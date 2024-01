Phỏng vấn nóng Giám đốc sáng tạo Phương Vũ ngay trước Gala WeChoice: Mong những vị khách tận hưởng được tác phẩm đẹp đẽ nhất

Trong giới làm sáng tạo, Phương Vũ (sinh năm 1995) - đạo diễn, nghệ sĩ hình ảnh đứng sau những video gây bão MXH như: đoạn phim an toàn bay của hãng Hàng Không Quốc Gia Vietnam Airlines; MV Hit Me Up (Binz Xuân Đan ft Nomovodka); Call Me (Wren Evans);... là một ngôi sao đang lên.

Và năm 2023 là năm mang tính bước ngoặt của đạo diễn trẻ Phương Vũ. Bởi ngoài những thành tích “sương sương” bên trên, Phương Vũ còn lần đầu đảm nhận vị trí Giám đốc sáng tạo của WeChoice Awards 2023. Chưa hết, Phương Vũ còn là một trong 23 đề cử Nhân vật truyền cảm hứng, nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng.

Đêm Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2023 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm SECC (Quận 7, TP.HCM) đang đến rất gần. Cuộc trò chuyện nóng với đạo diễn - giám đốc sáng tạo Phương Vũ ngay tại sân khấu WeChoice đã lột tả gần như chính xác nhất tâm lý luôn sẵn sàng trực chiến, không khí gấp rút hoàn thiện mọi thứ trước thềm 1 sự kiện lớn.

Lần đầu trải nghiệm vai trò giám đốc sáng tạo của chương trình lớn, không ít lần “xé nháp” làm lại

Chào Phương Vũ,

Lại gặp Phương Vũ trong một “nhiệm vụ” mới, trở thành giám đốc sáng tạo của WeChoice Awards - đây có phải là dự án “chốt sổ” của năm 2023 của bạn hay không?

Đúng rồi! Nốt dự án này mình sẽ đi nghỉ, sẽ không làm gì nữa. (Cười). Thực ra cũng có một vài dự án nho nhỏ nhưng mà không có gì lớn như thế này nữa.

Phương Vũ đã mất bao lâu để nghĩ về concept chung? Đã chọn nhấc lên những chi tiết nào, đặt xuống những chi tiết nào để ra 1 kịch bản hoàn thiện?

Nghĩ concept chung thì không chỉ riêng mình mà là của cả ekip WeChoice từ tổng đạo diễn, giám đốc sản xuất,... Nếu tính trên cả chặng đường từ lúc bắt đầu làm thì khoảng 3 - 4 tháng, mọi người đều nghĩ cùng nhau.

Để ra 1 kịch bản hoàn thiện, mình cùng tất cả mọi người có nhiều cuộc họp và đương nhiên có rất nhiều thay đổi. Vì có nhiều thứ phải ứng biến theo hoàn cảnh của chương trình hoặc những gì đang diễn ra trên thực tế.

Điều Phương Vũ đã từng e ngại khi đến với dự án là gì? Những “bài toán” khó đã được giải quyết như thế nào?

Như mọi người biết, mình chưa bao giờ làm một chương trình nào đó hay làm show mà đa số chỉ liên quan đến sáng tạo, hình ảnh tĩnh cho video. Nên khi nhận lời với dự án lớn này, mình cũng không có nhiều kiến thức quá sâu về chuyên môn và có phần hơi sợ.

Để chia sẻ khó khăn cụ thể thì nói thật, mình không biết nhiều về quá trình, trình tự các bước trong việc làm show. Do đó, trong khi làm việc, mọi người hỗ trợ mình khá nhiều về mặt kiến thức để mình hiểu rõ hơn và làm được việc. Ngược lại, hầu hết làm gì mình cũng đều hỏi các anh chị để tiếp cận đúng nhất.

Công việc của mình sẽ chủ yếu là cùng quyết định xem chương trình được diễn ra như thế nào. Chẳng hạn như ai sẽ tham gia màn gì, ý nghĩa của những màn kết hợp đó ra sao, nhịp của chương trình diễn ra như thế nào,...

Những hình ảnh được hé lộ trước đêm Gala WeChoice Awards 2023

Thời điểm nào bạn cảm thấy mọi thứ rối tung không theo ý mình? Nhất định là “thôi không ổn rồi, phải làm lại hết”... và nguyên team phải xé nháp để bắt đầu lại mọi thứ?

Mọi thứ luôn luôn rối tung! (Cười).

Mỗi ngày, không chỉ mình mà mọi người trong ekip sản xuất, ban tổ chức đều gặp những vấn đề khác nhau. Nên ai cũng sẽ ngồi lại, cùng nhau tìm ra và giải quyết.

“Xé nháp” làm lại cũng nhiều đấy. Nhất là thời điểm mới bắt đầu khi bàn bạc, có khá nhiều ý tưởng hay nhưng khi vào thực hiện thì đa số những ý tưởng đó đều xé đi làm lại hoặc thay đổi đến 70 - 80%. Bởi có nhiều thứ sẽ chỉ hay khi trên giấy hoặc trong ý tưởng, còn khi ra thực tế lại không phù hợp, không như những gì mình mong muốn từ ban đầu.

Với những chương trình vừa mang màu sắc giải trí lại vừa mang yếu tố câu chuyện xã hội, đời thường - cân bằng tất cả yếu tố liệu có phải cũng khó như đi tìm mọi điểm cân bằng khác trong cuộc sống?

