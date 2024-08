Đúng 7h sáng ngày 16/8 (giờ Việt Nam), Lisa (BLACKPINK) đã cho ra mắt MV New Woman - sản phẩm âm nhạc solo thứ 2 trong năm 2024 kể từ sau hơn 1 tháng lên sóng ROCKSTAR. Đây cũng là dự án đánh dấu màn hợp tác giữa Lisa và nữ ca sĩ người Tây Ban Nha giành giải Grammy - Rosalía.



Nếu trong các poster hay teaser MV được công bố, Lisa khiến người hâm mộ không thể nhận ra bởi loạt tạo hình khác lạ thì sản phẩm sau khi được “thả xích” tiếp tục làm người xem “choáng toàn tập” vì sự đầu tư sáng tạo từ bối cảnh đến outfit của Lisa so với MV solo trước đó.

MV New Woman - Lisa (BLACKPINK) x Rosalía

Ca khúc New Woman đưa khán giả trở về không gian đầy hoài niệm với chất liệu âm nhạc Pop-Punk của thời kỳ Y2K. So sánh với ROCKSTAR, rõ ràng New Woman được Lisa tất tay chơi lớn khi xuyên suốt MV là hàng chục khung hình khác nhau cùng rất nhiều outfit, tạo hình được Lisa mang đến cho người xem. New Woman tiếp tục là một sản phẩm âm nhạc mang hơi hướng nữ quyền được thể hiện mạnh mẽ hơn nối tiếp ROCKSTAR. Nhiều người còn nhận ra em út BLACKPINK ẩn ý thả “hint” về số lượng MV và tên album sẽ ra mắt.



Tuy nhiên, phân đoạn solo của Rosalía trong New Woman lại được đánh giá là không mấy “ăn nhập” trong ca khúc khi khiến người nghe bị “hẫng một nhịp” vì thay đổi giai điệu bất ngờ. Nhiều người còn cho rằng tưởng đâu phần solo của Rosalía là một ca khúc khác được ghép vào. Phải đến phần sau đó khi cả Lisa và Rosalía kết hợp thì người xem mới có thể thấy sự hòa quyện và bắt tai hơn. Nhưng nhìn chung đây là một ca khúc "nghe cũng được mà không nghe cũng được", tổng thể khá nhàm chán. Sự kết hợp ra mắt MV lần này giúp Lisa mang đến thêm 1 khía cạnh khác của bản thân mà trước giờ fan chưa được thấy. Có thể xem như một cuộc "dạo chơi" thử nghiệm về âm nhạc. Còn so với những dự án âm nhạc trước đây của Lisa tại YG thì chưa thể mang đến sự bùng nổ, thiếu đi yếu tố khiến tệp fan của Lisa và BLACKPINK đa số ở khu vực Châu Á cảm thấy muốn nghe đi nghe lại nhiều lần.

Lisa xuất hiện với tạo hình không tưởng ở ngay đầu MV

Bối cảnh của New Woman được cô nàng tất tay đầu tư chơi lớn xuyên suốt MV

Khung hình “slay” vô cùng sexy gây ngỡ ngàng của Lisa trong New Woman

Phân đoạn solo của Rosalía không ăn nhập với tổng thể bài hát

Tuy nhiên khi cả hai cùng hoà giọng kết hợp thì ca khúc trở nên bắt tai hơn, 2 chị em khá "hợp rơ" với nhau

Hình ảnh khiến netizen đặt nghi vấn về tên album solo của Lisa

Những ngôi sao xuất hiện trong khung hình cũng được cho là số ca khúc có trong album sắp ra mắt