Đột kích phòng livestream của KOL nổi tiếng, triệt phá đường dây phát tán 3.000 sản phẩm trang sức, hàng thời trang nhái quy mô lớn, có cả Channel, LV

Chiều ngày 28 tháng 8/2024, trong phòng phát sóng trực tiếp của một công ty may mặc ở Hàng Châu, Chiết Giang, người livestream nổi tiếng trên mạng Liao Mou đang liên tục thử nhiều sản phẩm quần áo dành cho phụ nữ và hàng chục nghìn mặt xem đang theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp sôi động về việc bán hàng qua Internet.

Bất ngờ, một nhóm cảnh sát mặc thường phục đã tiến vào phòng kiểm tra và chương trình phát sóng trực tiếp đã kết thúc đột ngột trước sự sửng sốt của Liao và mọi người.

Liao bị cảnh sát bắt ngay trên sóng livestream

Ngày 28 tháng 8, sau hơn hai tháng điều tra tỉ mỉ, Chi nhánh Hồng Khẩu của Cục Công an Thượng Hải đã phá thành công vụ án về việc bán hàng giả nhãn hiệu đã đăng ký thông qua "livestream của những người nổi tiếng trên mạng".

5 băng nhóm tội phạm làm hàng giả đã bị bắt tại nhiều nơi ở Chiết Giang, 8 ổ nhóm đã bị điều tra và xử lý, hơn 3.000 mặt hàng khác nhau như hành lý và quần áo làm giả nhiều thương hiệu xa xỉ đã bị thu giữ tại chỗ. Hơn 50 nghi phạm hình sự, bao gồm cả Liao Mou (nữ, 27 tuổi) đang phát trực tiếp, đã bị bắt giữ, trong đó có 41 người đã được phê duyệt để bắt giữ theo luật định.

"Những người nổi tiếng" trở thành người thúc đẩy việc bán hàng giả

Vào tháng 6 năm 2024, Đội điều tra kinh tế của Cục công an Hồng Khẩu đã nhận được manh mối từ một công ty may mặc trong khu vực trong quá trình điều tra quy mô lớn tại khu vực này. Một người dẫn chương trình nổi tiếng đang bán quần áo giả của thương hiệu công ty trong phòng livestream của một nền tảng thương mại điện tử. Sau khi điều tra sơ bộ, người dẫn chương trình nổi tiếng đó là Liao.

Từ tháng 10 năm 2017, Liao đã ký hợp đồng với một công ty môi giới để trở thành một người livestream trên nền tảng thương mại điện tử, chủ yếu bán quần áo và phụ kiện của phụ nữ. Với kinh nghiệm từng là một người mẫu, Liao đã thu hút hàng triệu người hâm mộ chỉ trong 3 năm. Với phong cách livestream độc đáo và kỹ năng ăn mặc thu hút, cô trở thành một "người livestream nổi tiếng" trong ngành.

Theo thống kê, lượng người xem trung bình trong livestream của Liao tới hơn 200.000 người và doanh số bán hàng trung bình vượt quá bảy con số. Công ty đã trang bị cho Liao một đội ngũ phát sóng trực 6 người, bao gồm cả Liao. Trong số đó, có những người phụ trách kết nối với các nhãn hàng, phụ trách kiểm soát phát sóng trực tiếp, phụ trách dữ liệu nền tảng và phụ trách dịch vụ sau bán hàng. Sau khi trở thành người nổi tiếng trên mạng, Liao được các doanh nghiệp ưa chuộng.

Cô livestream hơn 10 giờ hầu như mỗi ngày, với thu nhập từ 30.000 đến 40.000 NDT. Tuy nhiên, khi phòng phát sóng trực tiếp của Liao ngày càng trở nên phổ biến, một số sản phẩm "đặc biệt" dần xuất hiện trong chương trình phát sóng trực tiếp của cô. Những sản phẩm này có thiết kế độc quyền và logo hoa văn của một số mặt hàng xa xỉ, nhưng trong quá trình phát sóng trực tiếp, Liao sẽ không đề cập đến tên thương hiệu của những sản phẩm này.

