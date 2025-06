Xoài Non phản ứng mạnh khi nghe nhạc Chi Pu, netizen thắc mắc: Chuyện gì đã xảy ra?

Kể từ sau khi công khai mối quan hệ với Gil Lê, Xoài Non ngày càng thoải mái hơn trong việc chia sẻ về cuộc sống thường ngày hay những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai. Hiện tại, cặp đôi đang sống chung tại căn hộ của Gil Lê. Phía hai bên gia đình cũng đều ủng hộ và có mối quan hệ thân thiết, cùng nhau đi du lịch chung. Điều này khiến netizen bày tỏ sự ngưỡng mộ và chúc phúc cho Xoài Non - Gil Lê.

Không những vậy, từ khi sánh đôi cùng Gil Lê, Xoài Non được khen ngày càng chững chạc, trưởng thành. Cô thể hiện là một người nữ công gia chánh, hiểu chuyện và có cách ứng xử tinh tế, khéo léo trong nhiều tình huống.

Xoài Non và Gil Lê ngày càng thoải mái trong việc chia sẻ về mối quan hệ

Như trong một livestream mới đây của mình, khi đang trò chuyện thân mật với người hâm mộ, phần âm nhạc của người đẹp sinh năm 2k2 tự động bật qua ca khúc Anh Ơi Ở Lại của Chi Pu. Ngay lập tức, Xoài Non phản ứng rất nhanh, cô nói: “Ôi trời ơi” và chuyển sang bài hát khác. Song, vì sợ hiểu nhầm về thái độ “xịt keo cứng ngắc” nên mỹ nhân Gen Z tiếp tục giải thích thêm.

Cô cho rằng bản thân không có ý gì hết nhưng thay đổi âm nhạc để tránh việc bị cắt ghép sai ý nghĩa khiến mọi việc lại trở nên ồn ào trên MXH. “Trời ơi, mình không có ý gì hết, Mình đổi vì không muốn bị cắt ghép tùm lum hết lên mạng nên mình cũng né thôi”, Xoài Non nói.

Khoảnh khắc Xoài Non phản ứng khi nghe thấy nhạc Chi Pu vang lên đang được chia sẻ trên MXH

Nhiều người cho rằng, hành động này của Xoài Non là tinh tế và ấn tượng. Tuy nhiên, hành động này của cô nàng vẫn gây ra không ít tranh cãi khi nhiều người cho rằng làm vậy chỉ càng gây thêm chú ý.

Một số bình luận của netizen:

- “Thấy Xoài Non ngày càng trưởng thành nha, giờ làm gì cũng đều suy nghĩ trước sau, cẩn thận quá”.

- “Ứng xử khéo léo đó chứ!”.

- “Thực ra nếu coi mọi chuyện bình thường thì nó là bình thường. Giờ làm vậy còn gây chú ý hơn”.

- “Ai khen chứ mình thì thấy như vậy không nên lắm, cứ bình thường thôi”.

- “Không nói ra có khi nhiều người còn không biết mà. Không biết có chuyện gì xảy ra giữa họ không nhỉ?".

Đây không phải lần đầu tiên, Xoài Non vướng vào mối “duyên nợ” khiến dân tình chú ý này. Trước đó trong một chương trình, Gil Lê tham gia với vai trò MC cũng đã hô vang tên bài hát và ca sĩ, bao gồm cả Chi Pu. Ở phía dưới khu vực khán giả, Xoài Non xuất hiện tại đỏ để cổ vũ, cô nàng cũng được camera zoom cận biểu cảm của người đẹp.

Hay trên thảm đỏ WeChoice Awards 2024, bộ ba “oan gia” cũng có màn đụng độ gây bão MXH. Theo đó, khi đang đứng đợi tại khu vực chụp hình, Chi Pu xuất hiện ngay gần cặp đôi Xoài Non - Gil Lê. Song, người đẹp sinh năm 1993 đi lướt qua, không nhìn thấy Xoài Non - Gil Lê. Ngược lại, cặp đôi cũng đang tập trung trò chuyện với những người chị em thân thiết của mình trên thảm đỏ.

Khi Gil Lê đọc tên Chi Pu, camera vô tình bắt trọn biểu cảm của Xoài Non

Khung hình 3 người từng gây bão MXH

Dẫu vậy, khoảnh khắc “người vội vàng bước qua” này vẫn nhận được nhiều thảo luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho hay đây là lần hiếm hoi Chi Pu chạm mặt với cặp đôi Xoài Non - Gil Lê. Cùng chung một khung hình, dân tình cũng bày tỏ Chi Pu và Xoài Non đều sở hữu nét đẹp riêng khó so sánh. Bên cạnh đó, không ít người cũng cho rằng cả Chi Pu hay Xoài Non - Gil Lê đều có những định hướng riêng và thành công trong sự nghiệp.

Sở dĩ có những sự bàn tán xoay quanh bộ 3 này là bởi Gil Lê và Chi Pu từng là cặp đôi được khán giả yêu mến từ năm 2014. Thời điểm đó cả hai dính lấy nhau như hình với bóng và thoải mái đăng tải những hình ảnh thân mật. Chi Pu cũng từng chia sẻ Gil Lê là một phần quan trọng, không thể thiếu trong cuộc sống.

Chi Pu và Gil Lê

Thế nhưng từ năm 2018, cả hai vướng nghi vấn "đường ai nấy đi". Cặp đôi không còn xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, ngưng tương tác trên mạng xã hội. Trong một lần chạm mặt, cả 2 giữ thái độ thờ ơ với đối phương khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên.

Hiện tại, cả 2 đã có cuộc sống riêng và không còn nhắc đến nhau.

Riêng với Gil Lê, thời gian đây, nghệ sĩ này thường xuyên khoe chuyện tình yêu hạnh phúc với Xoài Non. Cặp đôi đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống, công khai dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, chăm sóc.