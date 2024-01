Cú bắt tay tại WeChoice: Tổng đạo diễn Dương Mai Việt Anh cùng Giám đốc âm nhạc TDK “bùng nổ”, Phương Vũ - Aiden Nguyễn đem tới bất ngờ gì?

Những ngày cuối năm 2023, WeChoice Awards trở lại với concept mới toanh cùng dàn ekip thực hiện chương trình quy tụ nhiều cái tên gây sốt trong giới sáng tạo.

Dù có nhiều thay đổi khi bước sang mùa thứ 8, song WeChoice vẫn kiên định với tinh thần và sứ mệnh của mình: Lan toả những câu chuyện truyền cảm hứng, nơi lòng tốt và sự tử tế được tiếp nối, nơi tinh thần dám sống hết mình của người trẻ đến từ nhiều lĩnh vực được cổ vũ hết mình… Năm nay, tất cả những điều đó được gói gọn trong thông điệp mang cảm xúc: “Dám đam mê Dám rực rỡ".

Sau giai đoạn cộng đồng đề cử và bình chọn, đêm Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2023 chính thức diễn ra vào ngày 27/1 tới, tại trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC (TP.HCM). Đây là sự kiện hứa hẹn mang lại những cảm xúc bùng nổ, cuộc gặp gỡ của những câu chuyện đẹp và cũng không thể thiếu những màn trình diễn ấn tượng.

Để tạo nên một “bữa tiệc" văn hoá giải trí nhưng cũng đậm hơi thở đời sống ấy, không thể thiếu được bàn tay của ekip đứng sau bao gồm: Tổng đạo diễn, giám đốc âm nhạc, giám đốc sáng tạo và cố vấn âm nhạc cho WeChoice Awards nói chung cũng như đêm Gala nói riêng.

Những gương mặt đã và đang mang lại làn gió mới cho WeChoice Awards 2023 chính là Tổng đạo diễn Dương Mai Việt Anh, Producer TDK, Giám đốc sáng tạo Phương Vũ và CEO Aiden Nguyễn.

Từ trái qua: Giám đốc sáng tạo Phương Vũ, Producer TDK, Tổng đạo diễn Dương Mai Việt Anh, CEO Aiden Nguyễn

Với khán giả của WeChoice Awards, có thể nói đây là những gương mặt vừa lạ vừa quen. Aiden Nguyễn là 1 trong 10 Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2015, có nhiều năm đồng hành và theo dõi những câu chuyện truyền cảm hứng của WeChoice. Còn Việt Anh, Phương Vũ và TDK, đây chính là lần đầu tiên họ đảm nhận trọng trách tại WeChoice Awards, được dự đoán sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ tại đêm Gala.

Đạo diễn Dương Mai Việt Anh - Tổng đạo diễn Gala WeChoice Awards 2023

Vốn là “tay ngang” nhưng sau gần 10 năm gắn bó với công việc của một đạo diễn, Dương Mai Việt Anh (sinh năm 1994) - Tổng đạo diễn đêm Gala WeChoice Awards đã chứng minh năng lực đủ khiến những người được đào tạo bài bản từ đầu “thán phục".

Đạo diễn Dương Mai Việt Anh

Từ khi còn theo học tại Học viện và Báo chí Tuyên truyền, Việt Anh đã có cơ hội thử sức qua nhiều công việc khác nhau như truyền thông, marketing, quay phim, chụp hình, tổ chức sự kiện,... Đến năm 2015, khi là thành viên ekip lễ trao giải Búp sen vàng, anh đã nhận ra đam mê thực sự của mình với công việc đạo diễn và quyết tâm theo đuổi. Sau đó Việt Anh bắt đầu theo đuổi đam mê từ việc xin đi theo các đạo diễn để học hỏi, dần dà được trao những cơ hội và nỗ lực thực hiện tốt nhất.

Đến thời điểm hiện tại, Dương Mai Việt Anh đã là một cái tên nhận được rất nhiều sự chú ý trong nghề. Anh chính là người đứng sau những dự án ấn tượng như The Grand Voyage - vở diễn giải trí đa phương tiện trên sông độc đáo do Vingroup đầu tư, loạt chương trình nhạc hội ấn tượng cho VPBank, Lazada, Shopee…

Nếu theo dõi những dự án của Việt Anh, người ta có thể nhận thấy rõ ràng sự hoành tráng nhưng cũng rất chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ nhất. Cùng chờ xem Tổng đạo diễn của đêm Gala WeChoice Awards 2023 sẽ đem đến cho khán giả những tiết mục mãn nhãn thế nào nhé!

Đạo diễn Phương Vũ - Giám đốc sáng tạo WeChoice Awards 2023

Phương Vũ (sinh năm 1995) là đạo diễn trẻ nổi bật trong những năm gần đây. Anh là thành viên sáng lập của Antiantiart - tập thể các nghệ sĩ và nhà làm phim trẻ có tiếng trong ngành sáng tạo. Khoảng 3 năm trở lại đây, Phương Vũ bén duyên với công việc của một đạo diễn - nghệ sĩ hình ảnh, anh đã làm hơn 300 video ở đủ các quy mô, giới hạn chi phí, số lượng nhân sự khác nhau.