Thay vào đó, cô sẽ giới thiệu chúng bằng cách sử dụng tên mã rất cụ thể cho các thương hiệu hoặc phong cách xa xỉ. Khi trưng bày, nhãn hiệu sản phẩm sẽ được phủ băng keo, hình ảnh liên kết sản phẩm sẽ được xử lý theo. Bán hàng giả không chỉ mang lại cho Liêu khoản hoa hồng khổng lồ mà so với việc bán hàng thật, các nhà sản xuất hàng giả còn cung cấp thêm "phí giới thiệu". Dưới sự cám dỗ của lợi ích kép, phòng phát sóng trực tiếp của Liao bắt đầu trở thành kênh bán hàng xa xỉ giả.

Đối với những vấn đề về sản phẩm được người khách hàng phản hồi, Liao sẽ giao chúng cho các thương gia bán hàng giả để trả lại hoặc đổi hàng, và đôi khi cô chỉ đơn giản là bỏ qua.

Để trốn tránh sự giám sát và điều tra, sau khi livestream, team của Liao sẽ xóa tất cả các liên kết mua hàng, video phát lại, v.v. liên quan đến sản phẩm giả mạo. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra kéo dài hai tháng, cảnh sát Hồng Khẩu đã ghi lại toàn bộ các cảnh quay trực tiếp bị tình nghi bán hàng giả của cô.

Trước nhiều bằng chứng video, hành vi cố ý bán hàng giả của Liao và đội nhóm đã bị vạch trần. Hiện tại, Liao và đội nhóm đã được Viện kiểm sát Hồng Khẩu phê chuẩn bắt giữ theo luật định.

Triệt phá đường dây bán hàng giả

Là người livestream, Liao là người phát tán hàng giả, trong khi nguồn hàng thực sự vẫn do các thương nhân bất hợp pháp cung cấp. Cuộc điều tra của cảnh sát phát hiện ra rằng trong số hàng trăm thương nhân hợp tác với Liao, gần 30 người bị tình nghi bán hàng xa xỉ giả. Trong số đó, một công ty trang sức đã hợp tác với Liao nhiều lần.

Theo điều tra, công ty ban đầu mở một cửa hàng trực tuyến trên nền tảng thương mại điện tử để bán sản phẩm của riêng mình và thử mô hình kinh doanh là để nhân viên cửa hàng phát trực tiếp và bán hàng. Tuy nhiên, do vô số cửa hàng trực tuyến cùng loại và sự cạnh tranh khốc liệt, cửa hàng không có điểm đặc biệt nào nên luôn có hiệu suất thấp.

Sau đó, giám đốc công ty, He, bắt đầu bán một số phụ kiện xa xỉ giả trên livestreamm để thu hút lưu lượng truy cập và doanh số. Sau nhiều lần thử, He đã bước đầu thành công. Vì vậy để tăng hiệu quả, He bắt đầu tìm kiếm những người nổi tiếng trên Internet để quảng bá sản phẩm của mình.

Vào tháng 6 năm 2020, He đã tiếp cận Liao để hợp tác. Ngoài việc chia sẻ lợi nhuận đã thỏa thuận, anh ta còn trả thêm một khoản phí livestream cao. Sau khi hai bên đạt được thỏa thuận, Liao đã giúp công ty của He bán đồ trang sức ngọc trai và đồ trang sức xa xỉ giả.

Dưới sự quảng bá của Liao, chỉ riêng một livestream kéo dài 2 giờ đã mang lại cho He gần gấp 300.000 doanh số, trong đó đồ trang sức xa xỉ giả chiếm 10%. Một thương gia khác cũng hợp tác với Liao để bán hàng hiệu giả.

Những bộ quần áo giả này có túi đóng gói, nhãn hiệu, và Liao cũng sử dụng lời giới thiệu thương hiệu chính hãng trong các chương trình livestream. Khi khách hàng hỏi sản phẩm có phải hàng chính hãng không, người bán sẽ thêm hậu tố vào tên thương hiệu gốc và tuyên bố đó là thương hiệu tự sở hữu. Phương pháp bán hàng giả theo cách lừa đảo này cũng dẫn đến doanh số bán hàng tăng đều đặn theo các livestream của Liao.

Hiện tại, cảnh sát Hồng Khẩu đã xác minh được 5 doanh nghiệp bị tình nghi bán hàng giả và Viện kiểm sát Hồng Khẩu đã phê chuẩn lệnh bắt giữ các nghi phạm hình sự theo quy định của pháp luật.

