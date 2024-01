Giới học đường năm 2023 có một loạt gương mặt nổi trội, nhiều cái tên "intop" Z-Face và Z Go Global tại WeChoice Awards!

Thế hệ Gen Z đang tiếp tục chứng minh sự xuất sắc của mình trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong học thuật. Được mệnh danh là "the first digital natives" (những người bản địa kỹ thuật số đầu tiên) - những người am hiểu và thuần thục về công nghệ, điều đó càng tạo điều kiện để Gen Z học tập và phát triển không giới hạn.

Bằng chứng là nhiều gương mặt Gen Z đình đám có thành tích học tập thuộc dạng "đỉnh của chóp" đã xuất sắc lọt vào list đề cử Z-Face và Z Go Global thuộc hạng mục GEN Z AREA của WeChoice Awards 2023. Hãy cùng xem họ là những ai nhé!

Hạng mục Z Face

Jenny Huỳnh

Jenny Huỳnh (SN 2005, tên thật là Huỳnh Việt Hoàng Vy), được biết tới là một YouTuber nổi tiếng với hơn 3,5 triệu người theo dõi. Cô nàng thường xuyên đăng tải các video về đời sống hàng ngày của mình lên nền tảng này.

Không chỉ tài năng, mà Jenny Huỳnh còn học rất giỏi nữa. Mới đây, nữ sinh đã thông báo trúng tuyển vào Đại học Stanford (Mỹ) - ngôi trường đứng thứ 2 thế giới và thứ nhất tại Mỹ theo bảng xếp hạng Đại học Thế giới 2024 của Times Higher Education (THE).

Jenny Huỳnh là sinh viên Đại học Stanford

Bên cạnh việc học, Jenny Huỳnh còn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh và hoạt động như một KOL trên mạng xã hội. Cô nàng sở hữu một cửa hàng thời trang với sản phẩm chủ đạo là những chiếc áo in họa tiết do chính mình thiết kế. Đồng thời, Jenny còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội và là nguồn cảm hứng cho nhiều người. Trong một chuyến về thăm Việt Nam vào năm trước, cô đã phối hợp cùng một nhãn hàng tổ chức quyên góp, hỗ trợ phẫu thuật tim cho 6 trẻ em.

Meichan

Meichan (SN 2000, tên thật Hà Trang) đang là một trong những bạn trẻ nhận được sự yêu mến của cộng đồng mạng. Cô nàng từng là học sinh lớp chuyên Anh của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với nhiều thành tích học tập ấn tượng. Không chỉ có vậy, Meichan còn tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Meichan xuất sắc giành học bổng 100% từ trường Đại học Yonsei, chuyên ngành Văn hóa và Truyền thông. Đây là một trong bộ ba SKY - những ngôi trường có sức ảnh hưởng lớn tại Hàn Quốc. Đáng chú ý, ngay từ năm thứ hai đại học, cô đã có cơ hội tham gia vào đội sản xuất video cho nhiều ngôi sao K-pop đình đám, bao gồm Lisa (BLACKPINK), Hyomin (T-ARA), Chanyeol (EXO),...

Meichan là cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Hiện tại, Meichan chủ yếu làm việc trong lĩnh vực sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Tại đây, cô nàng thường chia sẻ về cuộc sống cá nhân, bài học và trải nghiệm trong quá trình phát triển bản thân.

Vicky Giáp



Giáp Vũ Nam Dương (SN 2001, hay Vicky Giáp) là sinh viên năm cuối ngành Quản trị Kinh doanh, trường Đại học VinUni. Dù sở hữu nhiều thành tích “xịn xò” như: TOEFL 113 điểm, điểm SAT thuộc top 1% thế giới… nhưng cô nàng từ chối cơ hội du học để theo học tại VinUni. Trong thời gian học tập tại đây, không chỉ là một nữ sinh có khả năng học tập đáng nể, mà Nam Dương còn sở hữu thành tích ngoại khóa đầy nổi bật. Nữ sinh hiện đang là Tổng biên tập của VinMagazine - một tạp chí sinh viên VinUni.

