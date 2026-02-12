Loài hoa mang "ngạo khí" được giới sành chơi kín tiếng săn lùng mỗi khi Tết về

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần, và nếu chị em đang tìm một loại hoa vừa mang nét thanh tao cổ điển, vừa toát lên khí chất sang trọng, tinh tế thì cúc cổ chính là lựa chọn hoàn hảo. Không phải cúc đại trà xum xuê, mà là những cây cúc cổ với cánh hoa lả lơi buông rủ, dáng thế tao nhã - khiến không gian nhà như được "nâng cấp" quý phái ngay lập tức. Năm nay, hội chị em chơi cúc cổ nhiều hơn hẳn các năm trước, từ những group Facebook, fanpage "có số má" đến các vườn cây ngoại thành Hà Nội - ai cũng muốn sở hữu một chậu hoặc vài bông để đón xuân.

Xu hướng chơi cúc cổ: "Hot" trở lại và bùng nổ năm nay

Thú chơi cúc cổ đã rộ lên ở Hà Nội khoảng chục năm gần đây, nhưng Tết Bính Ngọ 2026 chứng kiến sự "lên ngôi" rõ rệt. Nhiều nhà vườn trồng được nhiều giống hơn, giá cả đa dạng hơn, nên chị em dễ dàng "rinh" về nhà thay vì chỉ ngắm qua ảnh. Các group chơi cúc cổ "có số má" ở Thủ đô giờ có hàng chục nghìn thành viên, từ group lớn đến hội kín - nơi mọi người khoe dáng thế, khoe bình hoa mới cắm, chia sẻ tips chăm sóc, thậm chí săn giống hiếm.

Lý giải cho hiện tượng này có thể là do: Lối sống tối giản, chậm rãi đang thịnh hành, mọi người tìm về giá trị xưa cũ, thanh bình giữa nhịp sống hối hả. Cúc cổ không phô trương, mà toát lên sự "ngạo khí" quý phái - càng cổ, càng đắt, và càng được săn đón như đào Thất thốn miền Bắc hay mai Huỳnh Tỷ miền Nam. Theo chia sẻ của giới sành hoa, cúc cổ giống bản địa bao giờ cũng có giá cao hơn cúc ngoại nhập. Thường thì, bông cúc nhập sẽ to, dày, xum xuê, còn cúc cổ Việt Nam thường có cấu tạo cánh "buông", trông tao nhã, khí chất hơn hẳn.

Lịch sử và văn hóa: Loài hoa quý phái từ cung đình

Hoa cúc từ lâu đã gắn bó với đời sống người Việt, xuất hiện trong thơ ca, hội họa - là một trong tứ bình (Tùng - Cúc - Trúc - Mai). Riêng cúc cổ lại mang dấu ấn cung đình: ban đầu chỉ dành cho vua chúa thưởng thức ở Huế thời Nguyễn, hoa văn cúc cổ thêu trên áo bào vua Khải Định hay khắc gỗ, pháp lam ở di tích triều Nguyễn là sự chứng minh dễ thấy nhất.

Người xưa yêu cúc vì đặc tính "diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa" - lá không rời cành, hoa không lìa thân, dù héo vẫn bám chặt như người quân tử trung kiên. Bên cạnh đó, câu chuyện "cúc ngạo hàn sương" càng thêm phần thi vị: nở giữa tiết đông lạnh, tượng trưng cho sự kiên cường trước phong ba quan trường. Ngày nay, cúc cổ vẫn là nguồn cảm hứng cho gốm sứ, kiến trúc, và đặc biệt là thú chơi tao nhã của giới sành sỏi kín tiếng.

Một số giống cúc cổ "đắt show" được yêu thích

Hoàng Long Trảo : "Vua của các loài cúc" với sắc vàng rực như vàng 24K, cánh uốn lượn như móng rồng - tượng trưng cho quyền lực, danh vọng, thịnh vượng.

Bạch Lệ Mi : "Nàng thơ áo trắng" thanh khiết, tượng trưng cho lòng trung thành và đức hạnh.

Hồng Tú Kiều : Màu hồng phấn nhẹ nhàng, lãng mạn - mang ý nghĩa tình cảm chân thành, sự quan tâm dịu dàng.

Đại đóa : Thường là tím hoặc đỏ, mang lời chúc ngọt ngào, lãng mạn gửi đến người yêu thương.

Cúc đỏ Sơn La : Giống mới "lên hương" - thân gỗ bền bỉ, hoa đỏ rực rỡ, dễ trồng, giá khoảng 500-800k/chậu cao 1m, được nhân giống rộng rãi nhờ sức sống mạnh mẽ.

Những giống này thường được tạo dáng bonsai 2-3 năm, chơi hoa từ tháng 11 âm lịch đến tháng 4 năm sau.

Ý nghĩa tốt đẹp: An khang, trường thọ và khí chất quân tử

Cúc cổ mang ý nghĩa sâu sắc: trường thọ, an khang, sung túc - như lời chúc "vạn thọ vô cương" dành cho người cao tuổi. Sắc vàng thanh cao, trắng trung kiên, hồng chân thành, tím lãng mạn - mỗi màu một tầng ý nghĩa, gửi gắm phúc lộc, bình an cho gia đình.

Gợi ý trưng bày để nhà thêm sang chảnh

Người xưa chơi cúc cố là thường chơi cây. Đặt cúc cổ ở phòng khách hoặc bàn thờ để tôn dáng thế bonsai - dùng chậu sứ men lam, men ngọc hoặc chậu đất mộc mạc để tăng nét cổ điển.

Hiện nay, cúc cổ đã được các nhà vườn trồng phổ biến hơn, một số nhà buôn còn nhập từ nước ngoài về nên chị em có nhiều cơ hội để mua về cắm thả bình. Tuy nhiên, có vẻ là do độ "hot" của cúc cổ, nên giá hoa năm nay lại có phần nhỉnh hơn năm ngoái. Với nhà hiện đại, các bạn có thể mix cùng bình gốm Chu Đậu, bình sơn mài hoặc thuỷ tinh màu - tạo sự thanh lịch mà không quá cổ điển. Một bình lớn làm điểm nhấn góc nhà, hoặc vài cành cắt cắm bình nhỏ trên bàn trà - đảm bảo không gian "sang mà ra khí chất", chụp ảnh Tết với áo dài thì xinh hết nấc!

Ảnh: Hoa hậu Phương Khánh

Ảnh: Maison Meng

Ảnh: Huyền Gin

Tips chăm sóc để hoa bền đẹp suốt Tết

- Ánh sáng: Đặt nơi thoáng mát, nhiều nắng nhẹ buổi sáng, tránh nắng gắt.

- Tưới nước/thay nước: Giữ đất ẩm vừa phải, tưới đều đặn nhưng không úng. Thay nước thường xuyên với hoa cắm trong bình.

- Tỉa tạo dáng: Cắt bỏ cành yếu, giữ chồi khỏe; nếu cây bonsai, duy trì thế bằng cách uốn nhẹ.

Với cúc cổ, Tết năm nay không chỉ là sum vầy mà còn là dịp để chị em thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, hướng về cội nguồn. Nếu muốn nhà sang, khí chất và đầy may mắn - nhất định phải "săn" một chậu cúc cổ ngay hôm nay nhé!