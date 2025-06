Giữa bão thị phi, Gil Lê dắt Xoài Non đi resort rồi tung ra 1 thứ nóng hơn “chảo lửa” mùa hè

Đường đua bikini hè này tiếp tục nóng hơn bao giờ hết với sự góp mặt của Xoài Non (Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002). Mới đây, mỹ nhân 2k2 đăng loạt ảnh khoe dáng khoe eo ở resort, nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Xoài Non góp phần "đốt cháy" đường đua bikini hè này bằng loạt ảnh trong chuyến du lịch với Gil Lê

Kèm theo đó, Xoài Non viết: “Soft like honey, bold like fire” (tạm dịch: Mướt như mật ong, táo bạo như lửa).

Ở phần bình luận, Gil Lê (Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991) cũng nhanh chóng xuất hiện và tung hứng với người yêu: “... and sweet like candy” (tạm dịch: … và ngọt ngào như kẹo).

Trong một story khác của Xoài Non, cô nàng cho biết đi du lịch nhưng ngã 2 lần, vừa sưng chân vừa sưng mặt. Cùng với đó là hình ảnh Gil Lê mặc đồ đôi với Xoài Non, đang bóp chân cho người yêu.

Được biết Xoài Non và Gil Lê đang có chuyến đi biển ngắn ngày. Dù không chia sẻ rõ hơn về thời gian và địa điểm nhưng từ những gì cặp đôi cập nhật, nhiều người cho rằng cả hai đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Gil Lê chăm sóc Xoài Non trong chuyến đi

Resort mà cặp đôi đang ở khi đi du lịch

Xoài Non lái moto nước chở Gil Lê

Gil Lê quay lại dáng đi khó hiểu của Xoài Non ở resort và viết: "Mê hệ điều hành này ghê á"

Từ khi công khai hẹn hò, Xoài Non và Gil Lê vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào. Song, lần này chuyến đi của cặp đôi được chú ý hơn hẳn do diễn ra sau khi Gil Lê vướng tranh cãi chuyện cầu hôn Xoài Non.

Theo đó vào ngày 1/6 vừa qua, Gil Lê đã tặng người yêu một bó hoa to và thiệp chúc mừng ghi “bé Xoài”. Khi Xoài Non đăng ảnh lên mạng, netizen tưởng rằng cô được ngỏ lời cầu hôn và chúc mừng. Ngay sau đó, Gil Lê nhanh chóng làm rõ thông tin, phủ nhận chuyện cầu hôn trên livestream.

"Hôm 1/6 chỉ tặng hoa cho nhau mà mọi người nói cầu hôn. Tôi đi tập gym, có một người em lại: 'Gil ơi, chúc mừng Gil nha!', lúc đó tôi kiểu: 'Ủa, chúc mừng gì em?' thì em ấy bảo em mới đọc tin, em thấy Gil... thì tôi nói: 'Đừng, đừng, không có em ơi, hiểu lầm rồi'. Bây giờ hàng tiêu dùng giả nhiều, tin tức trên mạng xã hội cũng có giả nên mọi người chọn lọc nhé, đừng cái gì cũng tin nhé" - Gil Lê nói.

Với chia sẻ này, một số người cho rằng Gil Lê lên tiếng như thế này trên livestream phần nào sẽ khiến Xoài Non bị buồn và tổn thương. Ngược lại, bộ phận netizen cho rằng phản ứng này là bình thường, Gil Lê chỉ muốn nói rõ những tin đồn không đúng, để mọi người không hiểu lầm.

Bó hoa mà Gil Lê tặng Xoài Non dịp 1/6 vừa qua

Trước đó, netizen nhiều lần đặt nghi vấn Xoài Non bị Gil Lê đối xử phũ phàng qua hàng loạt chi tiết. Không ít người cho rằng Gil Lê có thái độ không “nồng nhiệt” với người yêu, ít thể khi công khai thể hiện tình cảm với Xoài Non. Thậm chí, nhiều người còn bình luận trong một số hình ảnh của cặp đôi rằng: “Có vẻ như Xoài Non yêu nhiều hơn, thấy Gil lúc nào cũng ngại ngại, không thể hiện quá nhiều”.

Chẳng hạn như hồi tháng 3 vừa qua, Xoài Non đọc những bình luận của cư dân mạng giục Gil Lê "chốt đơn" mình vào cuối năm. Cô nũng nịu nhìn về phía Gil Lê nói: "Mọi người bảo là cuối năm sắp xếp cưới liền cho em. Mọi người bảo không cưới là có người hốt bé Xoài đó. Tui nói cho biết, tui cũng có giá lắm đó".

Trước những lời "thả thính" đáng yêu này, thay vì hưởng ứng hay hứa hẹn về ngày chung đôi, Gil Lê đáp lại ngắn gọn: "Nói trước bước không qua đó nha".

(Tổng hợp)