Lê Tuấn Khang - Con Cò Đây trên đường đua vote WeChoice Awards: Khi trai miền Tây chạm trán "mẹ miền Bắc"

Trên “đường đua” bình chọn WeChoice Awards 2025, không khí gọi vote đang nóng lên từng ngày. Giữa những cái tên quen thuộc gắn với sân khấu, ánh đèn và hào quang, cộng đồng mạng lại liên tục nhắc đến hai content creator đi lên theo một hướng rất khác: Lê Tuấn Khang và Con Cò Đây. Không ồn ào xuất hiện, không tạo drama nhưng cả hai đang nhận được lượng ủng hộ đáng kể ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng, nhờ những câu chuyện tưởng chừng nhỏ bé, quen thuộc với đời sống người Việt.

Điểm gặp nhau của Lê Tuấn Khang và Con Cò Đây nằm ở lựa chọn nội dung: kể chuyện từ chính thế giới quanh mình. Một người là xóm làng, ruộng đồng miền Tây, những bữa giỗ, đám cưới quê và bà con lối xóm. Một người là hình ảnh người mẹ, gia đình, những va chạm rất đời trong căn nhà nhỏ giữa phố thị. Không kịch bản cầu kỳ, không drama, không “content sốc”, họ chỉ quan sát, lắng nghe và kể lại, nhưng đủ chân thành để chạm tới hàng triệu khán giả.

Hai content creator trẻ cùng “đổi đời” với những nội dung rất đời thường, rất Việt Nam. Đó là hình ảnh người mẹ, hàng xóm, cảnh miền Tây,...(Ảnh chụp màn hình)

Lê Tuấn Khang - chàng trai chăn vịt kể câu chuyện làng quê miền Tây chạm tới hàng triệu trái tim

Từ một chàng trai nghỉ học sớm, làm công nhân, chạy xe ôm rồi trở về quê chăn vịt, Lê Tuấn Khang (SN 2002, Sóc Trăng) đã trở thành hiện tượng mạng với “vũ trụ” tiểu phẩm mộc mạc, hài hước, đậm chất miền Tây. Những câu chuyện đời thường, “content sạch” và chân thật của Khang không chỉ mang lại tiếng cười, mà còn khơi dậy niềm tự hào văn hóa, tình làng nghĩa xóm và sự gắn kết rất người giữa con người với con người.

Hành trình của Lê Tuấn Khang truyền cảm hứng từ chính xuất phát điểm khiêm tốn của anh: không ê-kíp chuyên nghiệp, không chiêu trò, không drama. Sau nhiều năm mưu sinh nơi thành phố, Khang trở về quê, quay video chỉ để ghi lại cuộc sống thường ngày. Không ai ngờ, chính những khung hình giản dị ấy lại trở thành “liều thuốc chữa lành” cho hàng triệu khán giả.

Lê Tuấn Khang.

Clip: Lê Tuấn Khang - từ chàng trai chăn vịt làm video từ ve chai, xóm làng mà nổi tiếng, mát lòng mát dạ dân miền Tây

Sự khác biệt của Lê Tuấn Khang nằm ở cách anh biến những điều bình thường nhất thành nội dung hấp dẫn: một đám giỗ bên cồn, một đám cưới quê, những câu chuyện rôm rả của bà con xóm giềng. Dàn diễn viên “cây nhà lá vườn” - là người thân, là hàng xóm,mang đến nét diễn tự nhiên, chân thật, tạo nên một “vũ trụ miền Tây” gần gũi nhưng không hề đơn giản trong cách xây dựng kịch bản và kể chuyện.

Lê Tuấn Khang chứng minh rằng nội dung tử tế, giàu bản sắc văn hóa vẫn có thể tạo ra sức lan tỏa bùng nổ. Từ những video quay ở quê nhà, anh liên tục lập kỷ lục với hàng trăm triệu lượt xem, livestream thu hút hàng trăm nghìn người cùng lúc, trở thành Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm tại TikTok Awards Việt Nam 2023; kênh TikTok với 13,4 triệu follower; Facebook hơn 3 triệu lượt thích; YouTube đã chạm Nút Bạc và tiến gần Nút Vàng với hơn 800.000 người đăng ký.