Vicky Giáp là sinh viên năm cuối ngành Quản trị Kinh doanh, trường Đại học VinUni

Mới đây, Nam Dương là một trong những đại diện hiếm hoi của trường được trao đổi 1 kỳ học tại Đại học Cornell (Mỹ). Được biết, Nam Dương sang Mỹ tổng cộng 6 tháng, trong đó 5 tháng học tại Cornell và 1 tháng ở lại để vi vu, khám phá khắp nơi ở xứ sở cờ hoa. Trong khoảng thời gian học tại Cornell, Nam Dương đã tích lũy cho mình rất nhiều điều từ nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm đến xây dựng mạng lưới mối quan hệ rộng… Chưa hết, nữ sinh còn trở thành trưởng nhóm marketing cho một hội nghị lớn do trường tổ chức, được lên sàn chứng khoán NASDAQ của Mỹ để rung chuông…

Ngô Quý Đăng

Ngô Quý Đăng (SN 2004, cựu học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên) là chủ nhân của nhiều giải thưởng Toán học danh giá, trong đó có 2 tấm Huy chương Vàng ở kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO). Đáng chú ý vào năm 2022, Đăng giành Huy chương Vàng tại IMO với số điểm tuyệt đối 42/42 - một thành tích mà sau gần 20 năm chờ đợi, Việt Nam mới có lại được.

Bên cạnh các thành quả tại kỳ thi IMO, Đăng còn đạt nhiều giải thưởng và huy chương ở các cuộc thi Toán, Tin học trong khu vực và quốc tế khác. Đăng đã nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, đồng thời được vinh danh là 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

Ngô Quý Đăng từng 2 lần giành tấm Huy chương Vàng ở kỳ thi Olympic Toán quốc tế

Giờ đây, “cậu bé vàng” năm nào đã vào đại học và vẫn đang miệt mài với sự nghiệp nghiên cứu và học tập trong lĩnh vực Toán - Tin. Hiện, Đăng đang học tại trường École normale supérieure Paris (trường Sư phạm Paris) ở Pháp - một ngôi trường mà nhiều giáo sư Việt Nam đã chọn nghiên cứu và làm việc, trong đó có GS. Ngô Bảo Châu.

Hoàng Phương Linh



Hoàng Phương Linh (SN 2001) là cử nhân Quản trị Khách sạn tại trường Trường Quản Lý Khách Sạn Quốc Tế Blue Mountains (Úc). Ngoài bảng thành tích học tập “chuẩn con nhà người ta", Linh còn gây ấn tượng bởi sự quyết đoán và sẵn sàng theo đuổi đam mê, năng nổ với các hoạt động xã hội.

Hoàng Phương Linh sở hữu bảng thành tích học tập “chuẩn con nhà người ta"

Tham gia nhiều hoạt động, đôi lúc Linh cảm thấy quá tải nhưng bản thân cô lại chưa bao giờ phải tìm cách để cân bằng cuộc sống. Lý do làm YouTube “hoangphuonglinh”, Instagram, Podcast “Gen Z tập lớn” chính là cách cô bạn giải trí, nên dù có phải làm việc thì cô bạn cũng vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc. “Gen Z tập lớn” có lẽ là “quả ngọt” của cô nàng khi liên tục đứng đầu bảng xếp hạng podcast trên các nền tảng. Podcast chứa đựng những câu chuyện đời thường và bàn luận về những vấn đề Gen Z tuổi "tập lớn" thường gặp phải. Một nơi để Gen Z kể, Gen Z nghe.

Còn cuốn sách tựa như một quyển nhật ký ghi lại những trăn trở, suy tư, hoang mang trên hành trình trưởng thành của những bạn trẻ thuộc thế hệ Z.

Hạng mục Z Go Global



Nguyễn Minh Huy

Nguyễn Minh Huy từng là thủ khoa đầu vào ngành Toán của trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) với 29,55 điểm. Năm 2020, Minh Huy tiếp tục là thủ khoa đầu ra của trường sớm hơn một năm so với thời gian dự kiến.

Khoảng thời gian học tại đây, Minh Huy luôn đứng tốp đầu ở khoa Toán về điểm số, liên tục giành được các giải thưởng lớn của sinh viên. Ngoài ra, Huy cũng tham gia viết một bài báo khoa học được đăng trên tạp chí Information Sciences .

Minh Huy là thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)

Dẫu vậy, Minh Huy lại bén duyên nhiều hơn với lĩnh vực AI. Cuối năm ba đại học, Huy đăng ký vào viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) của VinAI Reseatch. Tháng 7/2020, trải qua ba vòng phỏng vấn, Huy nhận được giấy báo trúng tuyển của tập đoàn. Được biết, anh chàng là một trong 10 người trên cả nước được nhận vào chương trình này và là người trẻ nhất được ký hợp đồng dài hạn hai tháng sau đó.

