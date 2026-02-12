3 loại cây nên trồng trước cửa nhà vào năm mới: Vừa “hút” tài lộc, vừa đẹp sang, may mắn

Để chuẩn bị cho năm mới, nhiều gia đình không chỉ dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa mà còn chú trọng đến việc bài trí không gian sống sao cho hài hòa, tươi mới. Trong đó, trồng cây trước cửa nhà được xem là cách đơn giản để tạo điểm nhấn thẩm mỹ, đồng thời gửi gắm mong muốn về một năm thuận lợi, hanh thông.

Dưới đây là ba loại cây thường được nhiều gia đình lựa chọn trồng trước cửa nhà mỗi dịp đầu năm, bởi vừa đẹp sang, dễ chăm sóc, vừa mang ý nghĩa may mắn.

1. Cây kim tiền

Kim tiền là một trong những loại cây cảnh phổ biến nhất hiện nay, đặc biệt được ưa chuộng vào dịp năm mới. Cây có tán lá xanh đậm, bóng mượt, mọc đối xứng và vươn thẳng, tạo cảm giác khỏe khoắn, vững chãi. Hình dáng tròn đầy của lá kim tiền thường được liên tưởng đến sự đủ đầy, sung túc.

Về mặt sinh học, kim tiền là loại cây có sức sống tốt, chịu được điều kiện ánh sáng bán phần, không đòi hỏi chăm sóc quá cầu kỳ. Khi trồng trước cửa nhà – nơi có ánh sáng tự nhiên vừa phải, cây phát triển ổn định, tạo mảng xanh nổi bật ngay lối ra vào. Không ít gia đình lựa chọn đặt hai chậu kim tiền hai bên cửa chính để tạo sự cân đối. Màu xanh mướt của cây kết hợp cùng chậu sứ hoặc chậu đá có thiết kế tối giản giúp tổng thể mặt tiền trở nên sang trọng hơn.

Trong quan niệm dân gian, kim tiền còn tượng trưng cho sự phát triển bền vững, tiền bạc sinh sôi. Đây là điều mà nhiều người kỳ vọng trong năm mới.

2. Cây phát tài (thiết mộc lan)

Thiết mộc lan thường được gọi là cây phát tài, cũng là lựa chọn quen thuộc trong những ngày đầu năm. Cây có thân thẳng, lá dài xanh bóng, viền vàng nhẹ ở mép, tạo cảm giác thanh thoát và hiện đại.

Điểm cộng lớn của thiết mộc lan là khả năng thích nghi tốt với nhiều điều kiện môi trường. Cây ưa sáng, nhưng không cần ánh nắng trực tiếp quá gắt. Khi đặt trước cửa nhà, đặc biệt là khu vực có mái hiên hoặc ban công, cây phát triển tốt, mang lại cảm giác mát mắt ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Nhiều người tin rằng thiết mộc lan khi ra chồi non hoặc nở hoa vào đầu năm là dấu hiệu của khởi đầu thuận lợi. Đồng thời, hình ảnh mầm xanh vươn lên tạo cảm hứng tích cực cho gia chủ.

Trong không gian sống đô thị, một chậu phát tài cao vừa phải đặt cạnh cửa chính không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp “mềm hóa” những mảng tường bê tông khô cứng.

3. Cây lộc vừng

Với những ngôi nhà có khoảng sân rộng hơn, lộc vừng là lựa chọn đáng cân nhắc. Đây là loại cây thân gỗ, tán rộng, đặc biệt nổi bật khi nở hoa đỏ rủ xuống thành chùm dài bắt mắt. Hoa lộc vừng thường xuất hiện vào mùa xuân hoặc đầu hè, tạo nên khung cảnh rực rỡ, thu hút.

Tên gọi “lộc vừng” gợi liên tưởng đến tài lộc, thịnh vượng. Chính vì vậy, nhiều gia đình chọn trồng cây này trước cửa nhà như một lời chúc cho năm mới đủ đầy. Bên cạnh ý nghĩa biểu tượng, lộc vừng còn cho bóng mát, giúp điều hòa không khí, giảm bớt cảm giác oi bức trong những ngày nắng nóng.

Tuy nhiên, do là cây thân gỗ có kích thước lớn, lộc vừng phù hợp hơn với nhà mặt đất, biệt thự hoặc nhà có sân vườn.

Dù lựa chọn loại cây nào, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp với diện tích, ánh sáng và khả năng chăm sóc của gia đình. Một chậu cây xanh tươi, được cắt tỉa gọn gàng luôn mang lại cảm giác dễ chịu hơn nhiều so với cây héo úa, thiếu chăm sóc.

Năm mới là dịp để khởi động những thay đổi tích cực. Trồng một chậu cây trước cửa nhà không chỉ là cách làm đẹp không gian sống mà còn thể hiện mong muốn vun đắp, nuôi dưỡng những điều tốt lành.

