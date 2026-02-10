A đây rồi, hoa Tết trend nhất 2026: Không phải nắng mà đẹp chói chang, cả cõi mạng đua nhau cắm

Mỗi mùa Tết đến, mạng xã hội lại chứng kiến sự "lên ngôi" của một kiểu hoa trang trí mới, có năm thì hoa đào dáng lạ, năm lại mai thế tiền triệu. Bước sang Tết 2026, lướt vài vòng TikTok hay Facebook, dân tình nhanh chóng nhận ra một "con mã" đang chiếm trọn spotlight: ly kép mix tuyết mai. Không phải là loại hoa cầu kỳ hay độc lạ, khó chăm nhưng combo này vẫn khiến không gian đón Tết bừng sáng nên chẳng khó hiểu khi đây là kiểu cắm hoa đang được hội yêu nhà, mê decor đồng loạt gọi tên.

Ly kép và tuyết mai đi với nhau tưởng không hợp này hợp không tưởng. Ly kép vốn đã là "phiên bản nâng cấp" của hoa ly, có nhiều lớp cánh xếp chồng, form tròn đầy, khi nở tạo cảm giác bông to, dày và cao cấp. Khác với ly đơn có phần đứng dáng, ly kép mềm mại và "đáng yêu" hơn, không hề tạo cảm giác "dừ", rất hợp gu thẩm mỹ hiện đại.

Khi được mix cùng tuyết mai - loài hoa biểu tượng cho mùa xuân và sự tinh khôi, bình hoa trông có gu hơn hẳn. Tuyết mai với những nhánh nhỏ, uốn cong tự nhiên, phủ hoa li ti trắng giúp trung hòa độ đậm của hoa ly, vừa tạo điểm nhấn, vừa giúp bình hoa trông đầy đặn hơn. Nhìn chung, những bình ly kép nở bung xen kẽ cành tuyết mai mảnh mai tạo tổng thể sang trọng, tinh tế, lại thể hiện sự chăm chút, tỉ mỉ của người cắm.

Về mặt thẩm mỹ, ly kép mix tuyết mai hợp để đặt ở nhiều không gian. Đặt ở bàn trà phòng khách thì tạo cảm giác chỉn chu, ai đến cũng phải dành lời khen. Để ở bàn ăn, đảo bếp thì mang vibe ấm áp, thanh lịch. Ngay cả nhà theo phong cách tối giản hay Japandi mà chơi combo này cũng không sợ bị "lạc quẻ".

Màu sắc phổ biến nhất là ly kép trắng, hồng phấn hoặc hồng pastel đi cùng tuyết mai lá xanh non. Tổng thể nhìn nhẹ nhàng, tươi tắn và vẫn đủ nổi để làm điểm nhấn ngày Tết, đúng kiểu không cần quá nhiều đồ decor mà nhà vẫn đẹp.





Không chỉ đẹp, combo hoa này còn có ý nghĩa phong thủy tốt lành. Hoa ly tượng trưng cho sự sum vầy, đủ đầy, viên mãn, còn tuyết mai đại diện cho khởi đầu mới, sự thanh khiết và may mắn. Chưng một bình ly kép mix tuyết mai dịp đầu năm được xem như lời cầu chúc cho một năm mới hanh thông, gia đình êm ấm và mọi việc suôn sẻ.

Để hơi hoa "đúng bài", không bị sến, bí quyết nằm ở sự tiết chế. Về bình hoa, bạn nên chọn dáng tròn hoặc dáng cao cổ hẹp, màu trung tính như trắng, be, nâu, ghi đá. Khi cắm, ưu tiên để ly nở tự nhiên, không nhồi quá dày; tuyết mai chỉ cần vừa đủ để tạo độ bay và cảm giác chuyển động. Dù cắm tròn xen kẽ hai loại hoa hay cắm lệch mỗi bên 1 loại, mỗi cách sẽ đẹp một kiểu riêng. Bình hoa này có thể để được đến nửa tháng vì cả 2 đều là loại hoa nở bền.

Lưu ý là để hoa nở đều và giữ form đẹp, nên ưu tiên chọn ly còn nhiều nụ xanh, nụ to mập, tránh bông đã bung hết cánh. Trước khi cắm, cắt vát gốc khoảng 2 - 3cm, tỉa bớt lá ngập nước để tránh thối gốc. Còn tuyết mai thì chẻ gốc tầm 10cm để cây hút được nhiều nước, dễ nở hơn. Nếu bạn muốn bình hoa đẹp trọn Tết, lý tưởng nhất là cắm vào khoảng 26 - 27 âm (ly còn nụ, tuyết mai mới hé), tới mùng vẫn còn xinh xắn.