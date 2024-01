Vượt qua Schannel, Antiantiart trở thành Z-Team được giới trẻ yêu thích nhất năm qua!

Năm 2023, WeChoice Awards chính thức quay trở lại với thông điệp mới "Dám đam mê, dám rực rỡ" cùng những nhân vật, những câu chuyện truyền cảm hứng hoàn toàn mới. Ngoài hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng và Giải trí thu hút, năm nay tất cả còn được đón nhận một phiên bản hạng mục dành riêng cho Gen Z. Vẫn như những mùa trước, hạng mục Đời sống giới trẻ giữ nhiệm vụ tìm kiếm, định hướng và vinh danh những gì liên quan đến phong cách cũng như cuộc sống suốt một năm vừa qua của giới trẻ Việt.

Một trong số đó phải kể đến Z-Team (Nhóm Gen Z tài năng) chứng kiến một sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa các đề cử. Sau tất cả, với số vote 102,715, Antiantiart (A.A.A) đã xuất sắc chiến thắng hạng mục Z-Team của WeChoice Awards 2023.

Antiantiart đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ nhờ hành trình dám "cháy bỏng" 100% với điều mình thích, dám thử, dám dấn thân và dám khác biệt.

Toàn cảnh phần trao giải hạng mục Z-Team

Đại diện của Antiantiart lên nhận giải Z-Team của WeChoice Awards 2023

Được biết, Antiantiart ra đời vào năm 2018 với xuất phát điểm là một nhóm làm phim. Trong đội ngũ đó, nổi bật là đạo diễn Phương Vũ - Nhà sáng lập kiêm nhiếp ảnh gia tại A.A.A, từng bước dẫn dắt các cá thể riêng rẽ thành một tập thể vững mạnh có chung lý tưởng, mục tiêu và tầm nhìn.

Điều quý giá nhất của A.A.A chính là sự sáng tạo tự do và linh hoạt của từng thành viên. Dù mỗi một thành viên đều sở hữu cá tính riêng, nhưng họ luôn nỗ lực hết mình để có thể trộn lẫn vào nhau, tạo ra một sản phẩm thực sự độc đáo không theo một quy chuẩn nào.

Với hơn 5 năm hoạt động, A.A.A đã trở thành một cái tên then chốt trong ngành sáng tạo. Họ đã phát hành nhiều video, hình ảnh và sản phẩm nhiếp ảnh về thời trang, âm nhạc, phim ảnh và quảng cáo. Rất nhiều dự án nhận về sự đón nhận nồng nhiệt từ giới trẻ như Hà Nội Một Mảnh Tôi, Thủ Đô Cypher, Hit Me Up - Binz, Con Rồng Cháu Tiên - Apple, MV Nấu Ăn Cho Em - Đen Vâu...

Antiantiart đứng sau thành công của nhiều dự án

Năm 2023, A.A.A nhận một dự án vượt qua những giới hạn mà họ từng làm, đó chính là BTS về Hoa Xuân Ca kết hợp cùng VTV - Đài Truyền hình Việt Nam để sản xuất trong dịp Tết 2023. Chính những thành viên trong tập thể đều đánh giá đây là dấu mốc mới của A.A.A khi tiếp tục bứt phá giới hạn, chạm tay vào những điều không tưởng trong nghệ thuật sáng tạo. Ngoài ra, góc nhìn mới mẻ, hợp thời đại trong dự án kỷ niệm 30 năm của Tập đoàn Vingroup đã khiến tên tuổi của A.A.A nổi bật hơn trong mắt các doanh nghiệp.

Đặc biệt, AntiAntiArt đã được thương hiệu VinFast tặng một phần quà đặc biệt là chiếc xe máy điện. VinFast muốn thông qua sức trẻ, sức sáng tạo của hội Gen Z tài năng để thể hiện tinh thần luôn ủng hộ người trẻ và sẵn sàng đồng hành cùng họ trên hành trình khám phá bản thân, khẳng định phong cách.