Mình nghĩ là không! Trước khi làm đạo diễn MV, quảng cáo hay là làm phim thì mình từng là nhiếp ảnh gia báo chí. Do đó việc tiếp cận những câu chuyện mang tính con người, xã hội, đời thường nó đã là một điều gì đó có sẵn trong mình. Mình thực sự rất hứng thú trong việc khai thác một câu chuyện của ai đó, hãy lắng nghe và thể hiện nó ra bằng hình ảnh. Trong cuộc sống cũng thế, mình không nghĩ đó là một điều gì đó cần phải cân bằng mà mình thấy nó thú vị.

Nếu nhắc về WeChoice mùa thứ 8 là phải nhắc tới vai trò giám đốc sáng tạo của Phương Vũ, thì sự sáng tạo và cái tôi độc đáo của bạn được thể hiện từ những khía cạnh nào?

Thành thật mà nói, trong dự án lần này, mình được các đàn anh, đàn chị chỉ bảo khá nhiều. Nên nếu nhắc về WeChoice mùa thứ 8 sẽ phải nhắc về mọi người nhiều hơn. Đó là ý tưởng của tất cả mọi người, còn mình chỉ đóng góp một phần nhỏ thôi. Mình sẽ làm nhiều hơn ở phần “vibe”, hình ảnh hay những con người tham gia tạo nên cái này. Còn nếu để nói ý tưởng của cả chương trình thì không đến từ một cá nhân là mình.

Gala WeChoice Awards 2023 sẽ là một tác phẩm đẹp để mọi người cùng ngắm nhìn

Vừa nằm trong 23 nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice, vừa là người góp phần tạo nên chương trình là một cảm giác thế nào? Có giống với cảm giác hay trải nghiệm nào trước đây Phương từng trải qua?

Nói thật nhé, mình cảm giác ngại. (Cười lớn).

Bởi vì mình thấy bản thân còn khá trẻ, những gì mình làm lại may mắn được mọi người đón nhận như vậy. Ngoài ra nhìn mọi người rất ủng hộ mình, đôi khi mình tự cảm thấy không xứng đáng với việc nằm trong 23 nhân vật truyền cảm hứng. Nhưng cũng thấy vui, vì những gì mình làm được ghi nhận và có thể khơi nguồn cảm hứng cho ai đó.

Trong 23 nhân vật, mình thấy ai cũng có những câu chuyện hay riêng, có những đóng góp riêng nên thực sự không thể so sánh.

Nhìn chung, vừa làm giám đốc sáng tạo, vừa hay tin mình là đề cử truyền cảm hứng, lúc đó bất ngờ lắm. Cảm giác này mình chưa từng trải qua bao giờ. Trước đây mình cũng nhận được một số giải thưởng nhưng về truyền cảm hứng thì chưa đã vậy còn được trải nghiệm làm một chương trình lớn như vậy. Nếu có lần sau, mình nghĩ mình sẽ làm tốt hơn cùng mọi người còn năm nay chắc mình ở mức “học việc”.

Trong đêm GALA, giám đốc sáng tạo sẽ nhìn thành quả của mình như việc một người khách đến triển lãm ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật đã được bày biện sẵn ra đó; hay GALA mới chính là thời điểm quyết định sự thành bại của cả một chương trình?

Mình thích nhìn dưới góc độ của một người đi triển lãm. Dù thế nào, những sự nỗ lực của mọi người làm ra đều đã thành một tác phẩm. Nên mình muốn trong đêm GALA, bản thân sẽ cảm nhận được những điều đó.

Mình sẽ không nghĩ quá nhiều đến việc thành hay bại vì tất cả mọi người đều đã cố gắng rất nhiều và tạo nên một thứ rất đẹp, rất truyền cảm hứng.

Cảm xúc của Phương Vũ khi chỉ còn 1 ngày nữa là thời khắc đặc biệt diễn ra - một sản phẩm có tên mình gắn vào sắp ra mắt công chúng?

Hmm… thấy hỗn loạn.

Vì ngay lúc này đang ở trên set thấy có nhiều thứ vẫn còn rối bời nên có phần lo lắng cho tất cả các anh em, ai cũng đang rất vất vả.

Hồi hộp thì mình chưa cảm thấy nhiều lắm. Chỉ nhiều nhất là cảm thấy lo mà thôi.

Vậy bạn đặt ra những mục tiêu nào về chỉ số lẫn những mốc chạm mang tính cảm xúc khi ở trong bữa tiệc đầy tính nghệ thuật lẫn câu chuyện nhân văn như WeChoice?

Mình không nghĩ đến chuyện này, chỉ số có lẽ không đánh giá được toàn bộ. Mình chỉ mong những vị khách đến với Gala WeChoice Awards sẽ tận hưởng được những tác phẩm đẹp đẽ nhất, đón nhận được những thông điệp, sự truyền cảm hứng mà ban tổ chức luôn mong muốn hướng đến.

Còn cá nhân mình, mình cũng muốn shout out cho tất cả các anh, các chị đã tạo ra chương trình, dành nhiều tâm huyết để làm nên đêm Gala này. Mình rất muốn mọi người nhìn thấy sự cố gắng của ban tổ chức để mang đến những cảm hứng, cảm xúc đáng nhớ.

Cảm ơn Phương Vũ về những chia sẻ!