Bộ nail chấn động cõi mạng với hơn 1 triệu lượt xem

Càng sát Tết, nhu cầu làm đẹp của hội chị em lại càng tăng nhiệt. Từ tóc tai, spa cho đến nail, tất cả đều bước vào mùa cao điểm, đặc biệt là các tiệm nail. Không chỉ dừng lại ở chuyện làm gọn gàng, xinh xắn để đón năm mới, nhiều người còn xem nail Tết là dịp để chơi lớn, thử những thiết kế độc - lạ - không đụng hàng. Theo đó, mỗi mùa Tết, topic hot nhất trên các diễn đàn làm đẹp và mạng xã hội luôn xoay quanh các bộ nail: từ kiểu nhẹ nhàng, basic cho đến những mẫu cầu kỳ, đính đá kín móng khiến ai nhìn cũng phải giật mình. Và mới đây, cộng đồng mạng lại được phen xôn xao trước một bộ nail chân đang viral rầm rộ trên TikTok.

Cụ thể, một tài khoản TikTok đã chia sẻ hình ảnh một bộ móng chân chấn động với điểm nhấn là hai ngón cái được đính full đá, từ viên lớn đến viên nhỏ, phủ kín bề mặt đến mức gần như không thể nhìn thấy nền móng chân gốc. Trong khi đó, các ngón còn lại được dũa theo form flare và sơn nhũ trắng khá đơn giản, đóng vai trò làm nền để hai ngón cái chiếm trọn spotlight. Hiện đoạn video người này đăng tải đã nhận được hơn 1,1 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt thích.

Nguồn: TikTok.

Dưới phần bình luận, netizen nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt. Một bên cho rằng bộ nail này quá lố, nặng nề, kém tinh tế và khó ứng dụng trong sinh hoạt hằng ngày, thậm chí lo giùm khách vì "không hiểu mang giày kiểu gì" hay "không sợ rớt đá mà sợ rớt cả móng thật".

Ngược lại, không ít người lại lên tiếng bênh vực và dành lời khen cho tay nghề của thợ nail. Theo họ, để đính được số lượng lớn đá như vậy, bố cục chắc tay, đá bám đều và không bị rơi là điều không hề dễ, đòi hỏi thợ phải thực sự cứng nghề.

Nguồn: TikTok

Hiện tại, mức giá cho bộ nail chân có 1-0-2 này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng nhiều netizen dự đoán con số chắc chắn không hề "dễ thở", nhất là khi xét đến độ cầu kỳ và thời gian thực hiện.

Dù khen hay chê, không thể phủ nhận rằng bộ nail này đã thành công thu hút sự chú ý và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Và đúng như tinh thần làm đẹp mùa Tết: đẹp hay chưa đẹp thì còn tùy gu mỗi người, nhưng đã lên sóng là phải khiến dân tình… không thể làm ngơ.