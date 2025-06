Xoài Non liên tục bị soi dấu hiệu bất ổn vì quá lệ thuộc cảm xúc vào Gil Lê?

Sau gần 1 năm công khai mối quan hệ, Xoài Non và Gil Lê vẫn luôn là cặp đôi được nhiều người yêu thích. Không chỉ tương xứng về ngoại hình, dân mạng còn nhận xét tính cách của cả hai cũng rất hợp nhau. Đặc biệt, Xoài Non có nhiều thay đổi tích cực hơn rõ rệt từ khi quen Gil Lê.

Tuy nhiên, trong những ứng xử thường ngày, thời gian gần đây, không ít người bắt đầu “soi” ra một số dấu hiệu lạ trong mối quan hệ của cặp đôi. Mặc dù cả Xoài Non và Gil Lê vẫn hạnh phúc, thường xuyên đăng tải những hình ảnh ngọt ngào trên MXH song netizen nhận ra, mỹ nhân 2k2 đang là người “đáng thương” hơn trong chuyện tình này.

Xoài Non và Gil Lê luôn xuất hiện với hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc

Bởi trong một livestream gần đây, khi đang giao lưu với người hâm mộ, Xoài Non được đặt câu hỏi: “Gần Tết chị có về Thái Bình không?”, thay vì trả lời trực tiếp cô lại quay sang hỏi Gil Lê: “Chồng có cho vợ về không?”. Đáng chú ý hơn, cách Gil Lê đáp lại câu hỏi này của Xoài Non cũng khiến cư dân mạng cho rằng có gì đó lấn cấn.

Gil Lê không đưa ra câu trả lời trực tiếp vào vấn đề mà hỏi ngược lại: “Gần Tết là khi nào?”, ngoài ra nữ ca sĩ cũng có những lời cảm thán như: “Chưa gì đã hỏi Tết rồi?”. Bên cạnh đó, trong khi Xoài Non liên tục hỏi dồn thì Gil Lê tỏ ra khá hờ hững và im lặng. Cuối cùng, Gil Lê vẫn chỉ đáp vỏn vẹn: “Mới có giữa năm thôi mà”.

Màn trò chuyện này của cặp đôi ngay lập tức khiến cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng, Xoài Non đang là người yêu nhiều hơn trong mối quan hệ còn Gil Lê thì có phần “gia trưởng” nhưng lại không quá để tâm đến bạn gái của mình. Không những thế, netizen còn bày tỏ cảm thấy Xoài Non “đáng thương” khi việc gì cũng đều hỏi ý kiến của Gil Lê.

Xoài Non "sượng trân" khi Gil Lê đáp lại câu hỏi: "Chồng có cho vợ về quê không?"

Dù những thứ nhỏ nhất, Xoài Non cũng đều hỏi và nghe theo ý kiến của Gil Lê

Không chỉ chuyện về quê dịp Tết mà ngay cả vấn đề làm đẹp cho bản thân, khi netizen hỏi về việc niềng răng, Xoài Non cũng ngay lập tức quay qua hỏi ý của Gil Lê. Bên cạnh đó, mỹ nhân sinh năm 2k2 cũng nghe lời người yêu răm rắp. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, Xoài Non đang cố tình giả bộ ngây thơ, để tạo cảm giác giống em bé, khao khát được cưng chiều.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Càng ngày càng thấy Xoài Non có vẻ là người yêu nhiều hơn trong mối quan hệ này”.

- “Nhưng có những điều là cuộc sống của riêng mình, tại sao phải hỏi ý kiến người có cho phép hay không nhỉ? Mình chưa hiểu cách ứng xử này lắm”.

- “Việc liên tục hỏi ý kiến mình đã thấy lạ mà nghe cách Gil Lê đáp mình càng thấy lấn cấn hơn. Cảm giác Xoài Non cứ đáng thương sao đó”.

- “Có lúc thấy Xoài Non trưởng thành hơn nhưng giờ lại đang bị lệ thuộc quá nhiều thì phải. Không thích việc hay tỏ ra là em bé, nhõng nhẽo, đụng gì cũng không biết, có thể Gil Lê cũng thấy phiền”.

- “Xoài Non nhiều lúc hay cố gặng Gil Lê trả lời 1 điều gì đó. Rồi nghe xong thấy mối quan hệ red flag quá…”.

Đây không phải lần đầu tiên, netizen thắc mắc về cách ứng xử của Xoài Non và Gil Lê trong mối quan hệ chung.

Trước đó, khi Xoài Non liên tục đưa ra “tín hiệu”, gợi ý về một đám cưới của cả hai thì Gil Lê chỉ đáp vỏn vẹn: “Nói trước bước không qua đó nha”. Cách trả lời này của Gil Lê khiến nhiều người cho rằng có thái độ thờ ơ, lạnh lùng và phũ phàng với Xoài Non. Bởi sau câu nói đó, không ít người xem cho rằng hot girl Gen Z có phần “sượng trân”.

Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng Gil Lê vốn không phải người hay thể hiện tình cảm trên MXH. Do đó, việc Xoài Non liên tục đưa ra những câu hỏi khó như muốn thử phản ứng của người yêu khiến Gil Lê có phần ngại ngùng và hay né tránh. Song, dân tình cũng bày tỏ Xoài Non nên bớt trẻ con, khéo léo và tế nhị hơn để tránh những tình huống “sượng trân” trên livestream.

Khoảng tháng 8/2024, Xoài Non và Gil Lê bị bắt gặp có hành động tình tứ trên sân pickleball. Thời điểm đó, Xoài Non mới thông báo ly hôn Xemesis được 2 tháng, cũng không cập nhật quá nhiều về cuộc sống của mình. Tuy nhiên một thời gian sau, cả hai cũng dần công khai mối quan hệ, đưa về ra mắt gia đình và thoải mái hơn mỗi khi xuất hiện chung.

Cũng từ khi công khai, Gil Lê khiến nhiều người fan bất ngờ bởi có nhiều sự thay đổi, mạnh dạn hơn trong việc thể hiện tình cảm. Trong nhiều khoảnh khắc, công chúng thấy Gil Lê luôn chăm sóc tận tình cho bạn gái khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ngược lại, Xoài Non cũng trở nên đảm đang, chu toàn hơn khi luôn đồng hành cùng Gil Lê từ công việc đến cuộc sống.