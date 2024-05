Xoài Non mệt mỏi đến bơ phờ vẫn livestream bán hàng, xoay xở đủ cách kiếm tiền ở hiện tại vì lý do này!

Kể từ khi công khai hẹn hò đến lúc về chung một nhà, mối quan hệ của vợ chồng Xoài Non và Xemesis luôn được quan tâm, trong đó đáng chú ý là câu chuyện về kinh tế. Xoài Non nhiều lần phải đối mặt với ý kiến trái chiều từ cư dân mạng, có người còn ác ý nói cô nàng “đào mỏ”, kết hôn vì tiền,...

Xemesis - Xoài Non

Cũng chính vì lý do đó, Xoài Non dường như nỗ lực gấp đôi gấp ba để chứng tỏ mình không hề phụ thuộc tiền bạc với chồng giàu. Cô cũng từng nhiều lần khẳng định rằng sau khi kết hôn, 2 vợ chồng tiền ai nấy xài, không ai quản ai.

Tuy nhiên khi chia sẻ với truyền thông vào hồi tháng 5/2023, Xoài Non cập nhật thêm rằng từ năm 2022, khi cả 2 có kế hoạch sinh em bé thì đã bắt đầu có quỹ chung. Cô nói thêm rằng từ trước đến nay cô luôn sợ xài tiền chồng vì sợ mang tiếng và bản thân cũng không muốn kiểm soát chồng về mặt kinh tế. Xuất phát điểm là 1 cô gái nổi tiếng trên mạng chắc chắn tiềm lực kinh tế không thể bằng gia đình chồng, song, Xoài Non luôn cố gắng giữ mình ở vị trí cân bằng với chồng về mặt tài chính. Điều này có thể gây ra nhiều áp lực cho nàng dâu trẻ.

Trên trang cá nhân, nàng dâu hào môn thường xuyên chia sẻ về công việc của mình. Hiện tại, ngoài làm mẫu ảnh, Xoài Non còn làm nhiều nghề khác như diễn viên, nhận quảng cáo cho các nhãn hàng, gắn link tiếp thị liên kết cho các sản phẩm,... và mới nhất là livestream chốt đơn. Trong 1 livestream mới đây, Xoài Non bị netizen chê hời hợt, thiếu lửa khi lên sóng. Cô giải thích rằng vì mình mệt mỏi nên không thể duy trì được nhịp độ hăng hái của một buổi livestream kéo dài. Điều này phần nào cho thấy Xoài Non cũng bị áp lực chuyện phải lên sóng chốt đơn kiếm tiền dù sức khoẻ không đảm bảo.

Xoài Non trong một phiên livestream lộ dấu hiệu mệt mỏi

Trước đó, Xoài Non từng tiết lộ mình đã biết kiếm tiền từ khi còn đi học. Hồi đó hàng xóm nhà cô có một người đầu bếp nấu ăn ngon nên cô mang lên trường bán cho các bạn.

Về sau bà xã Xemesis nghỉ học từ năm lớp 10 và chuyển sang các công việc khác như đi phụ làm tóc, cắt móng tay và móng chân thuê cho người ta được 10 - 20 nghìn đồng/buổi. Sau đó cô về nhà phụ bố mẹ cắt vải, ngồi vật vã 3 tiếng đồng hồ cũng chỉ được 10 nghìn, hôm nào chịu khó thì được 20 nghìn. Dù tiền lương ít ỏi nhưng Xoài Non vẫn để dành được một khoản nhỏ để nhập mỹ phẩm về bán rồi lại chuyển sang đi livestream cho công ty.

Những chia sẻ này của Xoài Non cho thấy cô nàng rất tháo vát, có thể tự kiếm tiền từ khi còn đi học. Hiện tại dù gia đình chồng có điều kiện nhưng nàng dâu trẻ vẫn không ngại nhận nhiều việc khác nhau, tự kiếm tiền lo cho bản thân để không phải dựa vào ai.

Xoài Non hồi còn đi học

Xoài Non có tên đầy đủ là Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002. Cô được netizen biết đến và chú ý nhờ vẻ ngoài lai Tây dù mang 100% dòng máu Việt Nam. Năm 2020, khi vừa tròn 18 tuổi, Xoài Non theo Xemesis - “streamer giàu nhất Việt Nam” về dinh. Hiện tại cặp đôi đã kết hôn được 4 năm và đang sống trong một căn biệt thự ở khu nhà giàu TP.HCM.