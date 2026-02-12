Mũ 100.000 đồng gắn định vị 750.000 đồng, cái kết khiến mạng xã hội bàn tán

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hành trình một người đàn ông tìm lại chiếc mũ bảo hiểm bị mất nhờ gắn thiết bị định vị. Điểm khiến nhiều người chú ý là sự chênh lệch giá trị giữa hai món đồ, khi chiếc mũ chỉ khoảng 100.000 đồng nhưng thiết bị theo dõi được nói có giá khoảng 750.000 đồng.

Theo nội dung được chia sẻ, người đăng video cho biết anh làm mất mũ tại khu vực Văn Quán sau khi đi làm về. Đây không phải lần đầu gặp tình huống tương tự nên trước đó anh đã gắn định vị vào mũ vì "rất ghét trộm cắp vặt". Hai ngày sau khi mất, anh kiểm tra thì thấy thiết bị báo vị trí ở một bãi đỗ xe cách đó vài trăm mét.

Thiết bị này hoạt động theo cơ chế cần có sóng của một chiếc iPhone gần đó để làm trung gian truyền tín hiệu. Nếu ở khu vực ít người dùng iPhone hoặc ở tầng hầm kín, tín hiệu có thể không được cập nhật. Người đăng cho biết thời điểm đầu đến bãi đỗ xe, định vị không cập nhật thêm nên anh phải ra về. Đến hôm sau, khi vị trí được làm mới, anh tiếp tục quay lại dù đường đông.

Tín hiệu dẫn đến một tòa nhà có tầng hầm để xe. Khi xuống hầm, thiết bị bắt được sóng rõ hơn và xác định chiếc mũ đang đặt trên một xe ôtô màu đen. Anh nhờ bảo vệ hỗ trợ liên hệ chủ xe. Theo nội dung trong clip, bảo vệ và bộ phận camera đã phối hợp kiểm tra thông tin, sau đó mời chủ xe xuống làm việc.

Chủ xe được xác định là cư dân của tòa nhà. Trong đoạn trao đổi được ghi lại, người này cho rằng chiếc mũ đã được "lâu rồi", trong khi người mất mũ khẳng định mới mất hai ngày. Người quay clip cho biết anh nghi ngờ nhưng không có bằng chứng trực tiếp. Sau khi làm việc, chiếc mũ được lấy lại.

Video sau đó lan truyền trên TikTok, thu hút nhiều bình luận. Tuy nhiên, tài khoản đăng tải đã gỡ clip. Trong một story được chia sẻ sau đó, chủ tài khoản cho biết khi đăng video, anh bức xúc vì tài sản cá nhân bị lấy đi và không nghĩ câu chuyện lan rộng nhanh như vậy. Anh cho biết vợ của người trong video đã chủ động nhắn tin xin lỗi, mong gỡ video để tránh ảnh hưởng đến gia đình. Người đăng nhận thấy phía sau một hành động sai có thể là cả gia đình chịu áp lực nên đã gỡ nội dung và đề nghị cộng đồng không chia sẻ lại.

Dù clip đã bị xóa, câu chuyện vẫn được bàn luận xoay quanh việc gắn thiết bị định vị cho tài sản có giá trị thấp. Nhiều ý kiến cho rằng chênh lệch giá giữa mũ và thiết bị là điểm gây tò mò nhất, nhưng cũng phản ánh tâm lý phòng ngừa trong bối cảnh mất mũ bảo hiểm là tình trạng khá phổ biến.

Dựa trên mô tả cơ chế hoạt động cần iPhone làm trung gian và cách cập nhật vị trí, nhiều khả năng thiết bị được nhắc tới là AirTag của Apple hoặc sản phẩm tương tự. AirTag hiện có giá bán tại Việt Nam dao động quanh mức 700.000 đến 900.000 đồng tùy nơi bán. Thiết bị sử dụng mạng lưới Find My, dựa vào hàng triệu thiết bị Apple xung quanh để ẩn danh chuyển tiếp vị trí về cho chủ sở hữu. Ưu điểm là kích thước nhỏ gọn, pin có thể thay thế và độ chính xác cao khi có nhiều thiết bị Apple xung quanh. Hạn chế là phụ thuộc vào hệ sinh thái Apple và không phải thiết bị GPS độc lập có SIM riêng.

Ngoài ra, cũng có một số mẫu tag tìm kiếm giá rẻ hoạt động với mạng lưới Find My của Apple như Ugreen Smart tag giá chỉ 179.000 đồng bán cực chạy trên Shopee hay Hoco Smart Tag giá cũng chỉ 179.000 đồng .

Vụ việc khép lại khi chiếc mũ được trả lại và video bị gỡ xuống, nhưng câu chuyện về "mũ 100.000 đồng, định vị 750.000 đồng" vẫn đặt ra nhiều tranh luận về công nghệ, quyền riêng tư và cách ứng xử khi xử lý những va chạm nhỏ trong đời sống đô thị.