"Em muốn xây 1 căn nhà": Em Xinh cao 1m76, nổi tiếng sau khi lên TV giúp gia đình bán cơm gà không kịp thở

Đó chính là Muộii (Hồ Võ Thanh Thảo, SN 2002) - nữ tân binh gây ấn tượng tại Em Xinh Say Hi 2025. Gen Z vừa xuất hiện đã gây tò mò với cái tên Muộii, gương mặt xinh xắn cùng chiều cao lên đến 1m76, tính cách hài hước, tẻn tẻn.

Em xinh Muộii.

Song song, thành tích và tài năng của Em Xinh này cũng gây chú ý không kém khi là thủ khoa đầu vào Nhạc viện TP. HCM, Top 5 Vietnam Idol năm 2023. Cô thông thạo tiếng Anh, có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ khác nhau.

GenZ cũng cởi mở trong việc chia sẻ hoàn cảnh gia đình - bố mẹ mở tiệm cơm gà ở quận Gò Vấp. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của cả nhà. Thế nên, kể cả thời điểm bận rộn tham gia Em Xinh, chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi là cô nàng liền ra phụ mẹ bán hàng ngay.

Đặc biệt là trong hơn 1 tháng vừa qua, khi hình ảnh Muộii lên sóng, thu về lượng người hâm mộ đông đảo thì quán cơm gà “cháy hàng”, luôn trong tình trạng đông đúc.

Quán cơm gà lấy tên của Em Xinh này ở quận Gò Vấp, TP.HCM.

Cô bạn cho biết thời gian gần đây quán cơm gà nhà mình luôn trong tình trạng đông đúc, nhiều khách tới mà không còn cơm để bán.

Nhiều fans ở cách xa hàng chục km, không quản ngại xếp hàng để đến quán cơm nhà Muộii ở Gò Vấp ủng hộ cô nàng và gia đình. Mẹ Muộii - cô Thục Vi cho biết mỗi ngày đều đặn thức dậy lúc 5h30 sáng và làm việc đến 23h mà vẫn bán không kịp, đành bỏ lỡ nhiều khách hàng.

Đây cũng chính là thay đổi nhanh chóng và có ý nghĩa đặc biệt nhất với Muộii và gia đình, bởi:

“Từ sau dịch Covid-19, quán nhà mình buôn bán chậm đi rất nhiều và khiến cho cả gia đình khá là lo lắng vì đó giờ xe cơm gà là nguồn kinh tế chính nuôi cả gia đình. Mình và anh hai cũng có góp chút ít kinh phí để ba mẹ đỡ lo nhưng thật sự là tại thời điểm đó việc duy trì buôn bán rất là khó khăn, thậm chí đôi lúc ba mẹ mình đã nghĩ đến chuyện kinh doanh thứ khác và bỏ xe cơm gà…

Nhưng thật sự may mắn là nhờ có Em Xinh Say Hi, nhờ có mọi người, các bạn fan đến ủng hộ đã cho quán cơm gà được ‘hâm nóng’ trở lại”.

Nhiều khách hàng đến ăn cơm được chính Em Xinh Muộii phục vụ, chụp ảnh cùng và tặng chữ ký,... Cô bạn cho biết cảm thấy vô cùng may mắn, biết ơn. Nhìn thấy con gái “lên sóng truyền hình” được nhiều người yêu mến cũng khiến cho bố mẹ Muộii thêm phần tự hào.

Ảnh thuở nhỏ của Muộii.

Muộii được gia đình tạo điều kiện theo đuổi đam mê từ nhỏ.

Cô bạn cho biết từ nhỏ tuy gia đình không có điều kiện về kinh tế nhưng bố mẹ luôn ưu tiên dành những điều tốt nhất cho con gái, ủng hộ con theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.

“Muộii lớn lên trong điều kiện không quá khá giả, nhưng may mắn ba mẹ không để mình thua thiệt ai cả, về cả tình cảm lẫn vật chất. Thuở bé thì lúc nào cũng đủ đầy váy xinh giày đẹp, được ba mẹ tạo điều kiện ba mẹ cho mình đi học những cái mình thích.

Lớn lên thì gia đình ủng hộ, tiếp thêm cho mình rất nhiều động lực theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Thấy con gái lên sóng ‘anh chị’ vui lắm. Thấy ai khen con gái trên mạng là đều gửi vào trong group gia đình cho cả nhà cùng đọc ạ, thấy ba mẹ vui mình cũng vui lây! Ba mẹ mình từ bé khi tham gia bất kỳ chương trình nào là đều đặn ‘con không cần tranh đấu hay hơn thua với bất kì ai cả, con chỉ cần chiến đấu với bản thân mình và làm thật tốt những gì con có thể làm được thôi’”, cô bạn chia sẻ thêm.

Bởi thế, với Muộii - tuổi 23 mà mọi quyết định vẫn “thông qua gia đình”, kể cho bố mẹ nghe là điều bình thường. Cô cho biết đó cũng là truyền thống của gia đình nhưng không hề áp đặt mà quyết định cuối cùng vẫn nằm ở cô bạn.

“Muộii đã bắt đầu hành trình âm nhạc từ 2014 đã có sự đồng hành của ba mẹ rồi, tới giờ cũng vậy. Tất nhiên là mình cũng đã đủ nhận thức để đưa ra các quyết định trong công việc nhưng mình thấy may mắn vì luôn có mẹ đồng hành, dù mẹ không chuyên nghiệp (cười), đôi khi có những từ ngữ chuyên ngành, hoặc trend quá thì mẹ vẫn hỏi phải lại mình.

Nhưng mà trộm vía gần đây quán cơm gà đắt khách nên chắc là phải tuyển trợ lý thay mẹ nhận các công việc này thôi chứ chị mẹ bận quá rồi”, cô bạn chia sẻ.

Một vài khoảnh khắc đời thường của Muộii.

Hiện tại, Muộii cho biết cô bạn hài lòng với việc dành toàn tâm toàn lực thi Em Xinh Say Hi, có thời gian rảnh lại phụ mẹ bán cơm gà. Tất cả đều là đam mê, lại có thể kiếm được tiền phụ giúp gia đình.

Ước mơ trong thời gian tới của cô bạn cũng là xây một căn nhà cho ba mẹ. “Một căn nhà có lẽ là vật chất rất nhiều người mong muốn có nhưng đó chỉ là một điều cụ thể, nhìn thấy được, chạm được và có thể là thành quả mà mình muốn đền đáp cho ba mẹ thôi chứ còn thật sự với công sức và sự hi sinh của ba mẹ dành cho mình từ nhỏ đến giờ thì không thể nào đong đếm hết được với một căn nhà”, cô bạn chia sẻ.