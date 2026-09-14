Loại đặc sản giá chưa tới 1 triệu đồng/kg đang được khách Việt ưa chuộng, giàu protein không kém cá hồi

Nhập khẩu mặt hàng này vào Việt Nam tăng mạnh trong vòng 4 năm qua.

Thủy sản Canada nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh trong những năm gần đây, trong đó tôm hùm là một trong những mặt hàng được người tiêu dùng chú ý nhờ mức giá cạnh tranh hơn nhiều loại tôm hùm nhập khẩu khác.

Theo số liệu từ Hải quan Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ Canada tăng từ khoảng 44 triệu USD năm 2023 lên 49 triệu USD năm 2024 và 61 triệu USD năm 2025, tương đương tăng gần 40% sau hai năm. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiếp tục nhập khoảng 43,2 triệu USD thủy sản Canada, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tôm hùm, cua tuyết và hàu là những sản phẩm thủy sản Canada đang xuất hiện ngày càng phổ biến tại thị trường Việt Nam. Trong đó, tôm hùm Canada được chú ý nhờ mức giá tương đối dễ tiếp cận so với một số dòng tôm hùm nhập khẩu khác.

Tham khảo tại một số cửa hàng kinh doanh hải sản, tôm hùm Canada loại 500–600 g có giá khoảng 950.000-1,1 triệu đồng/kg. Những con từ 1 kg trở lên có giá khoảng 1,3-1,4 triệu đồng/kg.

Mức này thấp hơn đáng kể so với tôm hùm Australia, được bán khoảng 3-3,5 triệu đồng/kg. Tôm hùm xanh trong nước cũng có giá khoảng 1,5 triệu đồng/kg.

Cua tuyết Canada sống có giá khoảng 1,4-1,5 triệu đồng/kg, trong khi hàu Canada có giá từ hơn 400.000 đồng/kg. Giá bán cạnh tranh được xem là một yếu tố giúp thủy sản Canada tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn tại Việt Nam.

Canada cũng có lợi thế về thương mại khi một số sản phẩm thủy sản đáp ứng điều kiện hưởng thuế nhập khẩu 0% theo Hiệp định CPTPP, qua đó góp phần giảm chi phí khi đưa hàng vào các thị trường thành viên.

Riêng tỉnh Nova Scotia, một trong những trung tâm thủy sản lớn của Canada, đang đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam. Năm 2025, tôm tuyết là mặt hàng thủy sản lớn nhất của tỉnh này xuất sang Việt Nam xét theo sản lượng, với giá trị khoảng 35 triệu CAD, tương đương 25,3 triệu USD. Tôm hùm đạt khoảng 8 triệu CAD, tương đương 5,8 triệu USD.

Tôm hùm Canada cũng từng gây chú ý tại Việt Nam bởi những cá thể đặc biệt.

Năm 2022, một con tôm hùm Canada màu vàng cam, nặng gần 2 kg và dài khoảng 55 cm, được phát hiện trong một lô hàng nhập khẩu. Loại tôm có màu sắc này cực kỳ hiếm, với tỷ lệ được ước tính khoảng 1/30 triệu con.

Một khách hàng từng đề nghị trả 150 triệu đồng để mua con tôm nhưng doanh nghiệp không bán mà tặng cho Viện Hải dương học Nha Trang phục vụ nghiên cứu.

Không chỉ được xem là thực phẩm cao cấp, tôm hùm còn có giá trị dinh dưỡng đáng kể.

Theo dữ liệu của USDA FoodData Central, khoảng 145 g thịt tôm hùm nấu chín cung cấp khoảng 129 kcal và 27,55 g protein, trong khi lượng chất béo chỉ khoảng 1,25 g và gần như không chứa carbohydrate.

Hàm lượng protein cao khiến tôm hùm trở thành nguồn cung cấp đạm động vật tương đối giàu dinh dưỡng. Thịt tôm cũng cung cấp nhiều vi chất như vitamin B12, đồng, kẽm và selenium. Ngoài ra, tôm hùm có chứa các axit béo omega-3, dù hàm lượng phụ thuộc vào loài, khẩu phần và cách chế biến.

Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của món ăn còn phụ thuộc vào cách chế biến. Các phương pháp như hấp hoặc luộc thường giúp hạn chế việc bổ sung thêm chất béo và năng lượng so với chiên hoặc sử dụng nhiều sốt bơ, kem.

Sự kết hợp giữa nguồn cung dồi dào, giá bán cạnh tranh và giá trị dinh dưỡng đang giúp tôm hùm cùng nhiều sản phẩm thủy sản Canada có thêm dư địa tại thị trường Việt Nam.