Bỏ qua dấu hiệu tiểu ra máu, đến viện người đàn ông phải cắt toàn bộ bàng quang

Người đàn ông 51 tuổi bỏ qua tiểu ra máu kéo dài, đến viện khi khối u bàng quang 7 cm ăn sâu vào thành cơ, phải cắt toàn bộ bàng quang để điều trị ung thư này.

PGS.TS Đỗ Trường Thành, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết ngày 14/9, bệnh nhân nhập viện khi khối u bàng quang đã phát triển lớn. Khối u có chân rộng khoảng 5 cm, bề mặt phủ nhiều cặn canxi, xuyên qua lớp niêm mạc và xâm lấn sâu vào thành cơ bàng quang.

Theo bác sĩ Thành, tổn thương cho thấy khối u ác tính phát triển âm thầm trong thời gian dài. Nếu được phát hiện khi còn khu trú ở lớp niêm mạc, người bệnh có thể chỉ cần nội soi qua đường tiểu để cắt hoặc đốt u, không phải mở bụng và vẫn giữ được bàng quang.

Ở trường hợp này, mức độ xâm lấn quá sâu khiến phương án bảo tồn không còn phù hợp. Kíp phẫu thuật buộc phải cắt toàn bộ bàng quang nhằm loại bỏ tổn thương và điều trị triệt căn ung thư.

May mắn, khối u nằm cách xa cổ bàng quang nên các bác sĩ vẫn bảo tồn được đoạn niệu đạo lành. Đây là điều kiện quan trọng để tái tạo đường tiểu, giúp bệnh nhân có thể đi tiểu theo đường tự nhiên sau phẫu thuật.

Bệnh nhân được cắt toàn bộ bàng quang kết hợp tạo hình đường tiết niệu. (Ảnh: BVCC)

Các phẫu thuật viên lấy một đoạn ruột non, tạo hình thành bàng quang mới rồi nối với niệu đạo. Sau mổ, bệnh nhân phục hồi tốt và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Ung thư bàng quang thường khởi phát từ lớp niêm mạc bên trong cơ quan này và gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới. Hút thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng. Người thường xuyên tiếp xúc với hóa chất công nghiệp, thuốc nhuộm, cao su hoặc bụi kim loại cũng có nguy cơ cao hơn, do đó cần tuân thủ các biện pháp bảo hộ lao động.

Dấu hiệu thường gặp và dễ nhận biết nhất của ung thư bàng quang là tiểu ra máu. Điều đáng lưu ý là tình trạng này có thể xuất hiện từng đợt, tự hết sau đó và thường không gây đau rát hay tiểu buốt, khiến nhiều người chủ quan.

Bác sĩ Thành khuyến cáo khi nước tiểu chuyển màu đỏ hoặc hồng, kể cả chỉ xảy ra một lần, người bệnh không nên chờ triệu chứng tự hết mà cần đi khám để tìm nguyên nhân. Phát hiện khối u ở giai đoạn sớm không chỉ giúp tăng hiệu quả điều trị mà còn có cơ hội bảo tồn được bàng quang.