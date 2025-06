Chân dung MC 56 tuổi làm vợ chủ tịch Amazon: 2 bức ảnh thay đổi thân phận và khối tài sản trước hôn nhân

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và cựu MC Lauren Sanchez đã tổ chức lễ cưới xa xỉ bậc nhất hành tinh tại Venice. Ngay sau đám cưới, Sanchez cũng có động thái đáng chú ý trên tài khoản Instagram 1 triệu người theo dõi. Cô đăng những khoảnh khắc trong đám cưới với tỷ phú đầu tiên sau khi dọn sạch toàn bộ bài đăng cũ.

Ngoài ra vợ tỷ phú cũng đã cập nhật tên tài khoản Instagram, thêm họ chồng của chồng để tạo thành tên Lauren Sanchez Bezos. Dù chưa rõ thời điểm Sanchez “dọn dẹp” trang cá nhân và đổi tên song nhiều cư dân mạng cho rằng đây chính là cách cựu MC cho thấy đã sẵn sàng bước sang trang mới của cuộc đời, để lại quá khứ sau lưng.

Tài khoản Instagram của Lauren Sanchez

Từ khi bắt đầu hẹn hò với “ông trùm” Amazon, mọi thông tin về Lauren Sanchez cũng được theo dõi sát sao, bao gồm cả tài sản. Trong khi Bezos là người giàu thứ ba thế giới với khối tài sản ước tính 227,4 tỷ USD (theo Forbes) thì Sanchez cũng là một phụ nữ thành công, có sự nghiệp đáng chú ý với tài sản hàng chục triệu đô la.

Theo Celebrity Net Worth, Lauren Sanchez có giá trị tài sản ròng ước tính là 30 triệu USD năm 2025. Tuy nhiên không rõ cô đã tự mình kiếm được bao nhiêu và được chia bao nhiêu tài sản sau khi ly hôn người chồng cũ - Patrick Whitesell. Bởi trang web không cung cấp thông tin cụ thể về mức lương hoặc thu nhập trong sự nghiệp của cô.

Cũng theo báo cáo từ đây, Lauren Sanchez đầu tư vào các bất động sản cao cấp, bao gồm một biệt thự trị giá 11 triệu USD ở Beverly Hills được mua cùng với chồng cũ. Họ cũng đã chi thêm 4,5 triệu USD để mua ô đất liền kề, mở rộng sân nhà mình.

Về phía chồng cũ của Sanchez, theo Celebrity Net Worth, Patrick Whitesell có giá trị tài sản ròng "trên 300 triệu USD". Tờ People từng đưa tin rằng khi Sanchez và Whitesell ly hôn vào năm 2019, họ chia tài sản theo thỏa thuận tiền hôn nhân đã ký kết nhưng không có con số cụ thể.

Năm 2021, Jeff Bezos và Lauren Sanchez được cho là cùng nhau mua một biệt thự trị giá 78 triệu đô la ở Maui, Hawaii (Mỹ). Khu đất rộng 14 mẫu Anh (hơn 56.656m2) bên bờ biển này bao gồm một ngôi nhà chính rộng hơn 418m2, một nhà khách, một hồ bơi rộng 65m2 và một bãi biển cát trắng riêng tư.

Hình ảnh cặp đôi từng được Sanchez đăng tải trên Instagram

Nhiều người cho rằng tài sản của Lauren Sanchez được vun đắp sau những năm làm việc ở nhiều vai trò khác nhau như nhà báo - MC, phi công trực thăng, nhà sản xuất, doanh nhân, tác giả sách. Ở mỗi công việc này, cô đều đạt thành tựu nhất định.

Trong công việc truyền hình, Sanchez bắt đầu công việc phát thanh viên tại một hãng tin nhỏ ở Phoenix, Arizona. Sau đó chuyển đến các hãng tin, kênh truyền hình lớn hơn như Extra, Fox Sports Net, Good Day LA,... trở thành một trong những nữ MC nổi tiếng của truyền hình Mỹ, được đề cử Emmy - giải thưởng truyền hình uy tín tại Mỹ. Năm 1999, cô giành giải Emmy nhờ chương trình UPN News 13.

Một số dấu ấn khác của Sanchez là dẫn dắt cuộc thi The View (2000), dẫn chương trình khiêu vũ So You Think You Can Dance mùa đầu tiên (2005). Năm 2010, cô được tạp chí People bình chọn là một trong 50 phụ nữ đẹp nhất hành tinh.

Sanchez cũng hoạt động mạnh mẽ với vai trò nhà sản xuất phim, phóng sự. Năm 2014, Sanchez hợp tác với Pursuit Productions để sản xuất các phim tài liệu và phóng sự, cố vấn về lĩnh vực quay phim trên không cho nhiều bộ phim truyền hình của các đạo diễn Hollywood,...

Sanchez có niềm đam mê với bầu trời

Vợ tỷ phú cũng là người sáng lập Black Ops Aviation - công ty sản xuất và quay phim trên không đầu tiên do phụ nữ làm chủ. Công ty này từng hợp tác với các khách hàng lớn như Netflix, Sony và IMG.

Hiện tại, Sanchez dành phần lớn thời gian cho các hoạt động xã hội. Cô đang là Phó chủ tịch của Bezos Earth Fund - một tổ chức do Jeff Bezos thành lập, tập trung vào các hoạt động chống biến đổi khí hậu và bảo vệ thiên nhiên.

(Tổng hợp)