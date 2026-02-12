Dân sành chơi mê tít loài hoa nở rộ như thác nước mùa xuân, vừa đẹp tinh khôi vừa được tin là mang may mắn

Nếu phải gọi tên một loài hoa được săn lùng trong dịp Tết 2026 thì tiểu tú cầu chắc chắn nằm trong top đầu. Hoa này ghi điểm nhờ vẻ ngoài nhỏ nhắn, trắng tinh khôi, rất hợp để decor. vì khi trưng trong nhà làm không gian bừng sáng hẳn. Bởi vậy mà từ các hội nhóm chăm sóc nhà cửa đến TikTok, tiểu tú cầu đang được chị em khoe rầm rộ, thi nhau lựa chọn cho dịp Tết năm nay.

Tiểu tú cầu là loài hoa tiêu biểu của mùa xuân Nhật Bản, còn được biết đến với nhiều tên gọi như tiểu túc cầu, tiểu thủ cúc hay Kodemari. Cái tên Kodemari trong tiếng Nhật có nghĩa là "quả bóng ném nhỏ", bắt nguồn từ hình dáng hoa khi nở, từng bông li ti chỉ khoảng 1cm, mọc dày thành chùm tròn xoe như những quả cầu trắng. Dù gắn liền với mùa xuân xứ hoa anh đào, tiểu tú cầu thực chất có nguồn gốc từ Trung Quốc, thuộc dạng cây bụi thân gỗ, họ hoa hồng. Lá cây thon dài, viền răng cưa, hoa có 5 cánh trắng tuyết, nhị vàng nhẹ ở giữa, nở rộ từ khoảng tháng 2 đến tháng 5 âm lịch.

Chính vẻ ngoài mong manh, trắng trong như tuyết khiến tiểu tú cầu trở thành "hoa quốc dân" mỗi độ xuân về. Ở Nhật Bản, loài hoa này thường được trưng trong nhà dịp năm mới với mong muốn mang lại may mắn, hạnh phúc và một khởi đầu an yên. Còn với hội mê decor, ngoài ý nghĩa tốt lành, tiểu tú cầu còn ghi điểm bởi kiểu đẹp rất "tĩnh", không quá rực rỡ nhưng yêu kiều, trưng trong nhà cực trang nhã. Hoa còn có mùi thơm nhẹ, thoang thoảng dễ chịu chứ không nồng, rất hợp đặt ở phòng khách ngày Tết.

Về cách chơi, tiểu tú cầu khá dễ cắm. Bạn có thể cắm full bình để khoe trọn dáng cành rủ tự nhiên, hợp với những không gian tối giản, hiện đại. Hoặc, bạn bắt trend mix cùng ly kép cũng siêu hot dịp Tết Bính Ngọ để tổng thể sang và có điểm nhấn hơn. Dù đặt trên bàn, cạnh sofa, đảo bếp hay góc cửa sổ, một bìn tiểu tú cầu đều mang lại không khí mùa xuân đang tới.

Một điểm cộng khiến tiểu tú cầu hot rần rần dịp Tết 2026 là giá mềm. Mỗi bó hoa dao động khoảng 50.000 - 150.000 đồng, tùy độ dài cành và số lượng hoa. So với nhiều loại hoa Tết khác, tiểu tú cầu vừa "hợp ví", vừa không kén không gian, kể cả nhà nhỏ hay chung cư đều chơi đẹp.

Khi chọn mua hoa tiểu tú cầu, chị em nên ưu tiên những cành có cả hoa nở lẫn nụ, như vậy hoa sẽ chơi được lâu hơn. Cành đẹp thường có hoa và nụ mọc đều, thân cành màu nâu sáng, vỏ ngoài bóng, cầm chắc tay. Tránh chọn cành đã nở rộ hoàn toàn hoặc thân mềm, xỉn màu vì hoa sẽ nhanh tàn.