Hiện, Minh Huy đang theo học tiến sĩ ngành Khoa học dữ liệu và thống kê tại trường Đại học Texas tại Austin (Mỹ). Ngoài ra, anh cũng đang tham gia viết bài báo khoa học về chủ đề Đề xuất thuật toán để ước lượng những dữ liệu bị khuyết đăng trên tạp chí Information Sciences, đang tham gia viết bài NCKH tại hội nghị NeurIPS (hội nghị hàng đầu thế giới về học máy và trí tuệ nhân tạo)...

Dũng Lại Lập Trình



Lại Tuấn Dũng (SN 1998, biệt danh Dũng Lại Lập Trình) là cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với điểm số gần như tuyệt đối, trở thành Á khoa của trường và nhận được học bổng của Hội Toán học Việt Nam do giáo sư Ngô Bảo Châu trực tiếp trao tặng.

Trong khoảng thời gian học cấp 3, Dũng xác định con đường học tập của mình là sang Úc du học. Kể từ khi bước chân sang Úc, dù bận rộn với công việc part-time, song Tuấn Dũng không quên nhiệm vụ chính là học tập của mình, thành tích học tập trên lớp của anh chàng khá ấn tượng. Không chỉ thường xuyên đạt điểm tuyệt đối các môn lập trình mà Dũng nhận được học bổng sinh viên xuất sắc nhất toàn khóa do chính thầy trưởng khoa cùng các nhà tài trợ trao tặng.

Dũng đạt được nhiều thành tích học thuật ấn tượng

Hoàn thành năm nhất đại học, anh chàng đã được giới thiệu vào làm việc chung với giảng viên của trường trong dự án "Xây dựng trợ lý ảo cho người khiếm thị". Nghiên cứu này đã được công nhận tại Hội nghị khoa học của Australia và được thuyết trình tại tòa nhà chính phủ Parliament House. Ngay sau bước đệm đó, Dũng được thầy cô tin tưởng giao trọng trách đảm nhiệm vai trò trợ giảng môn lập trình cơ bản cùng các giáo sư, tiến sĩ khác tại Đại học Swinburne - nơi anh đang theo học.

Không lâu sau, Dũng tiếp tục được thầy cô giới thiệu và được nhận vào làm việc tại Viện nghiên cứu A2I2. Đây là viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo ứng dụng lớn bậc nhất nước Úc, trực thuộc Đại Học Deakin. Làm việc tại đây gần 3 năm, ngay khi vừa nhận bằng Cử nhân ngành lập trình, Dũng đã nhận được học bổng Tiến sĩ AI toàn phần ở tuổi 21.

Nguyễn Lê Đông Hải

Nguyễn Lê Đông Hải (SN 2002, Quảng Ngãi) bắt đầu hành trình sang Mỹ của mình sau khi kết thúc năm lớp 10 tại trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi). Kết thúc chương trình phổ thông tại Mỹ cũng là lúc Hải nhận "mưa học bổng" và thư trúng tuyển từ 21 trường đại học tại Mỹ, Anh, Pháp, Canada và Singapore. Cuối cùng, nam sinh chọn theo đuổi ngành Kinh tế Quốc tế tại trường Đại học Georgetown (Mỹ) và quyết định "học vượt" để tốt nghiệp sớm hơn so với bạn bè. Trong buổi lễ tốt nghiệp vào tháng 5/2023, Hải được đeo dải dây danh dự trao cho các sinh viên xuất sắc nhất.

Đông Hải từng nhận "mưa học bổng" và thư trúng tuyển từ 21 trường đại học

Đặc biệt, anh chàng còn vinh dự được gia nhập hội học thuật lâu đời nhất nước Mỹ - Phi Beta Kappa, được chọn làm Học giả Thế kỷ của Đại học Georgetown. Hải cũng bình luận về các vấn đề kinh tế và địa chính trị cho nhiều ấn phẩm quốc tế như The Diplomat, The National Interest… Áp dụng kiến thức học được vào thực tế, Hải có kinh nghiệm thực tập và làm việc tại nhiều công ty về think tank, tư vấn và kiểm toán hàng đầu thế giới…

Hiện, Hải đang là nghiên cứu sinh Thạc sĩ khoa học đối ngoại tại Đại học Georgetown đồng thời là chuyên gia tư vấn phát triển bền vững tại Ngân hàng Thế giới (World Bank). Mới đây, Đông Hải được tham gia buổi tọa đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân chuyến thăm và làm việc của phái đoàn Việt Nam tại Hoa Kỳ…

