Chọn cau thắp hương đừng chỉ chọn quả to, vỏ nhẵn: Đây mới là 3 điểm cần nhìn, chỉ người "sành" mới biết

Trong văn hóa Việt, cau luôn đi cùng lá trầu, gắn với tích truyện Trầu Cau – biểu tượng của nghĩa tình và sự gắn kết. Theo sách Phong tục thờ cúng của người Việt (NXB Văn hóa Thông tin), trầu cau là lễ vật mang tính “khai lễ”, thể hiện sự kính cẩn, trang trọng khi dâng hương tổ tiên.

Không chỉ trong cưới hỏi, giỗ chạp, mà cả ngày rằm, mồng Một, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen đặt vài quả cau tươi lên bàn thờ. Tuy nhiên, cách chọn cau sao cho đúng lại không phải ai cũng để ý.

Không ít người khi đi chợ sắm lễ thường ưu tiên những quả cau to, vỏ xanh bóng với suy nghĩ “càng đẹp càng tốt”. Thế nhưng, theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, cau thắp hương không chỉ cần hình thức bắt mắt mà còn phải đảm bảo độ tươi, sự hài hòa và đúng tập quán truyền thống. Có những chi tiết nhỏ mà chỉ người am hiểu mới thực sự để ý.

Thứ nhất: Độ “già tới” quan trọng hơn kích thước

Theo chia sẻ của một số nhà vườn trồng cau tại miền Trung – nơi nổi tiếng với cau lễ – quả cau phù hợp để thắp hương là cau “già tới”, tức không quá non nhưng cũng chưa chuyển sang vàng sậm.

Cau non thường có vỏ xanh nhạt, cầm nhẹ tay, dễ mềm và nhanh thâm nếu để ngoài không khí lâu. Ngược lại, cau quá già dễ sạm màu, cuống khô, khi đặt lên mâm lễ sẽ mất đi vẻ tươi mới. Cau già tới có vỏ xanh đậm hơi ánh vàng nhẹ, cầm chắc tay và giữ độ tươi 1–2 ngày.

Theo tài liệu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam khi giới thiệu về tập quán lễ nghi truyền thống, các lễ vật dâng cúng thường được ưu tiên “tươi – sạch – nguyên vẹn”, tượng trưng cho sự trân trọng và đủ đầy.

Thứ hai: Nhìn cuống trước khi nhìn quả

Một chi tiết nhiều người bỏ qua là cuống cau. Người sành thường kiểm tra cuống trước tiên để đánh giá độ mới hái. Cuống cau tươi có màu xanh, không quá khô quắt hay thâm đen. Nếu cuống đã ngả màu nâu hoặc có dấu hiệu héo, khả năng cao cau đã được thu hái từ vài ngày trước, dễ nhanh xuống màu khi bày trên bàn thờ.

Theo các chuyên gia nông nghiệp được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nông sản sau khi thu hoạch nếu bảo quản không đúng cách sẽ nhanh mất nước, giảm độ tươi và dễ biến đổi màu sắc. Điều này cũng áp dụng với cau lễ.

Thứ ba: Sự đồng đều và cách chọn số lượng

Ngoài độ tươi, yếu tố thẩm mỹ cũng rất quan trọng. Cau nên tròn đều, không méo mó, không có đốm đen hay vết sâu. Một mâm lễ đẹp cần sự hài hòa tổng thể thay vì vài quả quá to nhưng lạc tông.

Về số lượng, theo quan niệm dân gian được ghi nhận trong nhiều tài liệu văn hóa truyền thống, số lẻ như 3 hoặc 5 quả thường được ưu tiên, tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng điều cốt lõi vẫn là lòng thành, không phải sự cầu kỳ hay số lượng nhiều.

Sau khi mua, nên lau khô nhẹ nhàng thay vì rửa quá nhiều nước. Có thể bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc đặt gần nguồn nhiệt. Trước khi bày lên mâm, kiểm tra lại bề mặt để đảm bảo sạch và không có vết dập.

Các chuyên gia văn hóa cho rằng thắp hương là nghi thức mang tính tinh thần, do đó việc lựa chọn lễ vật nên dựa trên sự tươi sạch, phù hợp và chừng mực. Một mâm lễ đẹp không nằm ở quả cau to hay vỏ bóng, mà ở sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ.