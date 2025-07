Choáng tỷ lệ 1 "chọi" 80 vào trường công an

Thông tin từ Cục Đào tạo, Bộ Công an, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm nay có hơn 23.000 thí sinh tham dự (tăng gần 5.000 thí sinh so với năm ngoái). Chỉ tiêu xét tuyển vào các trường ngành công an là 2.350 học viên.

Đáng chú ý, số thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Học viện Chính trị Công an nhân dân cao nhất trên 8.000 hồ sơ. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển của trường chỉ 100 học viên, tỷ lệ chọi lên tới 1/80.

Nếu trừ 10 chỉ tiêu xét tuyển thẳng, 2 phương thức còn lại (xét chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp bài thi đánh giá của Bộ Công an và xét điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp với bài thi đánh giá của Bộ Công an) còn khoảng 90 chỉ tiêu. Như vậy tỉ lệ chọi cao nhất có thêr lên tới 1/89.

Choáng tỷ lệ 1 'chọi' 80 vào Học viện Chính trị Công an nhân dân 2025. (Ảnh minh hoạ)

Với số lượng thí sinh đăng ký thi tuyển lớn, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức 10 điểm thi, trong đó 5 điểm thi khu vực phía Bắc dành cho thí sinh từ thành phố Huế trở ra; 5 điểm thi khu vực phía Nam dành cho thí sinh từ thành phố Đà Nẵng trở vào.

Năm ngoái điểm chuẩn trúng tuyển vào Học viện Chính trị Công an nhân dân với thí sinh nam phía Bắc sử dụng bài thi CA1 là 19,97 điểm, CA2 là 23,49 điểm; thí sinh nữ phía Bắc sử dụng bài thi CA1 là 20,81 điểm, CA2 là 25,52 điểm.

Thí sinh nam phía Nam sử dụng bài thi CA1 và CA2 điểm chuẩn lần lượt là 21,02 và 22,68; thí sinh nữ lần lượt là 16,36 và 23,96.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025 gồm 4 mã bài thi (CA1, CA1, CA3 và CA4) với 3 phần: tự luận bắt buộc, trắc nghiệm bắt buộc và trắc nghiệm tự chọn.

Điểm xét tuyển vẫn là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân (chiếm tỉ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm tỉ lệ 60%) làm tròn đến 2 chữ số thập phân, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính điểm xét tuyển như sau: