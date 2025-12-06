Loại cây “giữ tiền", mang lại bình an: Nhiều nhà trồng mà không biết nó có tác dụng giải độc

Cây kim giao có tên khoa học là Nageia fleuryi (Hickel) de Laub. Đây là một loại cây gỗ quý, dáng thanh thoát, lá xanh bền quanh năm. Loại cây này được ưa chuộng trong kiến trúc cảnh quan và sân vườn Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp ấy là những giá trị bất ngờ về phong thủy, dược liệu mà không phải ai trồng cũng biết hết.

Được mệnh danh là "cây giữ tiền", biểu tượng của bình an trong phong thủy

Cây kim giao để bàn (Ảnh minh họa).

Trong phong thủy, cây kim giao được mệnh danh là "cây giữ tiền". Cây tượng trưng cho sự bền vững của tài sản và may mắn suốt bốn mùa. Người xưa đã lưu truyền câu nói đầy ý nghĩa: "Nhà nào có cây kim giao thì không bao giờ nghèo" .

Theo các chuyên gia phong thủy, việc trồng cây kim giao tại cửa chính hoặc trước nhà sẽ giúp thu hút tài lộc, ổn định tài chính và đặc biệt là có khả năng trấn trạch, hóa giải vận xui, ngăn khí xấu, mang đến sự bình yên, hanh thông trong công việc cho gia chủ.

Bên cạnh việc trồng làm cảnh quan và tạo bóng mát, cây còn được nhân giống dưới dạng bonsai để bàn làm việc, với mong muốn công việc được thuận buồm xuôi gió và tránh được những thị phi không đáng có.

Tác dụng bất ngờ của cây kim giao

Cây kim giao và quả (Ảnh minh họa).

Không chỉ là cây cảnh, cây kim giao còn là loại gỗ quý nằm trong Sách Đỏ Việt Nam. Gỗ kim giao trưởng thành có màu vàng nhạt, thớ gỗ mịn, nhiều vân đẹp và trọng lượng nhẹ, rất bền. Gỗ được sử dụng rộng rãi để sản xuất đồ nội thất, đồ thủ công mỹ nghệ và khắc dấu.

Công dụng nổi tiếng nhất của gỗ kim giao chính là khả năng phát hiện độc tố có trong thức ăn. Nhờ đặc tính này, đũa được chế tác từ gỗ kim giao đã được các bậc đế vương sử dụng từ xa xưa.

Về mặt dược liệu, lá cây kim giao được thu hái và sử dụng trong y học dân gian, đặc biệt là theo kinh nghiệm của đồng bào dân tộc Dao. Lá cây dùng để sắc nước uống chữa ho ra máu và sưng cuống phổi. Quan trọng hơn, loại cây này còn được dùng làm thuốc giải độc. Đây là một tác dụng vô cùng quý giá, giúp kim giao không chỉ là cây phong thủy mà còn là một dược liệu có ích cho sức khỏe.

Cách trồng cây kim giao

Cây giống kim giao (Ảnh minh họa).

Cây kim giao ưa nơi thoáng, đất tơi xốp và thoát nước tốt, do đó phù hợp với không gian sân vườn hơn là trồng trong chậu kín. Người trồng nên quan sát đất để tránh úng nước, đồng thời cắt tỉa cành lá già, loại bỏ cỏ dại quanh gốc để cây phát triển khỏe.

Ngoài ra, nên trồng cây kim giao ở vị trí thoáng gió, nhiều ánh sáng nhằm giữ tán cây thẳng và màu lá đẹp. Nếu sử dụng lá cây hoặc vỏ cây để làm dược liệu, cần có hướng dẫn, tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa, tránh tùy tiện dùng liều cao hoặc thay thế cho các phương pháp điều trị y khoa hiện đại.

