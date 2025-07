Jenny Huỳnh và Phương Mỹ Chi có mối quan hệ gì?

Gần đây, Jenny Huỳnh gây chú ý khi xuất hiện ở hàng ghế khán giả của chương trình Em Xinh Say Hi. Nữ YouTuber Gen Z cho biết cô đến để ủng hộ người chị thân thiết của mình - ca sĩ Phương Mỹ Chi, cùng các em xinh khác trong chương trình.

Jenny Huỳnh về Việt Nam ủng hộ Phương Mỹ Chi trong chương trình Em Xinh Say Hi.

Điều này khiến nhiều người bất ngờ vì theo như thông tin được Jenny Huỳnh chia sẻ lên mạng xã hội thì cô bạn đang ở Trung Quốc - tham gia chương trình trao đổi sinh viên giữa trường ĐH Stanford và ĐH Bắc Kinh (còn gọi là Bắc Đại). Hơn nữa, cô bạn cũng hết lời khen ngợi giọng ca "Bóng phù hoa", khen ngợi "siêu xinh" và đến đây vì Phương Mỹ Chi.

Điều này càng khiến công chúng tò mò hơn về mối quan hệ giữa hai Gen Z nổi tiếng này.

"Không ngờ hai bà này thân dữ vậy luôn đó", "Hai người này bằng tuổi chơi thân hay sao", "Chị em đó, thấy cũng hay tương tác trên mạng xã hội", "Có thể là Phương Mỹ Chi 'sĩ' mãi khi nghe tin người em của mình bay từ nước ngoài về",... là những bình luận của cư dân mạng.

Từ năm 2023, trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok hay Facebook, cả hai đã đăng tải các khoảnh khắc đi chơi cùng nhau, bình luận tương tác thân thiết. Cụ thể, khi Jenny Huỳnh về Việt Nam, Phương Mỹ Chi lấy xe máy chở đi chơi.

Jenny Huỳnh từng đăng clip và chia sẻ: "Được chị Phương Mỹ Chi chở mình đi xe máy"

Phương Mỹ Chi từng tặng quả sinh nhật cho Jenny Huỳnh vào năm 2024. Cả hai đăng ảnh chụp thân thiết. Đặc biệt, Phương Mỹ Chi còn chia sẻ: "Chưa bao giờ ngừng yêu quý em".

Phương Mỹ Chi thường gọi Jenny Huỳnh là babe (bé yêu, em yêu).

Vào năm 2024, nữ YouTuber đình đám này cũng từng công khai thích nhạc Phương Mỹ Chi, đăng tải clip bắt trend trang điểm "biến hình" trên nền nhạc ca khúc Gối gấm.

Hiện tại, đã thu về gần 30 triệu lượt xem, chính Cô bé dân ca cũng để lại bình luận: "Sao mà cưng quá, cảm ơn baby".

Có rất nhiều bình luận khen cả hai có nhiều điểm tương đồng, cứ như chị em thật.

Cả hai cũng follow nhau trên Instagram, thể hiện mối quan hệ chị em - thần tượng và yêu quý lẫn nhau.

Chính Jenny Huỳnh cũng chia sẻ điều này ngay tròng clip recap về cảm xúc khi về Việt Nam xem Em Xinh Say Hi, ủng hộ Phương Mỹ Chi. Cụ thể, trong clip được nữ vlooger sinh năm 2005 đăng tải trên TikTok cá nhân hôm nay (13/7) cô cho biết: "Một ngày đẹp trời mình đã gặp chị Phương Mỹ Chi và mình đã nói chuyện với chị ấy rằng mình là fans của chương trình. Chị ấy hỏi 'Vậy em có muốn đi xem Em Xinh Say Hi" không?'. Và mình kiểu được chứ, đi luôn và mình đã xuất hiện tại chương trình".

Cô bạn cũng cho biết thêm chương trình ghi hình cảnh có cô xuất hiện với vai trò khán giả nêu trên đã được quay vào một tháng trước, song đến giờ khi chia sẻ lại cảm xúc vẫn cảm thấy vô cùng hào hứng, thích thú,...

Jennny Huỳnh chia sẻ về cảm xúc buổi đi xem Em Xinh Say Hi để ủng hộ các em xinh nói chung và Phương Mỹ Chi nói riêng.

Phương Mỹ Chi cũng đã nhanh chóng chia sẻ lại clip chia sẻ lại hành trình đi xem Em Xinh của Jenny Huỳnh, như một động thái cho thấy mối quan hệ chị em thân thiết.

Jenny Huỳnh (tên thật là Huỳnh Việt Hoàng Vy, SN 2005) được biết đến là vlogger - nhà sáng tạo nội dung người Việt Nam với 15 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Nữ YouTuber sinh ănm 2005 bắt đầu làm video từ năm 12 tuổi, thường đăng tải các đoạn clip về cuộc sống hằng ngày và các chuyến du lịch của mình. Các nội dung Jenny Huỳnh đăng tải thường ghi dấu ấn với phong cách gần gũi, tự nhiên, phản ánh cuộc sống của một Gen Z.

Mới đây, Jenny Huỳnh gây chú ý khi được Forbes Asia vinh danh ở hạng mục Social Media, Marketing & Advertising. Điều này phần nào khẳng định được sức hút, độ ảnh hưởng của Jenny Huỳnh.

Phương Mỹ Chi (SN 2003) nổi tiếng từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013 với ca khúc Quê em mùa nước lũ (Tiến Luân), đoạt danh hiệu á quân. Cô cũng là sao nhí hiếm hoi có sự nghiệp ổn định, phát triển vững chắc suốt 12 năm qua. Từ những bản hit triệu lượt xem như Đẩy xe bò, Vũ trụ có anh... cho đến lấn sân diễn xuất trong dự án Nhà gia tiên đạt doanh thu 242 tỷ đồng dịp Tết 2025, Phương Mỹ Chi để lại những dấu ấn tích cực, ngày một trưởng thành trong sự nghiệp.

Gần đây, cô ca sĩ trẻ còn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi xuất hiện tại 2 chương trình âm nhạc: Em xinh say hi và Sing!Asia (cuộc thi âm nhạc châu Á tổ chức ở Trung Quốc).

Nguồn: TikTok, IG nhân vật.