“Một mình em hổng làm được đâu chế ơi. Phải có bà con lối xóm, phải có cha, có má, nhỏ Luyến, em mới ra được Lê Tuấn Khang trong mấy video kia”, Khang chia sẻ. Ở xóm nhỏ nơi Khang sinh sống, phần lớn là người quen, họ hàng. Có gì cần là gọi nhau, có việc là xúm lại. Chính sự đùm bọc ấy đã trở thành nền tảng để những câu chuyện đời thường bước lên màn hình, mang theo tinh thần cộng đồng rất Việt Nam.

Con Cò Đây - khi hình ảnh người mẹ trở thành nguồn cảm hứng

Nếu Lê Tuấn Khang kể câu chuyện miền Tây từ ruộng đồng, thì Con Cò Đây lại chạm vào ký ức của hàng triệu người bằng hình ảnh người mẹ. Quân Trương (SN 1999, Hà Nội) - chủ kênh Con Cò Đây - là nhà sáng tạo nội dung sở hữu hơn 1,2 triệu người theo dõi trên TikTok. Sau hơn 10 năm bền bỉ làm nghề, năm 2025 đánh dấu thời điểm anh thực sự bùng nổ nhờ các series về mẹ và đời sống thường nhật.

Quân Trương - Con Cò Đây.

Clip: Con Cò Đây - nhà sáng tạo nội dung nổi lên với content về mẹ.

Hình ảnh người mẹ do Quân thể hiện ghi dấu ấn mạnh mẽ bởi sự gần gũi, sống động như bước ra từ đời thực: đanh đá, ghê gớm, cằn nhằn đủ chuyện, nhưng lại yêu thương chồng con theo cách rất riêng. Không kịch bản cầu kỳ, không chiêu trò gây sốc, các video của Con Cò chinh phục người xem bằng khả năng quan sát tinh tế và cách kể chuyện từ những khoảnh khắc nhỏ nhất trong gia đình, xóm giềng.

Sự lan tỏa của Con Cò Đây không đến từ kịch tính hay drama, mà từ cảm giác rất thật: câu chuyện được kể ra từ trải nghiệm sống, từ một tuổi thơ thiếu thốn, một gia đình nhiều va chạm và một người trẻ sớm ý thức về trách nhiệm kiếm tiền để gánh vác. Chính điều đó giúp nội dung của Quân tạo được sự đồng cảm sâu rộng.

Nói về khái niệm “content tử tế”, Quân Trương từng chia sẻ: “Tôi nghĩ mỗi người lại có một kiểu tử tế khác nhau. Tôi thấy mình chưa phải một người làm content tử tế đâu. Sự tử tế với tôi là ta đi làm việc tử tế, trở thành một người tử tế, hành thiện, làm những việc nhân văn. Tôi cũng có làm những công tác xã hội nhưng thường giữ riêng tư và không khai thác nó. Nhưng nếu hiểu sự tử tế là sự chỉn chu, content sạch sẽ thì tôi thấy mình cũng… được đó.”

Anh chàng nổi lên với những content về mẹ.

Sau đó là content Vũ trụ Hồng Thơ.

Hành trình 11 năm làm nghề, để rồi bùng nổ với content về mẹ trong năm 2025 của Con Cò Đây cho thấy: không cần cố tình tạo drama hay theo đuổi những câu chuyện xa vời. Chỉ cần nhìn kỹ đời sống quanh mình, hiểu và kể lại bằng cảm xúc thật, cũng đủ để chạm tới trái tim khán giả.

Giữa rất nhiều nhà sáng tạo nội dung hiện nay, Lê Tuấn Khang và Con Cò Đây gặp nhau ở một lựa chọn tưởng như đơn giản: kể những câu chuyện sạch, không ồn ào, không toxic, không cố gắng gây sốc. Từ hình ảnh người mẹ, xóm làng, ruộng đồng đến những mối quan hệ rất đời, rất Việt Nam, họ chứng minh rằng chỉ cần đủ chân thành, những điều bình dị vẫn có thể đi rất xa.

Với những câu chuyện rất đời nhưng giàu sức lan tỏa, Lê Tuấn Khang và Con Cò Đây hiện đều góp mặt trong Top 21 đề cử Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025 - như một cách ghi nhận cho hành trình bền bỉ, tử tế và không chạy theo đám đông. Ngay sau khi cổng bình chọn mở, Lê Tuấn Khang và Con Cò Đây đều nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt ủng hộ từ cộng đồng - cho thấy mức độ quan tâm và đồng cảm rõ rệt dành cho những câu chuyện rất đời mà họ theo đuổi.

