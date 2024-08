Lisa (BLACKPINK) dẫn đầu iTunes thế giới với ca khúc mới

Sau sự trở lại với Rockstar, Lisa - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK - một lần nữa khuấy đảo thị trường âm nhạc cùng ca khúc mới mang tên New Woman. Đây là sự kết hơp đầu tiên giữa ngôi sao Kpop cùng ca sĩ Rosalía nên đã nhận được rất nhiều sự mong chờ và chú ý của những người hâm mộ.

Ngay sau khi ra mắt, ca khúc mới đã lọt BXH iTunes ở nhiều quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Trên BXH iTunes toàn cầu, New Woman xuất sắc đứng ở vị trí thứ 2 ngay sau khi phát hành. Trên BXH của châu Âu, ca khúc này đứng ở vị trí thứ 3. Đặc biệt, sự trở lại của Lisa đã giúp cô dẫn đầu iTunes của 35 quốc gia và khu vực khác nhau trên toàn thế giới, bao gồm Campuchia, Chile, Colombia, Ecuador, Malaysia, Philippines, Singapore, Tây Ban Nha... Tại Việt Nam, ca khúc cũng nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng.

Hiện ca khúc vẫn đang "làm mưa làm gió" và là chủ đề bàn luận nóng hổi đối với cộng đồng yêu nhạc. So với Rockstar, New Woman được cho là thể hiện hình ảnh mới mẻ hơn của ngôi sao người Thái Lan. Ngoài ra, ca khúc cũng được đánh giá là mang đậm chất riêng, khác hoàn toàn so với Lisa khi hoạt động với BLACKPINK dưới trướng YG Entertainment.

Song song với hoạt động solo, Lisa khẳng định vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng 3 thành viên BLACKPINK cho nhiều dự án mới trong tương lai.