Loại củ mọc mầm chứa độc tố "ẩn mình" trong căn bếp, nhiều người vẫn vô tư ăn

Đừng vì tiếc của mà giữ lại những củ khoai tây đã mọc mầm. Trong một số trường hợp, loại củ quen thuộc này có thể chứa lượng độc tố tự nhiên đủ để gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách.

Lợi ích giúp cho sức khỏe của khoai tây

Chống viêm: Khoai tây chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C và quercetin, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do và giảm tình trạng viêm. Bên cạnh đó, khoai tây còn giàu các hợp chất thực vật chống viêm như axit phenolic, flavonoid và anthocyanin, góp phần hỗ trợ tổng thể cho sức khỏe.

Cải thiện tiêu hóa: Khi khoai tây được nấu chín rồi để nguội, một phần tinh bột sẽ chuyển hóa thành tinh bột kháng. Tinh bột kháng đi xuống ruột kết mà không bị tiêu hóa, giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Một củ khoai tây nướng cỡ vừa có thể cung cấp khoảng 4 gram chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và mang lại cảm giác no lâu.

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Hỗ trợ sức khỏe miễn dịch: Khoai tây là nguồn cung cấp vitamin C tự nhiên - một chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm viêm và tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch.

Cung cấp chất điện giải tự nhiên: Khoai tây là nguồn cung cấp kali dồi dào. Kali là khoáng chất bị mất đi qua mồ hôi và đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì chức năng cơ bắp cũng như hoạt động tim mạch khỏe mạnh.

Khoai tây mọc mầm vì sao trở nên nguy hiểm?

Khoai tây là thực phẩm giàu dinh dưỡng và xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, khi khoai tây mọc mầm hoặc chuyển sang màu xanh, chúng có thể chứa hàm lượng độc tố cao, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc nếu tiếp tục sử dụng.

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Trong khoai tây tự nhiên có chứa hai hợp chất glycoalkaloid là solanine và chaconine. Đây là những chất giúp cây tự bảo vệ trước sâu bệnh. Ở hàm lượng thấp, chúng không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe.

Tuy nhiên, khi khoai tây để quá lâu, bắt đầu mọc mầm hoặc phần vỏ chuyển sang màu xanh, lượng glycoalkaloid sẽ tăng lên đáng kể. Nếu ăn phải, người dùng có nguy cơ bị ngộ độc với các biểu hiện như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt, tim đập nhanh hoặc tụt huyết áp. Trường hợp nặng có thể gây rối loạn thần kinh, hôn mê, thậm chí đe dọa tính mạng.

Đối với phụ nữ mang thai, các chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không nên sử dụng khoai tây đã mọc mầm vì có thể làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Cắt bỏ mầm có thể tiếp tục ăn?

Độc tố trong khoai tây tập trung chủ yếu ở phần mầm, mắt khoai và những vùng chuyển màu xanh. Nếu củ khoai chỉ mới nhú mầm nhỏ, còn cứng, chưa bị xanh hay héo, việc gọt sạch vỏ, loại bỏ hoàn toàn phần mầm và mắt khoai có thể giúp giảm đáng kể lượng độc tố.

Tuy nhiên, với những củ đã mọc nhiều mầm, mềm, nhăn hoặc có nhiều mảng xanh, các chuyên gia khuyến cáo nên bỏ hoàn toàn thay vì cố tận dụng để tránh nguy cơ ngộ độc.

Nấu chín có loại bỏ được độc tố?

Nhiều người cho rằng chỉ cần luộc hoặc nấu chín là có thể loại bỏ chất độc trong khoai tây mọc mầm. Thực tế, glycoalkaloid khá bền với nhiệt, vì vậy các phương pháp như luộc, hấp, nướng hoặc quay bằng lò vi sóng không làm giảm đáng kể lượng độc tố.

Việc gọt vỏ kết hợp chiên ở nhiệt độ cao có thể làm giảm một phần glycoalkaloid, nhưng không đủ để đảm bảo an toàn nếu khoai đã mọc mầm nhiều hoặc chuyển xanh.

Cách bảo quản khoai tây để hạn chế mọc mầm

Để kéo dài thời gian sử dụng và hạn chế khoai tây nảy mầm, người tiêu dùng nên:

Chỉ mua lượng vừa đủ sử dụng.

Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Loại bỏ ngay những củ bị dập hoặc hư hỏng.

Không để khoai tây chung với hành tây vì khí ethylene có thể thúc đẩy quá trình nảy mầm.

5 lưu ý khi ăn khoai tây để đảm bảo an toàn

Thứ nhất, không sử dụng khoai tây đã mọc nhiều mầm, chuyển màu xanh hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

Thứ hai, người mắc đái tháo đường nên ăn với lượng vừa phải vì khoai tây có chỉ số đường huyết khá cao.

Thứ ba, nếu sau khi ăn xuất hiện các triệu chứng như nổi mẩn, đau bụng, tiêu chảy hoặc khó tiêu, cần ngừng sử dụng và theo dõi sức khỏe.

Thứ tư, phụ nữ mang thai không nên ăn khoai tây mọc mầm hoặc khoai đã biến chất.

Thứ năm, không nên tự ý sử dụng khoai tây làm thuốc chữa bệnh khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

Khoai tây là thực phẩm bổ dưỡng nếu được bảo quản và chế biến đúng cách. Tuy nhiên, khi củ khoai đã mọc mầm, chuyển màu xanh hoặc hư hỏng, lựa chọn an toàn nhất là loại bỏ thay vì tiếp tục sử dụng. Một chút tiết kiệm có thể không đáng để đánh đổi bằng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình.