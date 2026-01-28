Ngay lúc này tại WeChoice Awards 2025: 3,7 triệu lượt bình chọn cho các đề cử, CLB "trăm nghìn vote" nhộn nhịp

Với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, WeChoice Awards 2025 tiếp tục hành trình tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất trong năm qua.

Ngay sau khi cổng bình chọn của WeChoice Awards 2025 được mở, cộng đồng đã nhanh chóng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với 21 Nhân vật truyền cảm hứng và đề cử các hạng mục trải dài khắp các lĩnh vực. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất qua những con số liên quan đến WeChoice Awards trên website wechoice.vn.

Tính đến ngày 28/1/2026, WeChoice Awards 2025 đã thiết lập những con số "khủng": 3.710.601 lượt vote cho các đề cử (số liệu được ghi nhận lúc 19h20 ngày 28/1/2026); 432.056 độc giả tham gia bình chọn (số liệu được ghi nhận lúc 16h00 ngày 28/1/2026).

Thời gian bình chọn diễn ra đến 12h00 ngày 6/2/2026. Kết quả bình chọn sẽ được công bố vào đêm Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards diễn ra vào ngày 7/2/2026. Hãy bình chọn cho những đề cử mà bạn cho là xứng đáng TẠI ĐÂY.

Ngoài 21 đề cử Nhân vật truyền cảm hứng, các hạng mục khác tại WeChoice Awards 2025 cũng đang chứng kiến những cuộc đua vote gay cấn, so kè sát nút. Đặc biệt, CLB “trăm nghìn vote”(đề cử có trên 100.000 lượt bình chọn) liên tục kết nạp thành viên với nhiều cái tên quen thuộc như Chị Vàng Thị Thông, SOOBIN, RHYDER, MụcHạ Vô Nhân (SOOBIN x Binz x NSND Huỳnh Tú), Sớm Muộn Thì (HUSTLANG Robber x Nhâm Phương Nam x Mason Nguyễn x KHOI VU x Jaysonlei x Lamoon), Steven Nguyễn, Tân Binh Toàn Năng, Anh Trai “Say Hi” 2025, CONGB, Cường Bạch, Phúc Nguyên.

Trên các nền tảng mạng xã hội, những topic liên quan đến WeChoice Awards 2025 đang là đề tài được cộng đồng mạng thảo luận nhiệt tình. Các từ khóa tìm kiếm phổ biến trên nền tảng như TikTok, Threads,... cũng liên quan đến WeChoice Awards 2025 nói chung và các đề cử nói riêng.

Các bài đăng và từ khóa tìm kiếm phổ biến liên quan đến WeChoice Awards 2025 trên TikTok (Ảnh chụp màn hình)

Một bài đăng về cô Kim Phấn - đề cử Nhân vật truyền cảm hứng viral trên Threads với 185k lượt xem sau chưa đầy 1 ngày đăng tải (Ảnh chụp màn hình)

Fan của các nghệ sĩ cũng đang ủng hộ thần tượng nhiệt tình (Ảnh chụp màn hình)

Những con số, những từ khóa tìm kiếm phổ biến này không chỉ cho thấy sự đón nhận và lan tỏa mạnh mẽ những niềm cảm hứng tích cực của cộng đồng mà còn thể hiện sự tin tưởng của khán giả với WeChoice Awards. Hãy tiếp tục bình chọn cho những nhân vật, câu chuyện mà bạn cảm thấy được truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất và xứng đáng tôn vinh tại WeChoice Awards 2025.

Hạng mục NHÂN VẬT TRUYỀN CẢM HỨNG

Hãy bình chọn cho các đề cử Nhân vật truyền cảm hứng TẠI ĐÂY.

Hạng mục GIẢI TRÍ

Hạng mục Giải trí của WeChoice Awards 2025 bao gồm: Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất, Bài hát của năm, Diễn viên được yêu thích nhất, Phim điện ảnh của năm, Show giải trí của năm.

Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất

Bài hát của năm

Diễn viên được yêu thích nhất

Phim điện ảnh của năm

Show giải trí của năm

Không thể đứng ngoài sự sôi động này, nhanh tay bình chọn cho các đề cử của hạng mục Giải trí TẠI ĐÂY.

Hạng mục ĐỜI SỐNG GIỚI TRẺ

Hạng mục Đời sống Giới trẻ năm nay gồm: Young Face, Young Projects và Rising Artist.

Young Face

Young Projcects

Rising Artist

Ủng hộ cho “năng lượng” trẻ trung của hạng mục Đời sống Giới trẻ bằng cách bình chọn TẠI ĐÂY.

Hạng mục DỰ ÁN CSR TRUYỀN CẢM HỨNG

Hãy bình chọn cho các đề cử hạng mục Dự án CSR Truyền cảm hứng TẠI ĐÂY.