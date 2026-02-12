5 loại cây hút sạch độc tố, mời gọi tài lộc: Chưng trong nhà cực tốt

Người Việt có thói quen trưng cây cảnh trong nhà mỗi dịp Tết với mong muốn không gian thêm trong lành, tinh thần dễ chịu và năm mới gặp nhiều may mắn. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ và phong thủy, một số loại cây quen thuộc còn được đánh giá cao nhờ khả năng hấp thu độc tố, cải thiện chất lượng không khí và tốt cho sức khỏe. Theo chia sẻ từ giới chuyên môn, cây xanh trong nhà không chỉ tác động tích cực đến thị giác, khứu giác mà còn giúp con người thư giãn tinh thần, từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt hàng ngày.

Dưới đây là 5 loại cây vừa dễ trưng bày dịp đầu năm, vừa mang ý nghĩa tốt lành cho sức khỏe và tài lộc.

1. Cây thường xuân

Thường xuân là loại cây cảnh thường được trồng trong chậu treo hoặc đặt ở ban công, cửa sổ. Trong phong thủy, cây tượng trưng cho sự sinh trưởng bền bỉ, sinh sôi, tài lộc dồi dào và may mắn. Loại cây này còn nổi tiếng với khả năng loại bỏ formaldehyde - chất có hại cho hô hấp thường phát sinh từ sơn tường, thảm trải sàn hay đồ nội thất.

Ngoài công dụng làm cảnh, thường xuân còn được sử dụng trong y học cổ truyền với các tác dụng như kháng viêm, chống oxy hóa và hỗ trợ đào thải độc tố. Tuy nhiên, việc sử dụng cần thận trọng và có tư vấn chuyên môn.

2. Cây quất

Nhắc đến Tết thì quất gần như là lựa chọn "quốc dân" của nhiều gia đình Việt. Hình ảnh cây sai quả, lá xanh mướt tượng trưng cho sự sum vầy, bình an và may mắn trong tình duyên. Màu quả vàng cam rực rỡ còn mang ý nghĩa về sự sung túc, đủ đầy cho năm mới.

Không chỉ mang giá trị tinh thần, hương thơm tự nhiên từ quả và lá quất còn giúp không gian trở nên dễ chịu hơn. Tinh dầu từ quả và lá quất giúp không gian dễ chịu, đồng thời có tác dụng xua đuổi côn trùng. Trong y học cổ truyền, quất được biết đến với công dụng tan đờm, giảm ho, tăng sức đề kháng, rất phù hợp với thời tiết giao mùa đầu năm.

3. Cây tài phát lộc

Đúng như tên gọi, cây phát tài phát lộc được nhiều gia đình lựa chọn với mong muốn năm mới hanh thông, công việc thuận lợi. Theo quan niệm phong thủy, số thân cây trong chậu còn mang những ý nghĩa khác nhau, đại diện cho tài lộc, hạnh phúc hoặc sự nghiệp.

Bên cạnh đó, loại cây này có khả năng hấp thụ khí CO₂, tăng độ ẩm và góp phần cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Tuy nhiên, loại cây này có chứa tinh thể canxi oxalat, vì vậy nên đặt ở vị trí cao, tránh tầm tay trẻ nhỏ để đảm bảo an toàn.

4. Hoa cúc

Thuộc bộ "Tùng - Cúc - Trúc - Mai", hoa cúc từ lâu cũng được coi là loại hoa tượng trưng cho phúc lộc dồi dào và cuộc sống bền vững trong văn hóa Á Đông. Trong quá khứ, cúc vàng từng gắn liền với hoàng gia, vì thế loài hoa này còn mang ý nghĩa quyền quý và thịnh vượng.

Không chỉ đẹp, hoa cúc có khả năng loại bỏ một số hóa chất độc hại trong không khí. Theo cả Đông y và Tây y, hoa cúc còn có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, thường được sử dụng để pha trà, giúp thanh nhiệt, thư giãn tinh thần, chống oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Vì vậy, trưng hoa cúc dịp Tết vừa mang ý nghĩa may mắn, vừa tốt cho đời sống sinh hoạt hàng ngày.

5. Hoa mai

Ở miền Nam, hoa mai được xem là biểu tượng không thể thiếu mỗi độ xuân về. Mai vàng tượng trưng cho tài lộc, phú quý và niềm hy vọng về một năm mới thuận lợi. Dân gian tin rằng, mai nở rộ đúng mùng 1 Tết là dấu hiệu của một năm làm ăn khởi sắc. Mặt khác, một số bộ phận của cây mai còn được sử dụng trong ẩm thực và y học dân gian ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, cho thấy loài cây này không chỉ đẹp mà còn gắn liền với đời sống lâu đời của người Á Đông.



