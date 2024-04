Lịch trình HOT: Tim Cook trực tiếp đến tận nơi gặp Phương Vũ và Antiantiart - những cái tên nổi nhất giới sáng tạo bây giờ

Sáng 15/4, CEO Apple Tim Cook đã có mặt tại Hà Nội và có kế hoạch gặp gỡ một số nhà sáng tạo nội dung và lập trình viên Việt Nam. Vào trưa nay, ông đích thân tới thăm và gặp đạo diễn Phương Vũ cùng với Antiantiart. Thông tin nhanh chóng khiến các tín đồ công nghệ và cư dân mạng quan tâm bởi Phương Vũ - Co-founder kiêm Đạo diễn của Antiantiart là cái tên nổi tiếng trong cộng đồng làm sáng tạo Việt Nam.

Chia sẻ với CEO Apple, Phương Vũ nói: "Với iPhone, mình có thể sáng tạo ở mọi nơi, thậm chí là dưới nước, sau đó xử lý trên Mac và iPad dễ dàng".

CEO Tim Cook và Phương Vũ

Yến Jii chuẩn bị concept trang điểm kỳ công

(Ảnh: Hoàng Việt)

Bắt trọn khoảnh khắc Tim Cook đến với studio của Antiantiart (Clip: Team News)

Tim Cook cùng team Antiantiart (Ảnh: Hoàng Việt)

Phương Vũ (sinh năm 1995) là đạo diễn trẻ nổi bật trong những năm gần đây. Anh là thành viên sáng lập của Antiantiart - tập thể các nghệ sĩ và nhà làm phim trẻ có tiếng trong ngành sáng tạo. Khoảng 3 năm trở lại đây, Phương Vũ bén duyên với công việc của một đạo diễn - nghệ sĩ hình ảnh, anh đã làm hơn 300 video ở đủ các quy mô, giới hạn chi phí, số lượng nhân sự khác nhau.



Trong số các sản phẩm của Phương Vũ, nhiều dự án đã gây bão MXH như Hoa Xuân Ca (kết hợp cùng VTV), đoạn phim an toàn bay của hãng Hàng Không Quốc Gia Vietnam Airlines, Con Rồng Cháu Tiên (nằm trong chiến dịch #ShotOnIphone của Apple mùa hè 2023),... Riêng năm 2023, ngoài các dự án và clip quảng cáo theo đặt hàng từ các tập đoàn/ thương hiệu lớn, Phương và ekip còn đứng sau các MV của dàn nghệ sĩ đình đám: Hit Me Up (Binz Xuân Đan ft Nomovodka); Call Me (Wren Evans); Biết Đâu Mà Lần (Tage ft Raw).

Sức sáng tạo và khả năng đặc biệt của Phương Vũ được những người trong nghề đánh giá cao. Các sản phẩm của đạo diễn trẻ thể hiện màu sắc hiphop rõ nét, được pha trộn tài tình giữa quan sát cá nhân, góc nhìn của một người trẻ với nhiều nét đời sống văn hoá Việt Nam. Điều này phần nào được thể hiện rõ nét khi Phương Vũ đảm nhận vị trí Giám đốc sáng tạo của WeChoice Awards 2023.

Tại WeChoice Awards 2023, Phương Vũ là một trong 23 đề cử Nhân vật truyền cảm hứng và được vinh danh ở top 5 Đại sứ truyền cảm hứng.

Phương Vũ cùng với các Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2023

Về Antiantiart, đây chính là tổ đội giành chiến thắng nhóm đề cử Z-team - Nhóm Gen Z tài năng ở WeChoice Awards 2023.

Antiantiart (A.A.A) ra đời vào năm 2018 với xuất phát điểm là một nhóm làm phim. Trong đội ngũ đó, nổi bật là đạo diễn Phương Vũ - Nhà sáng lập kiêm nhiếp ảnh gia tại A.A.A, từng bước dẫn dắt các cá thể riêng rẽ thành một tập thể vững mạnh có chung lý tưởng, mục tiêu và tầm nhìn. Thời gian đầu tuy gặp nhiều giới hạn về kinh phí, nhưng A.A.A luôn cố gắng "nhạy cảm" với mọi thứ xung quanh để có thể "cóp nhặt" được nhiều điều thú vị. Sau đó, họ tìm cách sáng tạo để biến chất liệu này trở thành tác phẩm của riêng mình.



Antiantiart

