin C và vitamin B. Ăn 100g khế (khoảng hai trái) cũng đạt được hơn 50% nhu cầu vitamin C mỗi ngày.

Bên cạnh đó, khế giàu chất chống oxy hoá dạng flavonoids, được cho là có khả năng chống viêm, ngăn ngừa nhiều chứng bệnh, kể cả ung thư. Loại quả này cũng chứa một lượng nhỏ các khoáng chất quan trọng như magie, phốt pho, kali, sắt và kẽm. Ngay cả vỏ quả cũng cung cấp 3g chất xơ, giúp thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh và ngăn chặn sự hấp thu cholesterol lipoprotein (LDL) gây hại trong ruột của bạn.

Tuy nhiên, một số nhóm người có vấn đề về sức khỏe dưới đây nên cân nhắc khi ăn loại quả này thường xuyên nếu không muốn gặp những tác động tiêu cực cho sức khỏe.

Những người có tiền sử hay đang mắc các bệnh liên quan đến thận, đặc biệt là suy thận cần hạn chế ăn khế chua.

Các bệnh liên quan đến thận

Những người có tiền sử hay đang mắc các bệnh liên quan đến thận, đặc biệt là suy thận cần hạn chế ăn khế chua. Lý do là bởi trong khế chua có chứa caramboxin - một chất có thể gây hại đối với những người có chức năng thận kém.

Thận sẽ đào thải caramboxin ra khỏi cơ thể nhưng khi chức năng thận suy giảm, loại chất này có thể gây các triệu chứng như buồn nôn hay thậm chí là co giật.

Người có cơ thể mang tính hàn

Vì khế là một loại quả có tính lạnh cho nên những đối tượng có tỳ vị hư hàn, dạ dày không tốt, có thể sẽ bị tăng nặng các triệu chứng bệnh khi ăn khế, gây ra chứng khó tiêu và ảnh hưởng không tốt đến cảm giác thèm ăn.

Viêm loét dạ dày

Khế chua có chứa hàm lượng axit cao, rất dễ gây kích ứng cho những người đang bị viêm loét dạ dày. Việc ăn quá nhiều khế chua có thể làm gia tăng độ axit trong dạ dày, gây tình trạng ợ nóng khiến gia tăng các triệu chứng viêm loét. Đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, cần tránh ăn khế quá nhiều và nhất là khi đói bụng.

Người đang dùng thuốc

Không được ăn khế sau khi dùng thuốc uống. Quả khế còn chứa một số chất, có thể đưa phần lớn thuốc uống vào hệ tuần hoàn máu mà không bị chuyển hóa ở ruột, nâng cao hiệu lực của thuốc. Các loại thuốc như thuốc chống tăng mỡ máu statin không thích hợp để ăn kèm với khế.

Huyết áp thấp

Khế chua có khả năng làm giảm huyết áp và mang lại một số hiệu quả tốt với những người huyết áo cao. Nhưng ngược lại, đối với những người đã có huyết áp thấp, việc ăn nhiều khế có thể gây một số nguy hiểm nhất định như chóng mặt, buồn nôn hoặc thậm chí ngất xỉu.

Vì vậy, những người bị huyết áp thấp chỉ nên ăn khế chua với số lượng vừa phải hoặc cần tham khảo thêm ý kiến bác sĩ trước khi ăn nhiều loại quả này.

Trẻ em bụng dạ yếu

Trẻ em không nên ăn khế vì sẽ bị tiểu ra máu sau khi ăn. Tuy nhiên, những trẻ khỏe mạnh vẫn ăn được nhưng cần lưu ý không ăn vào lúc bụng rỗng.

Dị ứng với khế chua

Có một số trường hợp người bị dị ứng khi ăn khế chua với các triệu chứng như ngứa, phát ban, sưng môi, và có thể gây khó thở.

Với những đối tượng gặp những triệu chứng trên khuyến cáo nên hạn chế hoặc ngừng ăn loại quả này để bảo vệ sức khỏe của mình.

Người cao huyết áp, tiểu đường

Những bệnh nhân cao huyết áp, đái tháo đường chống chỉ định không nên ăn khế vì nhóm người này cần đặc biệt chú ý tới chức năng thận. Chất độc thần kinh trong khế hiện nay y học chưa rõ, chưa có thuốc giải, chỉ có thể đào thải ra ngoài bằng phương pháp lọc máu bằng than hoạt tính nên những người cao huyết áp, tiểu đường và các bệnh khác nên chú ý đến chức năng thận trước khi ăn.