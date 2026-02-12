Shipper thông báo nghỉ Tết, cả cõi mạng "gia trưởng": Anh không được phép!!!

Tuần cao điểm cận Tết luôn là thời điểm shipper được "réo tên" nhiều nhất trên mạng xã hội. Từ những cuộc gọi giao hàng dồn dập đến khoảnh khắc xuất hiện trước cửa nhà với đủ loại đơn sắm sửa cuối năm, shipper gần như trở thành nhân vật quyền lực nhất nhì dịp lễ Tết.

Và trong những ngày gần đây, khi không khí mua sắm tăng nhiệt từng giờ, bên cạnh loạt bài đăng mừng rỡ vì kịp nhận hàng cuối năm, các clip xoay quanh chuyện shipper chuẩn bị nghỉ Tết cũng đang viral mạnh mẽ. Dù biết content mang nội dung vui vẻ và mang tính giải trí, nhưng thông tin shipper nghỉ giao hàng Tết vẫn đủ khiến cả cõi mạng thấp thỏm bồn chồn. Cả năm làm việc không ai hay, thế mà cứ đến Tết là dân tình lại rần rần "níu kéo" các shipper. Thậm chí nhiều chị em còn bật "chế độ gia trưởng", quyết không cho shipper nghỉ nếu chưa nhận được hàng Tết. Không thể phủ nhận, những ngày này, bất cứ nội dung nào liên quan đến shipper cũng dễ dàng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Trên TikTok, các clip shipper thông báo nghỉ Tết thu hút cả trăm nghìn lượt xem, cả cõi mạng thi nhau "níu kéo"

Ở phần bình luận dưới các bài đăng shipper thông báo nghỉ Tết, dân tình lập tức tràn vào "khoe chiến tích" đơn hàng cuối năm. Người thì đặt sát nút nhưng vẫn đầy niềm tin sẽ kịp nhận trước giao thừa, người lại cho biết còn cả chục đơn đang trên đường vận chuyển. Không khí vừa hồi hộp vừa hài hước, ai cũng nửa đùa nửa thật "gia trưởng" tuyên bố chưa cho shipper nghỉ Tết lúc này.

Cập nhật lịch làm việc/nghỉ Tết của một số sàn TMĐT và đơn vị giao hàng Shopee Hầu hết các đơn vị vận chuyển của Shoppe sẽ nghỉ Tết 2026 từ 15/02/2026 (tức 28 Tết) đến ngày 20/02/2026 (tức Mùng 4 Tết) trừ một số đơn vị vận chuyển hoạt động xuyên tết như: Grab Express, SPX Instant, Be Delivery, Ahamove,.. SPX Express Từ ngày 16/02/2026 đến hết 20/02/2026: SPX nghỉ Tết Nguyên đán. Từ ngày 21/02/2026: SPX hoạt động trở lại. Riêng ngày 15/02/2026 và ngày 21/02/2026, SPX vẫn hoạt động nhưng có hạn chế về số lượng nhân sự, thời gian lấy/giao/hoàn hàng có thể chậm hơn dự kiến. Giao hàng nhanh Ngày 15/02/2026: Bưu cục sẽ làm việc từ 8h30 đến 16h00. Ngày 16/02/2026 - 19/02/2026: bắt đầu nghỉ Tết, tạm ngưng các dịch vụ trên toàn quốc. Ngày 20/02/2026: Bưu cục hoạt động trở lại bình thường. Giao hàng tiết kiệm Giao hàng tiết kiệm nghỉ lễ 6 ngày, từ 15/02/2026 đến hết ngày 20/02/2026. J&T Express Thời gian nghỉ Tết: tạm ngưng toàn bộ hoạt động giao - nhận từ 16/02/2026 (29 tháng 12 âm lịch) đến ngày 20/02/2026 (mùng 4 Tết).



