Cô chủ tiệm cơm gà đi thi Em Xinh: "Gia đình tôi vẫn ở nhà thuê"

Không phải gương mặt mới nhưng thời gian gần đây, Muộii (Hồ Võ Thanh Thảo, SN 2002) mới được nhiều người biết đến hơn khi tham gia Em Xinh Say Hi. Ngay từ những giây đầu tiên xuất hiện, Muộii đã khiến nhiều người phải tò mò bởi nghệ danh nghe rất thú vị cùng visual thuộc top cực phẩm. Cô nàng Gen Z sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng chiều cao ấn tượng 1m76.

Trước khi trở thành “tân binh” tại Em Xinh Say Hi, Muộii đã khuấy đảo nhiều cuộc thi âm nhạc như The Voice Kid hay trở thành Top 5 Vietnam Idol năm 2023. Không chỉ xinh đẹp, thành tích của cô nàng này cũng rất đáng nể khi từng là thủ khoa đầu vào của Nhạc viện TP HCM. Ngoài ra, Muộii còn rất đa tài khi chơi được nhiều nhạc cụ, và khả năng nói tiếng Anh cực mượt.

Muộii

Gần đây, Muộii còn được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi tính cách dễ thương, lối nói chuyện “tẻn tẻn”, hài hước. Trong một buổi livestream giao lưu với fan, Muộii cũng tiết lộ về cái tên đặc biệt này của mình. Cô cho biết đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc đặt nghệ danh, sau đó quyết định chọn chính cái tên mà ba mẹ thường gọi ở nhà để mang cảm giác gần gũi, thân thuộc.

Bên cạnh đó, mỹ nhân Gen Z cũng khá thoải mái trong việc chia sẻ về câu chuyện gia đình của mình. Muộii cho biết nhà cô sở hữu một tiệm cơm gà ở quận Gò Vấp, TP.HCM. Tiệm cơm cũng chính là nguồn thu nhập chính của gia đình cô. “Từ nhỏ tới giờ nguyên gia đình có mỗi xe cơm gà nuôi cả nhà thôi. Sau này lớn hơn có anh trai với Muộii đi làm cũng phụ mẹ được chút”, cô tâm sự với fan.

Muộii cũng tiết lộ ngày xưa ba của cô có đi chạy xe công nghệ kiếm thêm thu nhập nhưng do bị bệnh tim nên nghỉ ở nhà phụ bán quán cơm. Bản thân Muộii ngoài đi học, đi hát, thời gian rảnh cũng đều giúp ba mẹ bán cơm gà. Cô nàng cũng không ngần ngại sử dụng chính facebook cá nhân hay sự nổi tiếng của mình để quảng bá cơm gà nhà bán.

Muộii tiết lộ về cuộc sống gia đình

Hình ảnh giản dị của Muộii khi PR cho quán cơm gà của gia đình khiến netizen thích thú

Thời gian này khi được nhiều khán giả biết đến, quán cơm của gia đình Muộii cũng nhận được nhiều sự ủng hộ. Cô nàng tiết lộ điều này khiến cả nhà rất vui bởi trước đó, cửa hàng bán chậm, không quá đông khách.

“Đó giờ ba mẹ cũng làm lụng nhiều mà không khá lên được nên giờ gia đình mình vẫn ở nhà thuê mà. Đó là lý do lúc anh Trấn Thành hỏi ước mơ lớn nhất là gì thì mình không cần suy nghĩ mà nói luôn là muốn mua nhà cho ba mẹ”, Muộii bày tỏ.

Điều này khiến nhiều người càng yêu thích Muộii hơn bởi sự dễ thương, hiếu thảo với gia đình. Không ít người bày tỏ, cô nàng xứng đáng nổi tiếng hơn nữa để khiến ba mẹ tự hào.

- “Bias nữ đầu tiên trong chương trình của mình là Muộii. Ấn tượng với visual xinh, chiều cao khủng đã thế còn hát hay, đàn giỏi. Giờ biết thêm câu chuyện gia đình càng ngưỡng mộ hơn”.

- “Mình biết Muộii từ hồi còn nhỏ cơ. Ai hay ăn quán cơm gà nhà Muộii cũng biết, cô bạn này được gia đình cho đi học đàn, học hát từ nhỏ đáng yêu lắm”.

- “Nhìn visual đúng chuẩn xinh xập xình sập sàn luôn mà không nghĩ tính cách của cô ấy cũng đáng yêu ghê. Hài hước, duyên dáng, xứng đáng viral hơn nữa”.

- “Giỏi lắm Muộii ơi! Mới biết đến bạn nhưng cũng phải nể vì tài năng. Đã vậy tính cách còn vui vẻ, dễ thương, cưng lắm luôn”.

Mỹ nhân Gen Z khiến nhiều người yêu thích bởi tính cách vui vẻ

Nhan sắc đời thường của Muộii cũng "không phải dạng vừa"

Cô bạn từng tiết lộ có sửa mũi, niềng răng để visual trở nên cuốn hút hơn

Hải My