Đạo diễn Phương Vũ

Trong số các sản phẩm của Phương Vũ, nhiều dự án đã gây bão MXH như Hoa Xuân Ca (kết hợp cùng VTV), đoạn phim an toàn bay của hãng Hàng Không Quốc Gia Vietnam Airlines, Con Rồng Cháu Tiên (nằm trong chiến dịch #ShotOnIphone của Apple mùa hè 2023),... Riêng năm 2023, ngoài các dự án và clip quảng cáo theo đặt hàng từ các tập đoàn/ thương hiệu lớn, Phương và ekip còn đứng sau các MV của dàn nghệ sĩ đình đám: Hit Me Up (Binz Xuân Đan ft Nomovodka); Call Me (Wren Evans); Biết Đâu Mà Lần (Tage ft Raw).

Sức sáng tạo và khả năng đặc biệt của Phương Vũ được những người trong nghề đánh giá cao. Các sản phẩm của đạo diễn trẻ thể hiện màu sắc hiphop rõ nét, được pha trộn tài tình giữa quan sát cá nhân, góc nhìn của một người trẻ với nhiều nét đời sống văn hoá Việt Nam. Vì vậy nhiều người cũng trông đợi những bất ngờ mà Phương Vũ sẽ đem lại ở vị trí Giám đốc sáng tạo của WeChoice Awards 2023.

Tại WeChoice Awards 2023, Phương Vũ còn là một trong 23 đề cử Nhân vật truyền cảm hứng, nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng. Bên cạnh đó, Antiantiart cũng là đề cử ở Z-team - Nhóm Gen Z tài năng.

Producer TDK - Giám đốc âm nhạc Gala WeChoice Awards 2023

Bên cạnh màn vinh danh và trao giải cho những đề cử dẫn đầu các hạng mục truyền cảm hứng thì WeChoice Awards còn được đánh giá cao, tạo ra cơn sốt trên MXH bởi hàng loạt tiết mục được dàn dựng công phu, đem lại trải nghiệm đặc biệt cả về hình ảnh lẫn âm thanh. Và người chịu trách nhiệm âm nhạc cho đêm Gala năm nay chính là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, đạo diễn âm nhạc TDK.

Producer TDK

TDK (tên thật là Trần Dũng Khánh, sinh năm 1992) bắt đầu được công chúng biết đến từ chương trình Sing My Song 2016. Anh sở hữu khả năng sáng tác, ca hát và là một producer tài năng. Cùng với Aiden Nguyễn và 2 thành viên khác, TDK chính là co-founders của S•HUBE Label.

Trong công việc, TDK hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đứng sau loạt bản hit khuấy đảo MXH như Anh Nhà Ở Đâu Thế (AMEE x B Ray), Đen Đá Không Đường (AMEE), Người Ta Có Thương Mình Đâu, Sáng Mắt Chưa (Trúc Nhân), Không Sao Mà Em Đây Rồi (Suni Hạ Linh), Vài Câu Nói Có Khiến Người Thay Đổi (GREY D),... Năm 2021, TDK chính là producer kết hợp cùng VP Bá Vương tạo nên sân khấu Quan Trọng Là Mình Có Nhau "gây bão" The Heroes với chất liệu EDM kết hợp cùng cải lương.

Với một nhân vật được bảo chứng bằng loạt sản phẩm nổi bật như TDK, chắc chắn các tiết mục tại Gala WeChoice Awards năm nay sẽ rất đáng mong chờ đây!

CEO Aiden Nguyễn - Cố vấn âm nhạc Gala và Album WeChoice Awards 2023

Ở làng giải trí, Aiden Nguyễn (tên thật là Nguyễn Duy Đức, sinh năm 1992) - Founder & CEO ST.319 Entertainment là một cái tên khá quen thuộc. Trong suốt hành trình làm nghề của mình, Aiden Nguyễn từng trải qua rất nhiều vai trò, từ trưởng nhóm, nhà sản xuất, sáng tạo nghệ thuật,... và cũng là người chăm chút cho sự ra mắt thành công của các ca sĩ trẻ như Min, Erik, AMEE, GREY D,... và quản lý các nhạc sĩ có tên tuổi như Hứa Kim Tuyền, Kai Đinh, TDK,...

Cố vấn âm nhạc Aiden Nguyễn

Với những kinh nghiệm dày dặn, Aiden Nguyễn đã được “chọn mặt gửi vàng” cho vị trí Cố vấn âm nhạc (Music Advisor) Gala và Album WeChoice Awards 2023.

Đến thời điểm hiện tại, những sản phẩm âm nhạc nằm trong khuôn khổ WeChoice Awards 2023 như Mưa Nào Mà Hông Tạnh, Tóc Ngắn Ngắn, Bôn Ba, Phong Long hay bài hát chủ đề Dám Rực Rỡ đều đã khiến khán giả phải trầm trồ vì sự độc đáo, mới mẻ và hợp thời. Bằng chứng là Phong Long (Low G x Obito x WOKEUP) đã thu về 643k lượt xem trên YouTube sau 5 ngày phát hành, trend nhảy Mưa Nào Mà Hông Tạnh được netizen hưởng ứng mạnh mẽ trên TikTok,...

Khi bộ tứ những cái tên “rất gì và này nọ" trong giới đạo diễn, âm nhạc… kết hợp, Gala WeChoice Awards 2023 sắp diễn ra vào ngày 27/1 tới đây hứa hẹn sẽ là sân khấu hot nhất năm với đầy đủ những góc chạm từ cảm xúc đến yếu tố nghệ thuật, quy mô đầu tư và chiều sâu nghệ thuật.

Còn chờ gì nữa, cùng “bật chế độ" đếm ngược đến Gala WeChoice Awards ngay bây giờ